حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 3 (كونا) -- العشرون من مارس
2014 - وفاة الفنان عبدالحميد السيد الحنيان عن عمر ناهز 76 عاما وهو أحد رواد الأغنية الكويتية والفن الغنائي في منطقة الخليج.
2017 - الكويت تعلن في مؤتمر (الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر) في باريس تخصيص خمسة ملايين دولار لإنشاء صندوق لتمويل آليات لحماية الآثار بمناطق النزاع وايجاد ملاذات آمنة لهذه الآثار المهددة.
2018 - كويتيان يحصلان على جائزة (مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب المتميز) ضمن الملتقى الأول للقيادات العربية الشابة الذي أقيم في القاهرة وحصد جائزة الإبداع والتميز الشبابي المهندس غازي المشيعلي في مجال ريادة الأعمال فيما حصل محمد الياسين على جائزة خاصة في مجال الدعم المجتمعي.
2022 - وفاة عبدالله النيباري السياسي والبرلماني الأسبق عن عمر ناهز 85 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء نال خلالها عضوية مجلس الأمة في انتخابات 1971 و1975 و1992 و1996 و1999 وأسهم في تأسيس عدد من جمعيات النفع العام وارتبط اسمه بحركة القوميين العرب وكان له دور في الدفع نحو تأميم النفط عام 1975 وفي عام 1997 تعرض وزوجته لمحاولة اغتيال بإطلاق النار أدت إلى إصابته بالكتف والفك وإصابة زوجته بالكتف وتمت محاكمة الجناة.
2022 - بيت الزكاة الكويتي يدشن مشروع بناء وتجهيز مستوصف صحي يستفيد منه نحو 24 ألف شخص في مركز محافظة (شبوة) شرقي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) يتكون المشروع من ست عيادات أساسية وغرفة طوارئ وغرفة تعقيم ومختبر وصيدلية.
2022 -انطلاق بطولة سمو أمير البلاد الدولية الكبرى للرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة أكثر من 200 رام ورامية مثلوا 20 دولة عربية وأجنبية. (النهاية)
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