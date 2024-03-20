حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 3 (كونا) -- العشرون من مارس

2014 - وفاة الفنان عبدالحميد السيد الحنيان عن عمر ناهز 76 عاما وهو أحد رواد الأغنية الكويتية والفن الغنائي في منطقة الخليج.

2017 - الكويت تعلن في مؤتمر (الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر) في باريس تخصيص خمسة ملايين دولار لإنشاء صندوق لتمويل آليات لحماية الآثار بمناطق النزاع وايجاد ملاذات آمنة لهذه الآثار المهددة.

2018 - كويتيان يحصلان على جائزة (مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب المتميز) ضمن الملتقى الأول للقيادات العربية الشابة الذي أقيم في القاهرة وحصد جائزة الإبداع والتميز الشبابي المهندس غازي المشيعلي في مجال ريادة الأعمال فيما حصل محمد الياسين على جائزة خاصة في مجال الدعم المجتمعي.

2022 - وفاة عبدالله النيباري السياسي والبرلماني الأسبق عن عمر ناهز 85 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء نال خلالها عضوية مجلس الأمة في انتخابات 1971 و1975 و1992 و1996 و1999 وأسهم في تأسيس عدد من جمعيات النفع العام وارتبط اسمه بحركة القوميين العرب وكان له دور في الدفع نحو تأميم النفط عام 1975 وفي عام 1997 تعرض وزوجته لمحاولة اغتيال بإطلاق النار أدت إلى إصابته بالكتف والفك وإصابة زوجته بالكتف وتمت محاكمة الجناة.

2022 - بيت الزكاة الكويتي يدشن مشروع بناء وتجهيز مستوصف صحي يستفيد منه نحو 24 ألف شخص في مركز محافظة (شبوة) شرقي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) يتكون المشروع من ست عيادات أساسية وغرفة طوارئ وغرفة تعقيم ومختبر وصيدلية.

2022 -انطلاق بطولة سمو أمير البلاد الدولية الكبرى للرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة أكثر من 200 رام ورامية مثلوا 20 دولة عربية وأجنبية. (النهاية)