القمة الاوروبية تناقش الوضع في غزة ومساعدة أوكرانيا وتعزيز الدفاع الاوروبي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 20 - 3 (كونا) -- يبدأ زعماء الاتحاد الأوروبي غدا الخميس عقد لقاء قمة لمناقشة اربعة محاور اساسية بينها بحث الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة ومساعدة أوكرانيا وتعزيز الدفاع الأوروبي.
وقال مكتب رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال في بيان مساء أمس الثلاثاء إنه وجه دعوة رسمية الى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعقد قمة تستمر يومين لمناقشة المحاور الأربعة الأساسية.
وأوضح أن المحاور تشمل الوضع في غزة وجهود المساعدات العسكرية لأوكرانيا واتخاذ خطوات جذرية وملموسة في اتجاه استراتيجية دفاع اوروبي مشترك اضافة الى إصلاح النظام الزراعي الاوروبي وتقييم الاستعدادات الخاصة بتوسيع التكتل.
وفيما يتعلق بملف الشرق الاوسط طالب ميشال بضرورة معالجة الوضع في غزة في ظل تواصل سقوط المزيد من أرواح الأبرياء بسبب الوضع الإنساني الكارثي والمجاعة المستمرة مشددا على الحاجة الماسة إلى وقف مستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين والسماح للرهائن بالعودة بأمان وضمان إمكانية تسليم المساعدات الإنسانية.
وقال إنه سيدعو الزعماء الاوروبيين الي تكثيف الجهود لمنع التصعيد الإقليمي خاصة في لبنان والبحر الأحمر.
وحول الملف الاوكراني ذكر ميشال في نص الدعوة ان الاتحاد الاوروبي سيناقش توفير المساعدات العسكرية سريعا لأوكرانيا مع دخول الحرب الروسية عامها الثالث على التوالي.
وأضاف أن القمة ستكون "فرصة لتعزيز وتسريع هذه الجهود بالإضافة إلى تنفيذ العقوبات الاوروبية ضد روسيا بشكل فعال وتعزيز الجهود الاوروبية بشأن استخدام الأرباح غير المتوقعة من الأصول المجمدة في مساعدة أوكرانيا".
وبشأن ملف الدفاع الاوروبي قال ميشال ان "الوقت حان لإجراء تحول حقيقي في النموذج الدفاعي والامني الأوروبي" مشيرا إلى أن "اوروبا لم تستثمر لعقود من الزمن بالقدر الكافي في أمنها ودفاعها".
وبشأن ازمة القطاع الزراعي في اوروبا قال ميشال إن هذا الملف سيطرح للنقاش أمام القادة الاوروبيين خلال القمة لبحث المخاوف التي اعرب عنها المزارعون الأوروبيون مضيفا "علينا أن نتصرف بشكل حاسم بشأن التحديات التي يواجهونها ومن أبرزها المنافسة العادلة سواء داخل السوق الداخلية أو على مستوى العالم".
وفيما يتعلق بموضوع توسعة الاتحاد الاوروبي أعلن ميشال في الدعوة "ان القادة الاوروبيين سيقومون بتقييم الاستعدادات الخاصة بالتوسيع والإصلاحات مع الأخذ في الاعتبار أن المسارين يجب ان يسيرا بالتوازي وذلك لضمان استعداد الدول الأعضاء المستقبلية من ناحية واستعداد الاتحاد الأوروبي لاستقبالها بحلول آجال الانضمام من ناحية أخرى".
ولفت إلى أن القادة الاوروبيين سيقومون باستعراض الوضع الحالي للهجرة وقضايا العلاقات الخارجية.(النهاية)
ح ت ص / ط م ا
MENAFN20032024000071011013ID1107999370
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