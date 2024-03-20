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القمة الاوروبية تناقش الوضع في غزة ومساعدة أوكرانيا وتعزيز الدفاع الاوروبي

3/20/2024 4:32:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 20 - 3 (كونا) -- يبدأ زعماء الاتحاد الأوروبي غدا الخميس عقد لقاء قمة لمناقشة اربعة محاور اساسية بينها بحث الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة ومساعدة أوكرانيا وتعزيز الدفاع الأوروبي.
وقال مكتب رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال في بيان مساء أمس الثلاثاء إنه وجه دعوة رسمية الى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعقد قمة تستمر يومين لمناقشة المحاور الأربعة الأساسية.
وأوضح أن المحاور تشمل الوضع في غزة وجهود المساعدات العسكرية لأوكرانيا واتخاذ خطوات جذرية وملموسة في اتجاه استراتيجية دفاع اوروبي مشترك اضافة الى إصلاح النظام الزراعي الاوروبي وتقييم الاستعدادات الخاصة بتوسيع التكتل.
وفيما يتعلق بملف الشرق الاوسط طالب ميشال بضرورة معالجة الوضع في غزة في ظل تواصل سقوط المزيد من أرواح الأبرياء بسبب الوضع الإنساني الكارثي والمجاعة المستمرة مشددا على الحاجة الماسة إلى وقف مستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين والسماح للرهائن بالعودة بأمان وضمان إمكانية تسليم المساعدات الإنسانية.
وقال إنه سيدعو الزعماء الاوروبيين الي تكثيف الجهود لمنع التصعيد الإقليمي خاصة في لبنان والبحر الأحمر.
وحول الملف الاوكراني ذكر ميشال في نص الدعوة ان الاتحاد الاوروبي سيناقش توفير المساعدات العسكرية سريعا لأوكرانيا مع دخول الحرب الروسية عامها الثالث على التوالي.
وأضاف أن القمة ستكون "فرصة لتعزيز وتسريع هذه الجهود بالإضافة إلى تنفيذ العقوبات الاوروبية ضد روسيا بشكل فعال وتعزيز الجهود الاوروبية بشأن استخدام الأرباح غير المتوقعة من الأصول المجمدة في مساعدة أوكرانيا".
وبشأن ملف الدفاع الاوروبي قال ميشال ان "الوقت حان لإجراء تحول حقيقي في النموذج الدفاعي والامني الأوروبي" مشيرا إلى أن "اوروبا لم تستثمر لعقود من الزمن بالقدر الكافي في أمنها ودفاعها".
وبشأن ازمة القطاع الزراعي في اوروبا قال ميشال إن هذا الملف سيطرح للنقاش أمام القادة الاوروبيين خلال القمة لبحث المخاوف التي اعرب عنها المزارعون الأوروبيون مضيفا "علينا أن نتصرف بشكل حاسم بشأن التحديات التي يواجهونها ومن أبرزها المنافسة العادلة سواء داخل السوق الداخلية أو على مستوى العالم".
وفيما يتعلق بموضوع توسعة الاتحاد الاوروبي أعلن ميشال في الدعوة "ان القادة الاوروبيين سيقومون بتقييم الاستعدادات الخاصة بالتوسيع والإصلاحات مع الأخذ في الاعتبار أن المسارين يجب ان يسيرا بالتوازي وذلك لضمان استعداد الدول الأعضاء المستقبلية من ناحية واستعداد الاتحاد الأوروبي لاستقبالها بحلول آجال الانضمام من ناحية أخرى".
ولفت إلى أن القادة الاوروبيين سيقومون باستعراض الوضع الحالي للهجرة وقضايا العلاقات الخارجية.(النهاية)

ح ت ص / ط م ا



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