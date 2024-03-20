الاتحاد الاوروبي يوجه نداء عاجلا لضمان احترام حقوق الأطفال الفلسطينيين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 20 - 3 (كونا) -- وجه الاتحاد الأوروبي نداء عاجلا لضمان احترام حقوق الأطفال الفلسطينيين داعيا إلى هدنة إنسانية فورية وطويلة الأمد من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار.
وأعربت الرئاسة البلجيكية للمجلس الاوروبي والمفوضية الأوروبية في بيان مشترك مساء أمس الثلاثاء عن قلقهما إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني للأطفال حيث استشهد أكثر من 30 ألف فلسطيني منذ بدء حرب الاحتلال على قطاع غزة 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال
وذكر البيان ان "أكثر من مليون طفل نازح في غزة يواجهون مخاطر مستمرة للتعرض للعنف والإساءة بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي والاحتجاز والمخاطر المرتبطة بفقدان الوثائق المدنية لإثبات وجودهم والمرتبطة بالهجمات على المدارس والمستشفيات وعدم وصولهم إلى المساعدات الإنسانية".
وتناول تقديرات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اشارت الى أن أكثر من مليون طفل بحاجة إلى الدعم النفسي فيما قد يتعرض الأطفال الذين يعانون من إعاقات نفسية أو جسدية موجودة مسبقا أو جديدة لمخاطر العنف وسوء المعاملة المتفاقمة.
كما أشار إلى حرمان أكثر من 625 ألف طالب من التعليم بجانب إغلاق مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في غزة جراء حرب الاحتلال التي أسفرت حسب التقديرات عن استشهاد أكثر من 5055 طالبا وإصابة ما يربو على 8497 طالبا.
وشدد على ضرورة الاهتمام بأوضاع الأطفال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في ضوء العنف الذي يمارسه المستوطنين والقيود المفروضة على الحركة.
وأوضح أنه "منذ 7 أكتوبر تم تهجير ما لا يقل عن 2763 فلسطينيا من بينهم 1319 طفلا معظمهم في المنطقة (ج) والقدس الشرقية بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الحركة وهدم المنازل .. ولا يتمكن الأطفال الذين يعيشون في المناطق الساخنة من الوصول إلى مدارسهم".
وأوضح البيان أنه "بناء على هذه الخلفية واستنادا إلى اتفاقية حقوق الطفل وقراري مجلس الأمن رقمي 2712 و2720 يدعو الاتحاد الاوروبي إلى تقديم المساعدة العاجلة لأطفال غزة والضفة الغربية وإلى هدنة إنسانية فورية وطويلة الأمد من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار بشكل مستدام".
ودعا الى "تأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وغير مقيد إلى قطاع غزة بما في ذلك المناطق الشمالية بالإضافة إلى الضفة الغربية للوصول إلى السكان المتضررين أينما كانوا".
وتابع "يجب أيضا فتح كافة المعابر وضمان الحركة الآمنة دون عوائق للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية". (النهاية)
ح ت ص / ط م ا
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