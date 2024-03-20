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الاتحاد الاوروبي يوجه نداء عاجلا لضمان احترام حقوق الأطفال الفلسطينيين

3/20/2024 4:32:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 20 - 3 (كونا) -- وجه الاتحاد الأوروبي نداء عاجلا لضمان احترام حقوق الأطفال الفلسطينيين داعيا إلى هدنة إنسانية فورية وطويلة الأمد من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار.
وأعربت الرئاسة البلجيكية للمجلس الاوروبي والمفوضية الأوروبية في بيان مشترك مساء أمس الثلاثاء عن قلقهما إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني للأطفال حيث استشهد أكثر من 30 ألف فلسطيني منذ بدء حرب الاحتلال على قطاع غزة 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال
وذكر البيان ان "أكثر من مليون طفل نازح في غزة يواجهون مخاطر مستمرة للتعرض للعنف والإساءة بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي والاحتجاز والمخاطر المرتبطة بفقدان الوثائق المدنية لإثبات وجودهم والمرتبطة بالهجمات على المدارس والمستشفيات وعدم وصولهم إلى المساعدات الإنسانية".
وتناول تقديرات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اشارت الى أن أكثر من مليون طفل بحاجة إلى الدعم النفسي فيما قد يتعرض الأطفال الذين يعانون من إعاقات نفسية أو جسدية موجودة مسبقا أو جديدة لمخاطر العنف وسوء المعاملة المتفاقمة.
كما أشار إلى حرمان أكثر من 625 ألف طالب من التعليم بجانب إغلاق مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في غزة جراء حرب الاحتلال التي أسفرت حسب التقديرات عن استشهاد أكثر من 5055 طالبا وإصابة ما يربو على 8497 طالبا.
وشدد على ضرورة الاهتمام بأوضاع الأطفال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في ضوء العنف الذي يمارسه المستوطنين والقيود المفروضة على الحركة.
وأوضح أنه "منذ 7 أكتوبر تم تهجير ما لا يقل عن 2763 فلسطينيا من بينهم 1319 طفلا معظمهم في المنطقة (ج) والقدس الشرقية بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الحركة وهدم المنازل .. ولا يتمكن الأطفال الذين يعيشون في المناطق الساخنة من الوصول إلى مدارسهم".
وأوضح البيان أنه "بناء على هذه الخلفية واستنادا إلى اتفاقية حقوق الطفل وقراري مجلس الأمن رقمي 2712 و2720 يدعو الاتحاد الاوروبي إلى تقديم المساعدة العاجلة لأطفال غزة والضفة الغربية وإلى هدنة إنسانية فورية وطويلة الأمد من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار بشكل مستدام".
ودعا الى "تأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وغير مقيد إلى قطاع غزة بما في ذلك المناطق الشمالية بالإضافة إلى الضفة الغربية للوصول إلى السكان المتضررين أينما كانوا".
وتابع "يجب أيضا فتح كافة المعابر وضمان الحركة الآمنة دون عوائق للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية". (النهاية)

ح ت ص / ط م ا



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