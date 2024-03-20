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الكويت تشارك في حراك دبلوماسي عربي ببروكسل لوقف العدوان على غزة

3/20/2024 4:32:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 20 - 3 (كونا) -- شاركت دولة الكويت في حراك دبلوماسي عربي في بروكسل في إطار جهود الضغط باتجاه وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك وقف الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وذكر سفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) السفير نواف العنزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ذلك جاء خلال لقاء عقدته مساء أمس الثلاثاء مجموعة الاتصال العربية الخاصة بالعدوان على غزة مع المفوض الأوروبي المعني بشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي.
وأضاف أنه تم خلال اللقاء نقل الموقف العربي إزاء ضرورة وقف العدوان على غزة وفتح المعابر لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى جانب أهمية استمرار الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأوضح السفير العنزي "أن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكا مهما للمنطقة ونظرا للقرب الجغرافي بين الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية توجد تحديات ومصالح مشتركة" مشيرا إلى أن مجموعة الاتصال أكدت ضرورة الضغط على سلطة الاحتلال لوقف العدوان والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية إلى جانب أهمية رفع القيود المفروضة على دخول الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية منها وإيقاف الاعتداءات على جموع المصلين في المسجد الأقصى.
ولفت السفير العنزي إلى أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الكويت إلى أهالي غزة عبر الجسر الجوي بلغت أكثر من 1500 طن.
كما أشار إلى أن المساعدات التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي إلى وكالة (أونروا) خلال العقد الحالي تجاوزت 3ر1 مليار دولار ما يجعل الدول الخليجية من أكبر المانحين الوكالة الأممية.(النهاية)

ح ت ص / ا ب خ



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