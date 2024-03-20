سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 75 سنتا ليبلغ 68ر86 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 3 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 75 سنتا ليبلغ 68ر86 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 93ر85 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا لتبلغ 38ر87 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا لتبلغ 47ر83 دولار. (النهاية)
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