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لجنة أممية تلوح بفرض عقوبات على أطراف النزاع في السودان

3/20/2024 4:32:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 20 - 3 (كونا) -- لوحت لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات على السودان بفرض عقوبات مستهدفة على أطراف الصراع الذين قاموا بارتكاب انتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني والفظائع الأخرى في البلاد.
وحذر رئيس اللجنة السفير الكوري جونكوك هوانغ في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي مساء أمس الثلاثاء من تصاعد وتيرة العنف ضد المدنيين بما في ذلك حالات من بينها العنف القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع في أنحاء إقليم (دارفور).
وتطرق هوانغ ايضا إلى انتهاكات حظر الأسلحة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتجنيد على أساس عرقي من أطراف النزاع وخطط التمويل المعقدة التي أنشأتها الجماعات المسلحة النشطة في (دارفور).
ودعا السفير الكوري تلك الأطراف والدول التي "تسهل نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور" للوفاء بالتزاماتها التي تحتم عليها الامتثال لإجراءات حظر الأسلحة.
من جانبه أكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عمار محمد في كلمته أنه من شأن فرض العقوبات أن يمكن الحكومة السودانية من حماية المدنيين بشكل أفضل ويجعل القوات المسلحة السودانية تتعامل بكفاءة مع "صد الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع".
يذكر انه اندلع قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى منذ 15 أبريل الماضي ما أسفر عن مقتل الآلاف المدنيين وتشريد أكثر من 8 ملايين من منازلهم بينهم أكثر من مليون لجأوا إلى دول مجاورة.(النهاية)

ع س ت / ا ب خ




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