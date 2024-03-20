تراجع النفط من أعلى مستوى في عدة أشهر متأثراً بارتفاع الدولار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار الذي اسهم في كبح شهية المستثمرين،ولاسيما بعد ارتفاع الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر خلال الجلستين الماضيتين.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار 19 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 87.19 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نيسان، التي تنتهي عند تسوية 35 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.12 دولار للبرميل.

وصعد الدولار للجلسة الخامسة على التوالي بعد صدور بيانات أشارت إلى مرونة الاقتصاد الأميركي،ما أثر على معنويات المشترين الآسيويين.

وتجعل قوة الدولار النفط أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما يضعف الطلب.

--(بترا)

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20/03/2024 10:42:32