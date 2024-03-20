تراجع النفط من أعلى مستوى في عدة أشهر متأثراً بارتفاع الدولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار (بترا)- تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار الذي اسهم في كبح شهية المستثمرين،ولاسيما بعد ارتفاع الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر خلال الجلستين الماضيتين.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار 19 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 87.19 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نيسان، التي تنتهي عند تسوية 35 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.12 دولار للبرميل.
وصعد الدولار للجلسة الخامسة على التوالي بعد صدور بيانات أشارت إلى مرونة الاقتصاد الأميركي،ما أثر على معنويات المشترين الآسيويين.
وتجعل قوة الدولار النفط أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما يضعف الطلب.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
20/03/2024 10:42:32
MENAFN20032024000117011021ID1107999364
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