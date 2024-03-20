3760 ميغا واط الحمل الكهربائي الأقصى امس

عمان 20 آذار (بترا)-بلغ اقصى حمل كهربائي مسجل امس الثلاثاء 3760 ميغاواط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميغا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية. وكان أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة سجل في شهر آب الماضي وبلغ 4220 ميغا واط. --(بترا) م ف / س س 20/03/2024 10:21:04

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