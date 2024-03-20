27 شهيدا معظمهم من النازحين في قصف على مخيم النصيرات

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 20 آذار (بترا) - استشهد 27 فلسطينيا على الأقل، وأصيب آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن 27 شهيدا، معظمهم من النازحين، ارتقوا بينما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة في قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على مخيم النصيرات.

كما ارتقى شهداء في قصف لطيران الاحتلال على منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، تزامن مع قصف مدفعي على مناطق أخرى في المدينة وشمالها.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ومساء أمس الثلاثاء، استشهد 23 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، في غارة شنها الطيران الإسرائيلي على تجمع للجان تأمين نقل المساعدات من دوار الكويت إلى مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعا للجان شعبية شكلها الوجهاء والعشائر لتأمين نقل المساعدات من دوار الكويت إلى مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 23 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين".

ويكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف تجمعات فلسطينيين ينتظرون الحصول على مساعدات.

وفي سياق متصل، استشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في النصيرات وسط قطاع غزة.

وبحسب حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 73934، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

20/03/2024 09:17:47