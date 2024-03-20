27 شهيدا معظمهم من النازحين في قصف على مخيم النصيرات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 20 آذار (بترا) - استشهد 27 فلسطينيا على الأقل، وأصيب آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية، إن 27 شهيدا، معظمهم من النازحين، ارتقوا بينما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة في قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على مخيم النصيرات.
كما ارتقى شهداء في قصف لطيران الاحتلال على منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، تزامن مع قصف مدفعي على مناطق أخرى في المدينة وشمالها.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
ومساء أمس الثلاثاء، استشهد 23 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، في غارة شنها الطيران الإسرائيلي على تجمع للجان تأمين نقل المساعدات من دوار الكويت إلى مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعا للجان شعبية شكلها الوجهاء والعشائر لتأمين نقل المساعدات من دوار الكويت إلى مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 23 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين".
ويكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف تجمعات فلسطينيين ينتظرون الحصول على مساعدات.
وفي سياق متصل، استشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في النصيرات وسط قطاع غزة.
وبحسب حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.
كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 73934، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
20/03/2024 09:17:47
MENAFN20032024000117011021ID1107999359
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