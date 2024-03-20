مجلس الامن يعقد جلسة بشأن تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 المتعلق بلبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 20 آذار (بترا) -عقد مجلس الامن الدولي الليلة الماضية جلسة مشاورات مغلقة بشأن تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 المتعلق بلبنان.

واستمع الأعضاء في الجلسة الى أحاطة بشأن القرار من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونِتسكا، واخرى من رئيس إدارة عمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا .

وأعربت المنسقة الخاصة في بيان صدر عن مكتبها ،عن قلقها العميق إزاء التصعيد في تبادل إطلاق النار على جانبَي الخطّ الأزرق، وما وراءه، قائلةً إن "هذه الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 تزيد من مخاطر سوء التقدير كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي".

وبحسب البيان ،توجّهت المنسقة للمجلس بالقول: "في ظل أولوية منع وخفض التصعيد على جدول أعمالنا، يجب أن يكون تركيزنا الجماعي ودعوتنا وضغطنا مركزا في المقام الأول على الحثّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية"، مضيفةً أنه لا يزال هناك مجال للجهود الديبلوماسيّة من أجل التوصل إلى حل يمنع اندلاع صراع أوسع نطاقاً.

كما أعربت عن أسفها بشكل خاص لتأثير القتال على المدنيين، فقالت: "لقد ذكّرت المعنيين من مختلف الأطراف بوجوب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان، وتحديداً الالتزام بحماية المدنيين".

-- (بترا)

م د/ س س

20/03/2024 08:26:30