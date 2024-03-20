الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى السماح لمفوض الأونروا بدخول قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 20 اذار (بترا) - دعت الولايات المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، إسرائيل إلى السماح للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) فيليب لازاريني بدخول قطاع غزة، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل أنه مُنع من الدخول بسبب أخطاء في وثائقه.
وبحسب واشنطن تايمز، وغداة إعلان لازاريني أن إسرائيل منعته من دخول القطاع، شدّدت الولايات المتحدة، حليفة اسرائيل، على ضرورة تمكينه وفريقه من زيارة قطاع غزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة هناك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين "نعتقد أن عليهم أن يتمكنوا من زيارة ميدان عمل الأونروا، بما يشمل غزة، وسنواصل العمل مع حكومة إسرائيل للموافقة بسرعة على كل تأشيرات الدخول التي طلبها العاملون في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية".
وأضاف "على كل الحكومات الإقليمية أن تقوم بما هو ضروري لتفعيل الاستجابة الإنسانية وهذا الأمر يشمل بالطبع إتاحة حرية الحركة للموظفين الدوليين".
-- (بترا)
ب خ/ب ط
20/03/2024 06:46:32
MENAFN20032024000117011021ID1107999356
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.