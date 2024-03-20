الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى السماح لمفوض الأونروا بدخول قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 20 اذار (بترا) - دعت الولايات المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، إسرائيل إلى السماح للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) فيليب لازاريني بدخول قطاع غزة، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل أنه مُنع من الدخول بسبب أخطاء في وثائقه.

وبحسب واشنطن تايمز، وغداة إعلان لازاريني أن إسرائيل منعته من دخول القطاع، شدّدت الولايات المتحدة، حليفة اسرائيل، على ضرورة تمكينه وفريقه من زيارة قطاع غزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين "نعتقد أن عليهم أن يتمكنوا من زيارة ميدان عمل الأونروا، بما يشمل غزة، وسنواصل العمل مع حكومة إسرائيل للموافقة بسرعة على كل تأشيرات الدخول التي طلبها العاملون في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية".

وأضاف "على كل الحكومات الإقليمية أن تقوم بما هو ضروري لتفعيل الاستجابة الإنسانية وهذا الأمر يشمل بالطبع إتاحة حرية الحركة للموظفين الدوليين".

-- (بترا)

ب خ/ب ط

20/03/2024 06:46:32