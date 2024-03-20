Wednesday, 20 March 2024 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى السماح لمفوض الأونروا بدخول قطاع غزة

3/20/2024 4:31:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 20 اذار (بترا) - دعت الولايات المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، إسرائيل إلى السماح للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) فيليب لازاريني بدخول قطاع غزة، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل أنه مُنع من الدخول بسبب أخطاء في وثائقه.
وبحسب واشنطن تايمز، وغداة إعلان لازاريني أن إسرائيل منعته من دخول القطاع، شدّدت الولايات المتحدة، حليفة اسرائيل، على ضرورة تمكينه وفريقه من زيارة قطاع غزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة هناك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين "نعتقد أن عليهم أن يتمكنوا من زيارة ميدان عمل الأونروا، بما يشمل غزة، وسنواصل العمل مع حكومة إسرائيل للموافقة بسرعة على كل تأشيرات الدخول التي طلبها العاملون في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية".
وأضاف "على كل الحكومات الإقليمية أن تقوم بما هو ضروري لتفعيل الاستجابة الإنسانية وهذا الأمر يشمل بالطبع إتاحة حرية الحركة للموظفين الدوليين".
-- (بترا)
ب خ/ب ط
20/03/2024 06:46:32

MENAFN20032024000117011021ID1107999356

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث