مطار غلاسكو بريستويك يعلق تعاملاته مع سلاح الجو الاسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 20 آذار (بترا) - أعلنت الحكومة في أسكتلندا أنه تم تعليق جميع التعاملات مع سلاح الجو الإسرائيلي بعد انتقادات بسبب هبوط طائرة عسكرية إسرائيلية في مطار غلاسكو بريستويك خلال حرب غزة.

ونقلت صحيفة "سكوتشمان" الاسكتلندية عن الحكومة الاسكتلندية القول أن مطار غلاسكو بريستويك لن يتعامل مع الجيش الاسرائيلي بسبب الحرب على غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت مسافرة بين الولايات المتحدة وبئر السبع هبطت في مطار غلاسكو بريستويك، المملوك للقطاع العام، في تشرين الثاني من العام الماضي.

وتعالت دعوات أيضاً إلى منع جميع الطائرات الإسرائيلية من دخول المجال الجوي للمملكة المتحدة.

وقال عضو البرلمان الاسكتلنديّ روس جرير، "من الخطأ جداً استخدام المطار بهذه الطريقة"، داعيا حكومة المملكة المتحدة إلى منع جميع الطائرات الإسرائيلية من دخول المجال الجوي الذي تسيطر عليه.

وقال جرير "من المرجح أن تكون هذه الطائرة التي هبطت في بريستويك محملة بالأسلحة لقصف المدارس والمستشفيات والمنازل، مضيفا "إن عدد الضحايا في غزة على يد الجيش الإسرائيلي يبلغ ما لا يقل عن 30 ألف شخص، وربما يكون هذا أقل من العدد الحقيقي لأنه للأسف تم دفن الآلاف تحت الأنقاض ولا يعرف مصيرهم".

-- (بترا)

رش/اص/ب ط

20/03/2024 06:34:26