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مجلس الأمانة يصادق على تمويل شراء 48 حافلة

3/20/2024 4:29:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صادق مجلس أمانة عمان ، اليوم الثلاثاء ، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، على تمويل شراء حافلات عدد (48) حافلة بقيمة (8) ملايين دينار من خلال التأجير التمويلي لاستكمال إجراءات تشغيل مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء.
كما وافق المجلس في جلسته الخامسة غير العادية على تجديد عقد الإيجار مع جمعية بنك الطعام ضمن مجمع صويلح التجاري لمدة عامين وبنفس شروط العقد السابق.

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