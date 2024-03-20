الفاعوري: استقدام عاملات منازل من بروندي أقل أجورا من الجنسيات الأخرى



وبين نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام احمد الفاعوري ان رواتب العمالة المنزلية من جمهورية بروندي تتراوح من 180-200 دولار شهريا، وبالتالي فأنهن الاقل أجورا، بفارق لا يقل عن 100 دولار شهريا عن أجور جنسيات الدول الثمانية.



ويخضع عاملات منازل من جمهورية بروندي حاليا لتدريب مكثف في بلادهن على الاعمال المنزلية تمهيدا لاستقدامهن خلال الاسابيع القادمة.



وستوقع وزارة العمل خلال الأسابيع القادمة اتفاقية مع حكومة بروندي لاستقدام العمالة المنزلية.



واوضح الفاعوري أنه بعد توقيع الاتفاقية تبدأ الترتيبات الصحية من خلال تطبيق الاجراءات الصحية المتعلقة بعملية الاستقدام، مؤكدا الفاعوري حرص نقابته على توفير عمالة منزلية مؤهلة ومدربة وبكلف مناسبة لا ترهق المواطن الاردني، موضحا ان وزارة العمل تبدي اهتماما مع النقابة في مخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة لتسهيل عملية الاستقدام من بروندي.



وحسب الفاعوري أن وزارة الصحة ستعتمد المختبرات طبيةا في جمهورية بروندي لاجراء فحوصات مخبرية لعاملات المنازل اللاتي سيتم استقدامهن للاردن، كذلك سيخضعن عاملات بروندي لفحوصات مخبرية ثانية لدى وصولهن الاردن مثل باقي عاملات المنازل، وذلك حرصا من وزارة الصحة على خلوهن من أية أمراض او وجود حمل.



واستقدم اصحاب مكاتب الاستقدام في النقابة زهاء 21 الف عاملة منزل العام الماضي، وبأجراء الفحص الثاني من قبل وزارة الصحة لهن تبين ان هناك 278 عاملة منزل معظمهن حوامل ومنهن مصابات أمراص نفسية وأمراض اخرى وتم إعادتهن الى بلادهن على نفقة أصحاب المكاتب.



وأشار الفاعوري إلى أن عدد الاصابات الذي كشفته مختبرات وزارة الصحة العام الماضي يؤكد أن الإجراءات الطبية الأردنية سليمة ولا تهاون فيها، وهي من الافضل مقارنة مع الدول المستقدمة للعمالة المنزلية.