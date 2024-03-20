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أكسيوس: إدارة بايدن ستقترح بدائل لاجتياح رفح

3/20/2024 4:29:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستقترح بدائل لاجتياح رفح على وفد إسرائيلي سيزور واشنطن، مشيرين إلى أن واشنطن تدرس بدائل عدة للاجتياح البري الإسرائيلي لرفح.


وذكر الموقع نفسه أن البيت الأبيض طلب الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي لتجنب صدام وشيك، وأن واشنطن تخوفت من انهيار المفاوضات ومضي إسرائيل باجتياح رفح، مما سيشكل نقطة انهيار بالعلاقات.

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