أكسيوس: إدارة بايدن ستقترح بدائل لاجتياح رفح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستقترح بدائل لاجتياح رفح على وفد إسرائيلي سيزور واشنطن، مشيرين إلى أن واشنطن تدرس بدائل عدة للاجتياح البري الإسرائيلي لرفح.
وذكر الموقع نفسه أن البيت الأبيض طلب الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي لتجنب صدام وشيك، وأن واشنطن تخوفت من انهيار المفاوضات ومضي إسرائيل باجتياح رفح، مما سيشكل نقطة انهيار بالعلاقات.
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