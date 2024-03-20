كوشنر يدعو إلى التطهير العرقي للفلسطينيين.. ويقترح نقل سكان غزة إلى النقب- (فيديو)



وفي فعالية أقيمت في 8 آذار/مارس في جامعة هارفارد ، قال كوشنر، الذي عمل مستشارًا كبيرًا لترامب خلال فترة ولايته في البيت الأبيض، إن“ممتلكات الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة... إذا ركز الناس على بناء سبل العيش”.



وقال كوشنر:“إنه وضع مؤسف إلى حد ما هناك، ولكن من وجهة نظر إسرائيل سأبذل قصارى جهدي لنقل الناس ثم تنظيف الأمر”. ثم أضاف أنه يتعين على إسرائيل نقل المدنيين الفلسطينيين إلى صحراء النقب في الجنوب.



وتلقى كوشنر ردود فعل سريعة وحادة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث نشر ديلان ويليامز، نائب رئيس الشؤون الحكومية في مركز السياسة الدولية ذو الميول اليسارية، على موقع X:” يدعو جاريد كوشنر، صهر ترامب، الآن، علناً إلى التطهير العرقي في غزة، بعد أيام من منحه جائزة من لجنة مكافحة التشهير”.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، منحت رابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة بارزة للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، كوشنر جائزة لـ“عمله الحيوي والمؤثر للغاية بشأن اتفاقيات إبراهيم”، التي شهدت قيام دول عربية مختلفة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.



وقالت رابطة مكافحة التشهير لصحيفة بوليتيكو إنها متمسكة بالجائزة، مشيرة إلى تصريحات رئيسها التنفيذي جوناثان غرينبلات في حفل توزيع الجوائز في وقت سابق من هذا الشهر، بأن“خدمته العامة ساعدت بشكل فريد في تعزيز قضية السلام في الشرق الأوسط”.



وتأتي تعليقات كوشنر في أعقاب محاولات الجمهوريين للتقليل من أهمية الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة والحياة بكرامة وحرية.



وقد ألمح مشرعو الحزب الجمهوري إلى أنهم يرغبون في رؤية الفلسطينيين يغادرون الأراضي التي تحتلها إسرائيل . حتى أن أحد الجمهوريين من ولاية تينيسي دعا إلى“قتلهم جميعًا” عندما واجهه ناشط فلسطيني.



وقد نأى كوشنر وزوجته إيفانكا بنفسيهما عن ترامب منذ أن ترك منصبه، وقد صرح كوشنر أنه لن يعود إلى البيت الأبيض إذا تم انتخاب والد زوجته رئيسًا. لكنه يظل شخصية مؤثرة في فلك ترامب.

ولم ترد حملة ترامب على طلب للتعليق.



وعلى الرغم من عدم وجود أي خبرة له في السياسة الخارجية، عمل كوشنر كمبعوث رئاسي غير رسمي لدول الشرق الأوسط خلال رئاسة والد زوجته. لقد بنى علاقة وثيقة مع المملكة العربية السعودية، وساعد في التوسط في اتفاقيات إبراهيم، وأصبح الشخص الرئيسي في إدارة ترامب في اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية.-(وكالات)