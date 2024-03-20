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جنوب أفريقيا: إسرائيل تسجل سابقة بتحديها قرارات العدل الدولية

3/20/2024 4:29:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اتهمت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إسرائيل بتسجيل سابقة في تحديها قرارات أرفع محكمة في الأمم المتحدة (محكمة العدل الدولية).


ونقلت وكالة عموم أفريقيا، عن باندور قولها "إن إسرائيل تحدت قرارا أصدرته محكمة العدل الدولية في كانون الثاني الماضي، أمرتها فيه ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية".


ومطلع شهر آذار الجاري، طلبت بريتوريا من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات مؤقتة لوضع حد لـ"مجاعة واسعة النطاق" في قطاع غزة.


وأضافت باندور في ندوة "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، الليلة الماضية إن"إسرائيل تجاهلت تماما الإجراءات المؤقتة".


وتابعت "نشهد حاليا أمام أعيننا تجويعا جماعيا ومجاعة"، محذرة من تداعيات سلوك إسرائيل الذي يمكن أن تفسره دول على أنها قادرة على القيام بما تريد من دون أي محاسبة".


وخلص تقييم للأمن الغذائي تدعمه الأمم المتحدة إلى أن غزة تواجه مجاعة وشيكة، إذ يعاني نحو 1.1 مليون شخص، أي نصف السكان تقريبا، جوعا كارثيا.

MENAFN20032024000072011014ID1107999307

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