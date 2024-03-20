فلاورد تطلق مبادرة يوم راحة الأم احتفالاً بيومها

احتفالاً بيوم الأم، تعلن فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن إطلاق مبادرتها المميزة "يوم راحة الأم" التي تهدف إلى تشجيع الناس منح الأمهات استراحة مستحقة من مسؤولياتهن اليومية وأخد يوم راحة لأنفسهن للاسترخاء.

وتعاونت فلاورد مع عدد من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في هذه المبادرة المؤثرة، حيث سيخصصون يوماً مميزاً للاحتفال بأمهاتهم. وقد يشمل ذلك تحمل مسؤوليات أمهاتهم المنزلية ليوم كامل بدلاً عنهن، أو أخذهن في رحلة تسوق واسترخاء، أو الاستمتاع في رحلة خلال نهاية الأسبوع معاً. وسيتم توثيق هذه التجربة بأكملها على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاغ #يوم_راحة_للأم لعرض ردود أفعال الأمهات وتشجيع متابعيهم للاحتفال بأمهاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، أعدت فلاورد هدايا مميزة لكي يقدموها لأمهاتهم لجعل اليوم أكثر تميزاً للجميع.

وتُعد هذه المبادرة جزء من حملة فلاورد الإعلانية "هدايا تعجب الكل"، وتتماشى مع هدف فلاورد لخلق لحظات لا تُنسى، وإسعاد الناس بمفاجآت سارة، وتعزيز الروابط الاجتماعية لدى عملائها.

ولا تسلط هذه المبادرة الضوء على أهمية العناية بالذات للأمهات فحسب، بل تُظهر أيضاً سهولة اختيار الهدايا المتنوعة عبر تطبيق فلاورد. حيث يمكن للعملاء اختيار من بين مجموعة واسعة من الورود والشوكولاتة والمجوهرات وغيرها من الهدايا لمفاجأة أمهاتهم في هذا اليوم الخاص.

فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.