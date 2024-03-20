تمكّن Netapp العملاء من التحدث إلى بياناتهم بشكل آمن بالتعاون مع NVIDIA

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--شركة NetApp® (مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NTAP) أعلنت اليوم أنها تتعاون مع NVIDIA لتطوير جيل الاسترجاع المعزز (RAG) لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية.
يربط التعاون الجديد بشكل مباشر خدمات NVIDIA NeMo Retriever الصغيرة التي تم الإعلان عنها للتو - القادمة إلى منصة برمجيات NVIDIA AI Enterprise لتطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى الإنتاج، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي - بإكسابايت من البيانات الموجودة على البنية التحتية الذكية للبيانات في NetApp. سيتمكن كل عميل من عملاء NetApp ONTAP® الآن من "التحدث إلى بياناته" بسلاسة للوصول إلى رؤى الأعمال الخاصة دون الحاجة إلى المساس بأمان أو خصوصية بياناته.
ترغب الشركات في الاستفادة من نماذج اللغات الكبيرة المتاحة للجمهور للتحدث بشكل مباشر وآمن مع بيانات الشركة الخاصة بها مع ضمان عدم إمكانية الوصول إلى بياناتها الخاصة خارج المؤسسة. حتى الآن، كانت الشركات التي أرادت إنشاء روبوتات محادثة داخلية وبرامج مساعدة وتطبيقات تستفيد من المعرفة المؤسسية تواجه التعقيد وعدم اليقين بشأن كيفية البدء دون المساس بأمن البيانات أو الخصوصية.
قامت NetApp وNVIDIA بتطوير حل بسيط باستخدام تقنية الخدمات الصغيرة NVIDIA NeMo Retriever لـ RAG التي يمكنها الاستفادة من أي بيانات مخزنة على NetApp ONTAP - محليًا وفي السحابات العامة الرائدة.
يمكن لعملاء NetApp الآن الاستعلام عن بياناتهم، سواء كانت جداول بيانات أو مستندات أو عروض تقديمية أو رسومات فنية أو صور أو تسجيلات اجتماعات أو حتى بيانات من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات أو إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم من خلال مطالبات بسيطة - كل ذلك مع الحفاظ على التحكم في الوصول الذي قاموا بإنشائه بالفعل عند تخزين البيانات.
قال George Kurian، الرئيس التنفيذي لشركة NetApp: "بصفتها الشركة الرائدة في إدارة البيانات غير المهيكلة، تجعل NetApp البنية التحتية للبيانات ذكية لتعزيز ابتكار الذكاء الاصطناعي بشكل آمن. وأضاف: "لقد ساعدنا جنبًا إلى جنب مع NVIDIA في تسريع أكثر من 500 شركة تعتمد على البيانات لتصبح جاهزة للذكاء الاصطناعي". "من خلال عملنا المشترك، يمكن لقاعدة NetApp المثبتة استخدام أدوات NVIDIA بسلاسة وأمان مع بياناتها غير المهيكلة. يعمل الذكاء الاصطناعي على تحديد عصر جديد قائم على البيانات، وتأتي NetApp وNVIDIA في طليعة ضمان النجاح للعملاء أثناء اعتمادهم للذكاء الاصطناعي ونشره".
قال Jensen Huang، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA: "يدمج جيل الاسترجاع المعزز البيانات القيمة مع قوة الذكاء الاصطناعي لصنع أدوات إنتاجية تحويلية للبرامج المساعدة". "معًا، يمكن أن تساعد NVIDIA وNetApp الشركات على بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي دقيقة وذكية تسمح للشركات بالتحدث إلى بياناتها - وتعزيز موجة جديدة من فرص العمل."
من خلال الجمع بين خدمات NeMo Retriever الصغيرة من NVIDIA وبصمة NetApp ONTAP، يمكن لعشرات الآلاف من المؤسسات سواء في مقر العمل أو في أكبر السحابات العامة في العالم الوصول إلى بياناتهم أينما وجدت. وهذا يقلل من الاحتكاك والتكلفة والوقت اللازم لقيمة جيل الاسترجاع المعزز.
إن الإمكانية الجديدة التي تسمح للعملاء بالتحدث إلى بيانات شركاتهم خصوصًا لجيل الاسترجاع المعزز الخاص بالمؤسسة، تُكمّل مجموعة NetApp القوية من عروض الذكاء الاصطناعي الناضجة، والتي تمت الاستفادة منها من قِبل أكثر من 500 من عملائها المشتركين للتدريب والاستدلال على نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الحلول المبنية علىNVIDIA DGX BasePOD والتي حصلت على شهادة NVIDIA DGX SuperPOD ، بالإضافة إلى برنامج التحقق من صحة تخزين أنظمة NVIDIA OVX الجديد ، المصمم بشكل خاص لجيل الاسترجاع المعزز للمؤسسات.
سيتم عرض إمكانات NetApp "التحدث إلى بياناتك" في NVIDIA GTC ، وهو مؤتمر عالمي للذكاء الاصطناعي يعقد في سان خوسيه، بكاليفورنيا، في الفترة من 18 إلى 21 مارس. تفضل بزيارة كشك NetApp رقم 1616 في مركز التميز للذكاء الاصطناعي لمعرفة المزيد.
موارد إضافية
تأمين جيل الاسترجاع المعزز بالذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات الأعمال الخاصة
حول NetApp
NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X ، و LinkedIn ، و Facebook ، و Instagram .
شركة NETAPP وشعار NETAPP والعلامات المدرجة في هي علامات تجارية لشركة .NetApp، Inc وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN20032024004146001356ID1107999286