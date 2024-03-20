تمكّن Netapp العملاء من التحدث إلى بياناتهم بشكل آمن بالتعاون مع NVIDIA

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--شركة NetApp® (مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NTAP) أعلنت اليوم أنها تتعاون مع NVIDIA لتطوير جيل الاسترجاع المعزز (RAG) لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

يربط التعاون الجديد بشكل مباشر خدمات NVIDIA NeMo Retriever الصغيرة التي تم الإعلان عنها للتو - القادمة إلى منصة برمجيات NVIDIA AI Enterprise لتطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى الإنتاج، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي - بإكسابايت من البيانات الموجودة على البنية التحتية الذكية للبيانات في NetApp. سيتمكن كل عميل من عملاء NetApp ONTAP® الآن من "التحدث إلى بياناته" بسلاسة للوصول إلى رؤى الأعمال الخاصة دون الحاجة إلى المساس بأمان أو خصوصية بياناته.

ترغب الشركات في الاستفادة من نماذج اللغات الكبيرة المتاحة للجمهور للتحدث بشكل مباشر وآمن مع بيانات الشركة الخاصة بها مع ضمان عدم إمكانية الوصول إلى بياناتها الخاصة خارج المؤسسة. حتى الآن، كانت الشركات التي أرادت إنشاء روبوتات محادثة داخلية وبرامج مساعدة وتطبيقات تستفيد من المعرفة المؤسسية تواجه التعقيد وعدم اليقين بشأن كيفية البدء دون المساس بأمن البيانات أو الخصوصية.

قامت NetApp وNVIDIA بتطوير حل بسيط باستخدام تقنية الخدمات الصغيرة NVIDIA NeMo Retriever لـ RAG التي يمكنها الاستفادة من أي بيانات مخزنة على NetApp ONTAP - محليًا وفي السحابات العامة الرائدة.

يمكن لعملاء NetApp الآن الاستعلام عن بياناتهم، سواء كانت جداول بيانات أو مستندات أو عروض تقديمية أو رسومات فنية أو صور أو تسجيلات اجتماعات أو حتى بيانات من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات أو إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم من خلال مطالبات بسيطة - كل ذلك مع الحفاظ على التحكم في الوصول الذي قاموا بإنشائه بالفعل عند تخزين البيانات.

قال George Kurian، الرئيس التنفيذي لشركة NetApp: "بصفتها الشركة الرائدة في إدارة البيانات غير المهيكلة، تجعل NetApp البنية التحتية للبيانات ذكية لتعزيز ابتكار الذكاء الاصطناعي بشكل آمن. وأضاف: "لقد ساعدنا جنبًا إلى جنب مع NVIDIA في تسريع أكثر من 500 شركة تعتمد على البيانات لتصبح جاهزة للذكاء الاصطناعي". "من خلال عملنا المشترك، يمكن لقاعدة NetApp المثبتة استخدام أدوات NVIDIA بسلاسة وأمان مع بياناتها غير المهيكلة. يعمل الذكاء الاصطناعي على تحديد عصر جديد قائم على البيانات، وتأتي NetApp وNVIDIA في طليعة ضمان النجاح للعملاء أثناء اعتمادهم للذكاء الاصطناعي ونشره".

قال Jensen Huang، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA: "يدمج جيل الاسترجاع المعزز البيانات القيمة مع قوة الذكاء الاصطناعي لصنع أدوات إنتاجية تحويلية للبرامج المساعدة". "معًا، يمكن أن تساعد NVIDIA وNetApp الشركات على بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي دقيقة وذكية تسمح للشركات بالتحدث إلى بياناتها - وتعزيز موجة جديدة من فرص العمل."

من خلال الجمع بين خدمات NeMo Retriever الصغيرة من NVIDIA وبصمة NetApp ONTAP، يمكن لعشرات الآلاف من المؤسسات سواء في مقر العمل أو في أكبر السحابات العامة في العالم الوصول إلى بياناتهم أينما وجدت. وهذا يقلل من الاحتكاك والتكلفة والوقت اللازم لقيمة جيل الاسترجاع المعزز.

إن الإمكانية الجديدة التي تسمح للعملاء بالتحدث إلى بيانات شركاتهم خصوصًا لجيل الاسترجاع المعزز الخاص بالمؤسسة، تُكمّل مجموعة NetApp القوية من عروض الذكاء الاصطناعي الناضجة، والتي تمت الاستفادة منها من قِبل أكثر من 500 من عملائها المشتركين للتدريب والاستدلال على نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الحلول المبنية علىNVIDIA DGX BasePOD والتي حصلت على شهادة NVIDIA DGX SuperPOD ، بالإضافة إلى برنامج التحقق من صحة تخزين أنظمة NVIDIA OVX الجديد ، المصمم بشكل خاص لجيل الاسترجاع المعزز للمؤسسات.

سيتم عرض إمكانات NetApp "التحدث إلى بياناتك" في NVIDIA GTC ، وهو مؤتمر عالمي للذكاء الاصطناعي يعقد في سان خوسيه، بكاليفورنيا، في الفترة من 18 إلى 21 مارس. تفضل بزيارة كشك NetApp رقم 1616 في مركز التميز للذكاء الاصطناعي لمعرفة المزيد.

موارد إضافية

تأمين جيل الاسترجاع المعزز بالذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات الأعمال الخاصة

حول NetApp

NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X ، و LinkedIn ، و Facebook ، و Instagram .

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