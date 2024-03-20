شركة Cielo تطلق أول برنامج ذكاء اصطناعي توليدي لاستقطاب المواهب: CLO.Ai

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت اليوم شركة Cielo الرائدة عالميًا في مجال استقطاب المواهب ، أول برنامج ذكاء اصطناعي توليدي (GenAI) لاستقطاب المواهب: CLO . استنادًا إلى مجموعة جديدة من مبادئ الصناعة التي تحكم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، تتيح الأداة الذكية لقادة المواهب تحقيق أقصى استفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) لتحقيق نتائج توظيف أفضل على نحو أسرع، مع إيلاء أهمية لتجارب المرشحين.

"في سوق تنافسية ممتلئة بالتحديات يُطبق فيها العديد من المنهجيات والتقنيات الناشئة، وغير المثبتة في بعض الأحيان، عمدت شركة Cielo إلى ترسيخ منهج فعال ينظم أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية واستقطاب المواهب، ففي شركة Cielo، يتعاون علماء البيانات والمهندسين وخبراء استقطاب المواهب لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، وتقييم البيانات من حيث مدى ملاءمتها ودقتها، وتيسير سبل العمل في بيئة آمنة، مما يسهم في تقديم تجربة محسنة لعملائهم والمرشحين. إنهم لا يعززون المشهد الصناعي فحسب، بل يساهمون مساهمة فاعلة في تطوره المستقبلي."

جاء هذا على لسان Arkadev Basak ، شريك في Everest Group

منذ إطلاق مجموعة Digital AcceleratorsTM‎ العام الماضي تعاونت شركة Cielo تعاونًا وثيقًا مع العملاء والخبراء لابتكار واختبار حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة للمساعدة الفنية (TA). علاوةً على ذلك، فإن شركة Cielo تدرك تمامًا التحديات التي تواجهها المؤسسات عند اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، مما يجعلها على بينة تامة بحالات الاستخدام العملية ومتطلبات المؤسسات على صعيد إدارة المخاطر.

يرتكز CLO على خمسة مبادئ تصميمية تسلط الضوء على الاعتبارات الحيوية للعملاء والمرشحين عند استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية واستقطاب المواهب:

تقديم نتائج ملموسةإعطاء الأولوية لتجربة المستخدمرعاية المهارات البشريةتقديم رؤى فاعلةتيسير تطبيق مبدأ الشمولية

"لقد شهدنا تغييرًا شاملاً في كيفية تعاملنا مع المواهب، ويرجع الفضل في ذلك إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي أتاح لنا فرصة توفير تجارب مخصصة على نطاق واسع. وهذا من شأنه تقديم تجربة قوامها اليسر ومخصصة للعملاء، وتمكين أصحاب العمل من تحديد أفضل المواهب على نحو أسرع، وتقليل الوقت اللازم لشغل الوظائف وخفض التكاليف. إن هذا عبارة عن نظام ChatGPT آمن وفعال مخصص لخدمة أهداف إستراتيجية المواهب."

جاء هذا على لسان Rick Rosario ، نائب الرئيس في قسم خدمات العملاء في Cielo

عن طريق استخدام نماذج اللغة الكبيرة ومجموعات البيانات ذات الصلة، بما في ذلك إعلانات الوظائف والسير الذاتية، يعمل CLO على تحليل السمات والفجوات لإتمام عملية التوظيف بسرعة ودقة. وقد تم تصميم الأداة والمطالبات بالاستعانة بإسهامات خبراء المساواة والتنوع والشمول (ED&I) في Cielo لتعزيز عنصر الشمولية والحد من التحيز. علاوةً على ذلك، فهي تتماشى مع المنهج الذي تطبقه المؤسسات وتتوافق مع مبادئ المساواة والتنوع والشمول (DEI) وسياسات التوظيف الأخرى، مما يمنح الفِرق المزيد من الوقت للمشاركة وتوظيف المواهب، كل ذلك في بيئة تتوافر فيها كل عوامل الأمان.

المستقبل بين يديك. تعرف على كيفية تنسيق CLO لعملية المساعدة الفنية (TA) وتحقيق أهداف التوظيف على نحو أسرع.

نبذة عن Cielo

تعد Cielo شركة رائدة عالميًا في مجال استقطاب المواهب، فنحن نقدم تجربة استقطاب مواهب أفضل للجميع عن طريق حلول استقطاب المواهب والاستشارات والبحث والمسرعات الرقميةTM. واعتمادًا على منهجنا الجديد، فنحن نصمم ونبتكر خدمات شاملة وفاعلة مستوحاة من التكنولوجيا بغية العثور والحفاظ على المواهب الفريدة التي تسهم في اجتياز العملاء حواجز المنافسة. تعرف على المزيد على cielotalent .

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