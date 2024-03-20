شركة Cielo تطلق أول برنامج ذكاء اصطناعي توليدي لاستقطاب المواهب: CLO.Ai

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت اليوم شركة Cielo الرائدة عالميًا في مجال استقطاب المواهب ، أول برنامج ذكاء اصطناعي توليدي (GenAI) لاستقطاب المواهب: CLO . استنادًا إلى مجموعة جديدة من مبادئ الصناعة التي تحكم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، تتيح الأداة الذكية لقادة المواهب تحقيق أقصى استفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) لتحقيق نتائج توظيف أفضل على نحو أسرع، مع إيلاء أهمية لتجارب المرشحين.
"في سوق تنافسية ممتلئة بالتحديات يُطبق فيها العديد من المنهجيات والتقنيات الناشئة، وغير المثبتة في بعض الأحيان، عمدت شركة Cielo إلى ترسيخ منهج فعال ينظم أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية واستقطاب المواهب، ففي شركة Cielo، يتعاون علماء البيانات والمهندسين وخبراء استقطاب المواهب لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، وتقييم البيانات من حيث مدى ملاءمتها ودقتها، وتيسير سبل العمل في بيئة آمنة، مما يسهم في تقديم تجربة محسنة لعملائهم والمرشحين. إنهم لا يعززون المشهد الصناعي فحسب، بل يساهمون مساهمة فاعلة في تطوره المستقبلي."
جاء هذا على لسان Arkadev Basak ، شريك في Everest Group
منذ إطلاق مجموعة Digital AcceleratorsTM العام الماضي تعاونت شركة Cielo تعاونًا وثيقًا مع العملاء والخبراء لابتكار واختبار حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة للمساعدة الفنية (TA). علاوةً على ذلك، فإن شركة Cielo تدرك تمامًا التحديات التي تواجهها المؤسسات عند اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، مما يجعلها على بينة تامة بحالات الاستخدام العملية ومتطلبات المؤسسات على صعيد إدارة المخاطر.
يرتكز CLO على خمسة مبادئ تصميمية تسلط الضوء على الاعتبارات الحيوية للعملاء والمرشحين عند استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية واستقطاب المواهب:
تقديم نتائج ملموسة
إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم
رعاية المهارات البشرية
تقديم رؤى فاعلة
تيسير تطبيق مبدأ الشمولية
"لقد شهدنا تغييرًا شاملاً في كيفية تعاملنا مع المواهب، ويرجع الفضل في ذلك إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي أتاح لنا فرصة توفير تجارب مخصصة على نطاق واسع. وهذا من شأنه تقديم تجربة قوامها اليسر ومخصصة للعملاء، وتمكين أصحاب العمل من تحديد أفضل المواهب على نحو أسرع، وتقليل الوقت اللازم لشغل الوظائف وخفض التكاليف. إن هذا عبارة عن نظام ChatGPT آمن وفعال مخصص لخدمة أهداف إستراتيجية المواهب."
جاء هذا على لسان Rick Rosario ، نائب الرئيس في قسم خدمات العملاء في Cielo
عن طريق استخدام نماذج اللغة الكبيرة ومجموعات البيانات ذات الصلة، بما في ذلك إعلانات الوظائف والسير الذاتية، يعمل CLO على تحليل السمات والفجوات لإتمام عملية التوظيف بسرعة ودقة. وقد تم تصميم الأداة والمطالبات بالاستعانة بإسهامات خبراء المساواة والتنوع والشمول (ED&I) في Cielo لتعزيز عنصر الشمولية والحد من التحيز. علاوةً على ذلك، فهي تتماشى مع المنهج الذي تطبقه المؤسسات وتتوافق مع مبادئ المساواة والتنوع والشمول (DEI) وسياسات التوظيف الأخرى، مما يمنح الفِرق المزيد من الوقت للمشاركة وتوظيف المواهب، كل ذلك في بيئة تتوافر فيها كل عوامل الأمان.
المستقبل بين يديك. تعرف على كيفية تنسيق CLO لعملية المساعدة الفنية (TA) وتحقيق أهداف التوظيف على نحو أسرع.
نبذة عن Cielo
تعد Cielo شركة رائدة عالميًا في مجال استقطاب المواهب، فنحن نقدم تجربة استقطاب مواهب أفضل للجميع عن طريق حلول استقطاب المواهب والاستشارات والبحث والمسرعات الرقميةTM. واعتمادًا على منهجنا الجديد، فنحن نصمم ونبتكر خدمات شاملة وفاعلة مستوحاة من التكنولوجيا بغية العثور والحفاظ على المواهب الفريدة التي تسهم في اجتياز العملاء حواجز المنافسة. تعرف على المزيد على cielotalent .
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