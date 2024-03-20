Intelsat تطوَّر استراتيجية متعددة المدارات من خلال توسيع اتفاقية المدار الأرضي المنخفض من Eutelsat Group

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Intelsat اليوم عن تطوُّر استراتيجي في قدراتها الخدمية من خلال شراكة موسَّعة مع مجموعة Eutelsat Group فيما يتعلق بكوكبة OneWeb ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) التابعة لتلك الشركة. تُعدَّ هذه الصفقة تطوراً بارزًا لحلول الاتصال عبر الأقمار الصناعية متعددة المدارات وتضع Intelsat في طليعة الموجة التالية في الاتصال العالمي.
ينطوي هذا الترتيب على التزام بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لخدمة المدار الأرضي المنخفض (LEO) على مدى السنوات الست الأولى، مع خيار الحصول على مبلغ إضافي قدره 250 مليون دولار أمريكي. ستُسهِّم هذه الاتفاقية على زيادة قدرات المدار الأرضي المنخفض (LEO) ودمجها في عروض حلول Intelsat عبر قاعدة عملائها الحالية والمستقبلية.
صرَّح Dave Wajsgras، الرئيس التنفيذي لشركة Intelsat قائلاً: "لقد عقدنا شراكة مع Eutelsat منذ فترة، حيث قمنا بالاستفادة من كوكبة OneWeb ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) الخاصة بها لتقديم حل متعدد المدارات، ولا سيما في مجال الطيران التجاري". "نحن نشهد الآن العديد من الفرص الإضافية للعملاء للاستفادة من الحلول متعددة المدارات. نعتقد أنه لخدمة مصلحة Intelsat، ومصالح Eutelsat، ومصالح عملائنا، يجب علينا أن نقوم بتوسيع الشراكة القائمة بالفعل - الشراكة التي تحقق منافع مشتركة وتحظى بطلب قوي."
وكجزء من الشراكة، ستتعاون Intelsat مع Eutelsat في تطوير كوكبة OneWeb من الجيل التالي - مما يوفر تصميمًا مباشرًا ومدخلات وظيفية للمساعدة في ضمان أن الكوكبة الجديدة ستتمتع بالقدرات اللازمة لتلبية احتياجات العملاء في العالم الحقيقي في المستقبل.
وقالت Eva Berneke، الرئيسة التنفيذية لمجموعة Eutelsat Group، "تُمثل هذه الشراكة الموسَّعة مع Intelsat دليلاً قاطعًا على الثقة في قدرات كوكبة OneWeb، اليوم وفي المستقبل، كما توضح الحاجة في عالم اليوم إلى أن يكون لدى مُشغِّلي الأقمار الصناعية الرئيسيين القدرة على تقديم حلول متعددة المدارات لعملائهم."
وواصل Wajsgras من Intelsat حديثه قائلاً: ""فريقنا لديه قناعة بأن إقران تجربة Intelsat وشبكتنا الحغرافية والأرضية مع الإمكانات التي سنصل إليها عبر شبكة كوكبة OneWeb ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) التابعة لمجموعة Eutelsat ستُمكِّن Intelsat من تقديم أفضل الحلول وأكثرها شمولاً للعملاء والتي تدعم الشبكات والقطاعات الحكومية وقطاعات التنقل وتعزز مسار النمو القوي لدينا."
نبذة عن شركة Intelsat
ينصب تركيز فريق Intelsat العالمي الذي يضم نخبة من المتخصصين على توفير اتصالات سلسة وآمنة ومعتمدة على الأقمار الصناعية للحكومة والمؤسسات غير الحكومية والعملاء التجاريين عن طريق شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المُدارة. كما تُمكِّن Intelsat الأشخاص من استخدام أدواتهم للتحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماوات بغية التواصل والتعاون والتعايش، متبعة في ذلك منهج رأب الفجوة الرقمية عن طريق تشغيل واحد من أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية وأكثرها تقدمًا في العالم. والشركة إذ تقدم خدمات متميزة وفائقة لعملائها وللكوكب، فقد احتلت مكانة بارزة في مجال صناعة الأقمار الصناعية، وذلك منذ تأسيسها قبل ستة عقود من الزمن. هذا، واعتمادًا على إرث عريق من الابتكار والتركيز على مواجهة تحديات جديدة، ينصب تركيز فريق Intelsat على الأعمال المهمة في الفضاء حيث يحدثون تغييرًا جذريًا في المجال ويتقلدون منصب القيادة في التحول الرقمي للصناعة.
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