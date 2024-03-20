Intelsat تطوَّر استراتيجية متعددة المدارات من خلال توسيع اتفاقية المدار الأرضي المنخفض من Eutelsat Group

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Intelsat اليوم عن تطوُّر استراتيجي في قدراتها الخدمية من خلال شراكة موسَّعة مع مجموعة Eutelsat Group فيما يتعلق بكوكبة OneWeb ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) التابعة لتلك الشركة. تُعدَّ هذه الصفقة تطوراً بارزًا لحلول الاتصال عبر الأقمار الصناعية متعددة المدارات وتضع Intelsat في طليعة الموجة التالية في الاتصال العالمي.

ينطوي هذا الترتيب على التزام بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لخدمة المدار الأرضي المنخفض (LEO) على مدى السنوات الست الأولى، مع خيار الحصول على مبلغ إضافي قدره 250 مليون دولار أمريكي. ستُسهِّم هذه الاتفاقية على زيادة قدرات المدار الأرضي المنخفض (LEO) ودمجها في عروض حلول Intelsat عبر قاعدة عملائها الحالية والمستقبلية.

صرَّح Dave Wajsgras، الرئيس التنفيذي لشركة Intelsat قائلاً: "لقد عقدنا شراكة مع Eutelsat منذ فترة، حيث قمنا بالاستفادة من كوكبة OneWeb ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) الخاصة بها لتقديم حل متعدد المدارات، ولا سيما في مجال الطيران التجاري". "نحن نشهد الآن العديد من الفرص الإضافية للعملاء للاستفادة من الحلول متعددة المدارات. نعتقد أنه لخدمة مصلحة Intelsat، ومصالح Eutelsat، ومصالح عملائنا، يجب علينا أن نقوم بتوسيع الشراكة القائمة بالفعل - الشراكة التي تحقق منافع مشتركة وتحظى بطلب قوي."

وكجزء من الشراكة، ستتعاون Intelsat مع Eutelsat في تطوير كوكبة OneWeb من الجيل التالي - مما يوفر تصميمًا مباشرًا ومدخلات وظيفية للمساعدة في ضمان أن الكوكبة الجديدة ستتمتع بالقدرات اللازمة لتلبية احتياجات العملاء في العالم الحقيقي في المستقبل.

وقالت Eva Berneke، الرئيسة التنفيذية لمجموعة Eutelsat Group، "تُمثل هذه الشراكة الموسَّعة مع Intelsat دليلاً قاطعًا على الثقة في قدرات كوكبة OneWeb، اليوم وفي المستقبل، كما توضح الحاجة في عالم اليوم إلى أن يكون لدى مُشغِّلي الأقمار الصناعية الرئيسيين القدرة على تقديم حلول متعددة المدارات لعملائهم."

وواصل Wajsgras من Intelsat حديثه قائلاً: ""فريقنا لديه قناعة بأن إقران تجربة Intelsat وشبكتنا الحغرافية والأرضية مع الإمكانات التي سنصل إليها عبر شبكة كوكبة OneWeb ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) التابعة لمجموعة Eutelsat ستُمكِّن Intelsat من تقديم أفضل الحلول وأكثرها شمولاً للعملاء والتي تدعم الشبكات والقطاعات الحكومية وقطاعات التنقل وتعزز مسار النمو القوي لدينا."

نبذة عن شركة Intelsat

ينصب تركيز فريق Intelsat العالمي الذي يضم نخبة من المتخصصين على توفير اتصالات سلسة وآمنة ومعتمدة على الأقمار الصناعية للحكومة والمؤسسات غير الحكومية والعملاء التجاريين عن طريق شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المُدارة. كما تُمكِّن Intelsat الأشخاص من استخدام أدواتهم للتحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماوات بغية التواصل والتعاون والتعايش، متبعة في ذلك منهج رأب الفجوة الرقمية عن طريق تشغيل واحد من أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية وأكثرها تقدمًا في العالم. والشركة إذ تقدم خدمات متميزة وفائقة لعملائها وللكوكب، فقد احتلت مكانة بارزة في مجال صناعة الأقمار الصناعية، وذلك منذ تأسيسها قبل ستة عقود من الزمن. هذا، واعتمادًا على إرث عريق من الابتكار والتركيز على مواجهة تحديات جديدة، ينصب تركيز فريق Intelsat على الأعمال المهمة في الفضاء حيث يحدثون تغييرًا جذريًا في المجال ويتقلدون منصب القيادة في التحول الرقمي للصناعة.

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