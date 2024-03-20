شركة Moove تجمع 100 مليون دولار أمريكي في جولة التمويل من فئة السلسلة ب

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Moove، شركة التكنولوجيا المالية العالمية المتخصصة في مجال النقل، والتي تيسير سبل حيازة المركبات لرواد الأعمال في مجال النقل، أنها جمعت 100 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من فئة السلسلة ب، إذ قُدرت قيمة الشركة بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي. وقد استثمرت في الجولة شركة Uber وشركة Mubadala، التي تولت قيادة جولة التمويل السابقة لشركة Moove في عام 2023.

ستمكّن الجولة شركة Moove من تعزيز عروض تمويل المركبات القائمة على الإيرادات المعنية بالعملاء لتخترق بها 16 سوقًا على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2025، على أن يركز جزء كبير من خطة التوسع هذه على المركبات الكهربائية (EVs)، مما سيرسي الأساس لنظام بيئي للتنقل أكثر استدامة وسهولة يخدم العملاء على مستوى العالم.

صرح Ladi Delano ، مؤسس شركة Moove ، قائلاً: "يمثل إعلان اليوم علامة فارقة في تاريخ الشركة. فنحن عندما أسسنا Moove في عام 2020، كانت تدفعنا الرغبة لحل مشكلة النقص الحاد في تمويل المركبات التي واجهت أكثر من مليوني رائد أعمال إفريقي في مجال النقل".

"إن هذا الدعم الذي نتلقاه من شركة Uber وغيرها من الشركات لهو بمنزلة شهادة على حقيقة أن ما كان بالأمس حلمًا أصبح الآن حقيقة ملموسة. فعملية ضخ رأس المال هذه هدفها زيادة التأثير الإيجابي الذي تحدثه منتجاتنا في حياة عملائنا على نطاق أوسع بكثير. ومن جانبي، أود أن أعرب عن خالص امتناني لفريق Moovers المتفاني لجهوده والتزامه الراسخ، والذي لعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا الإنجاز المهم في غمار رحلة شركتنا."

تأسست شركة Moove في عام 2020 لتزويد رواد الأعمال في مجال النقل بخيارات تمويل مركبات عادلة ومتاحة ومنخفضة التكلفة قائمة على الإيرادات. ويقع مقرها الرئيسي الآن في الإمارات العربية المتحدة، التي تعد مركزًا ناشئًا لريادة الأعمال والشركات الناشئة الابتكارية، كما تعد الشراكة المتطورة بين Moove وMubadala مثالاً بارزًا على قدرة التعاون بين المستثمرين المحليين والشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة على تحفيز النمو والابتكار داخل الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى العالم.

تعد الإمارات العربية المتحدة سوقًا محورية لشركة Moove، إذ إنها كانت أول سوق تطلق فيه بالكامل شركة Moove حل الشحن المتكامل، مستثمرةً في شبكة من محطات الشحن المتاحة حصريًا لعملاء Moove. بالإضافة إلى ذلك، كانت الإمارات العربية المتحدة سوقًا رائدة لشركة Moove على صعيد التحول إلى المركبات الكهربائية (EV) بنسبة 100%، مما أدى إلى توفير الشركة أكبر عدد من رحلات المركبات الكهربائية (EV) على منصة Uber UAE في عام 2023. هذا، ويؤكد هذا التركيز الإستراتيجي على الاستدامة والابتكار التزام شركة Moove برسم معالم مستقبل عالم النقل في المنطقة ودعم رؤية الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.

حتى وقتنا هذا، ساعدت شركة Moove أكثر من 20,000 من رواد الأعمال في مجال النقل في ثلاث قارات، مما أدى إلى خوض أكثر من 30 مليون رحلة ممولة من Moove، فأعقبت ذلك إيرادات سنوية متكررة تزيد عن 115 مليون دولار أمريكي، وهذا إنجاز كبير على طريق تحقيق أرباح عالية.

علق علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لقسم الأصول المتنوعة بالإمارات العربية المتحدة في منصة Mubadala للاستثمارات في الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر إزاء مواصلة دعم Moove مستعينين بالجولة الثانية من التمويل، ليس فقط لندلل على التزامنا برعاية النظام البيئي للشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة ولكن أيضًا لنعكس ثقتنا المتجددة في رؤية Moove وقدراتها. أما الاستثمار اللاحق فهو تجسيد لإستراتيجية Mubadala الهادفة إلى توظيف رأس المال لدفع عجلة التغيير الإيجابي في المجتمعات، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة."

اختتم Ladi Delano حديثه، قائلاً: "إن هذا الاستثمار الأخير قادر على إحداث تغييرات جذرية في Moove، إذ يُمكّننا من تعزيز عروضنا تعزيزًا كبيرًا عن طريق تقديم 45,000 مركبة جديدة على منصتنا. ولا يؤدي هذا الإنجاز على صعيد التمويل إلى تعزيز قدرتنا التشغيلية فحسب، بل يدعم أيضًا سعينا لتحقيق أرباح عالية بحلول السنة المالية القادمة. كما أننا ملتزمون ببناء Moove بطريقة قوامها الاستدامة والعناية بالعملاء والربح الوفير. وتجدر هنا الإشارة إلى أن Moove تضع نصب أعينها هدف تحقيق الريادة في مجال التحول الكهربائي لأنظمة النقل، والذي نعتقد أنه سيساعد في الانطلاق بالعالم إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات."

كانت BofA Securities هي المستشار المالي لشركة Moove.

نبذة عن Moove

تعد Moove شركة تكنولوجيا مالية عالمية متخصصة في مجال النقل، وتتمثل مهمتها في تيسير سبل حصول رواد الأعمال في مجال النقل على الخدمات المالية اللازمة، وتسعى لتنفيذ هذه المهمة عن طريق تفعيل تكنولوجيا التصنيف الائتماني البديلة في منصات نقل الركاب، مستعينة بتحليلات أداء الملكية والإيرادات لضمان العملاء الذين تم استبعادهم مسبقًا وحرمانهم من التمتع بالخدمات المالية. هذا، وتنتشر أعمال Moove في 9 أسواق في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. وقد أكمل عملاؤها أكثر من 30 مليون رحلة في المركبات الممولة من Moove حتى الآن.

أبرز الحقائق



أحدثت Moove تأثيرًا إيجابيًا على حياة أكثر من 80,000 فرد على مستوى العالم

قدمت شركة Moove خدمات لأكثر من 20,000 عميل لدى Moove منذ إنشائها

أكثر من 30 مليون رحلة في السيارات الممولة من Moove

تم جمع أكثر من 250 مليون دولار أمريكي من حقوق الملكية وأكثر من 210 ملايين دولار أمريكي من تمويل الديون منذ الإنشاء حققت إيرادات سنوية متكررة (ARR) قدرها 115 مليون دولار أمريكي في عام 2023

ملاحظات المحرر

من بين المستثمرين المشاركين في الجولة Uber فضلاً عن المستثمرين الحاليين وهم، Mubadala وThe Latest Ventures وAfricinvest وPalm Drive Capital وTriatlum Advisors AG وFuture Africa.

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