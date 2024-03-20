شركة Moove تجمع 100 مليون دولار أمريكي في جولة التمويل من فئة السلسلة ب

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Moove، شركة التكنولوجيا المالية العالمية المتخصصة في مجال النقل، والتي تيسير سبل حيازة المركبات لرواد الأعمال في مجال النقل، أنها جمعت 100 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من فئة السلسلة ب، إذ قُدرت قيمة الشركة بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي. وقد استثمرت في الجولة شركة Uber وشركة Mubadala، التي تولت قيادة جولة التمويل السابقة لشركة Moove في عام 2023.
ستمكّن الجولة شركة Moove من تعزيز عروض تمويل المركبات القائمة على الإيرادات المعنية بالعملاء لتخترق بها 16 سوقًا على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2025، على أن يركز جزء كبير من خطة التوسع هذه على المركبات الكهربائية (EVs)، مما سيرسي الأساس لنظام بيئي للتنقل أكثر استدامة وسهولة يخدم العملاء على مستوى العالم.
صرح Ladi Delano ، مؤسس شركة Moove ، قائلاً: "يمثل إعلان اليوم علامة فارقة في تاريخ الشركة. فنحن عندما أسسنا Moove في عام 2020، كانت تدفعنا الرغبة لحل مشكلة النقص الحاد في تمويل المركبات التي واجهت أكثر من مليوني رائد أعمال إفريقي في مجال النقل".
"إن هذا الدعم الذي نتلقاه من شركة Uber وغيرها من الشركات لهو بمنزلة شهادة على حقيقة أن ما كان بالأمس حلمًا أصبح الآن حقيقة ملموسة. فعملية ضخ رأس المال هذه هدفها زيادة التأثير الإيجابي الذي تحدثه منتجاتنا في حياة عملائنا على نطاق أوسع بكثير. ومن جانبي، أود أن أعرب عن خالص امتناني لفريق Moovers المتفاني لجهوده والتزامه الراسخ، والذي لعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا الإنجاز المهم في غمار رحلة شركتنا."
تأسست شركة Moove في عام 2020 لتزويد رواد الأعمال في مجال النقل بخيارات تمويل مركبات عادلة ومتاحة ومنخفضة التكلفة قائمة على الإيرادات. ويقع مقرها الرئيسي الآن في الإمارات العربية المتحدة، التي تعد مركزًا ناشئًا لريادة الأعمال والشركات الناشئة الابتكارية، كما تعد الشراكة المتطورة بين Moove وMubadala مثالاً بارزًا على قدرة التعاون بين المستثمرين المحليين والشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة على تحفيز النمو والابتكار داخل الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى العالم.
تعد الإمارات العربية المتحدة سوقًا محورية لشركة Moove، إذ إنها كانت أول سوق تطلق فيه بالكامل شركة Moove حل الشحن المتكامل، مستثمرةً في شبكة من محطات الشحن المتاحة حصريًا لعملاء Moove. بالإضافة إلى ذلك، كانت الإمارات العربية المتحدة سوقًا رائدة لشركة Moove على صعيد التحول إلى المركبات الكهربائية (EV) بنسبة 100%، مما أدى إلى توفير الشركة أكبر عدد من رحلات المركبات الكهربائية (EV) على منصة Uber UAE في عام 2023. هذا، ويؤكد هذا التركيز الإستراتيجي على الاستدامة والابتكار التزام شركة Moove برسم معالم مستقبل عالم النقل في المنطقة ودعم رؤية الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.
حتى وقتنا هذا، ساعدت شركة Moove أكثر من 20,000 من رواد الأعمال في مجال النقل في ثلاث قارات، مما أدى إلى خوض أكثر من 30 مليون رحلة ممولة من Moove، فأعقبت ذلك إيرادات سنوية متكررة تزيد عن 115 مليون دولار أمريكي، وهذا إنجاز كبير على طريق تحقيق أرباح عالية.
علق علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لقسم الأصول المتنوعة بالإمارات العربية المتحدة في منصة Mubadala للاستثمارات في الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر إزاء مواصلة دعم Moove مستعينين بالجولة الثانية من التمويل، ليس فقط لندلل على التزامنا برعاية النظام البيئي للشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة ولكن أيضًا لنعكس ثقتنا المتجددة في رؤية Moove وقدراتها. أما الاستثمار اللاحق فهو تجسيد لإستراتيجية Mubadala الهادفة إلى توظيف رأس المال لدفع عجلة التغيير الإيجابي في المجتمعات، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة."
اختتم Ladi Delano حديثه، قائلاً: "إن هذا الاستثمار الأخير قادر على إحداث تغييرات جذرية في Moove، إذ يُمكّننا من تعزيز عروضنا تعزيزًا كبيرًا عن طريق تقديم 45,000 مركبة جديدة على منصتنا. ولا يؤدي هذا الإنجاز على صعيد التمويل إلى تعزيز قدرتنا التشغيلية فحسب، بل يدعم أيضًا سعينا لتحقيق أرباح عالية بحلول السنة المالية القادمة. كما أننا ملتزمون ببناء Moove بطريقة قوامها الاستدامة والعناية بالعملاء والربح الوفير. وتجدر هنا الإشارة إلى أن Moove تضع نصب أعينها هدف تحقيق الريادة في مجال التحول الكهربائي لأنظمة النقل، والذي نعتقد أنه سيساعد في الانطلاق بالعالم إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات."
كانت BofA Securities هي المستشار المالي لشركة Moove.
نبذة عن Moove
تعد Moove شركة تكنولوجيا مالية عالمية متخصصة في مجال النقل، وتتمثل مهمتها في تيسير سبل حصول رواد الأعمال في مجال النقل على الخدمات المالية اللازمة، وتسعى لتنفيذ هذه المهمة عن طريق تفعيل تكنولوجيا التصنيف الائتماني البديلة في منصات نقل الركاب، مستعينة بتحليلات أداء الملكية والإيرادات لضمان العملاء الذين تم استبعادهم مسبقًا وحرمانهم من التمتع بالخدمات المالية. هذا، وتنتشر أعمال Moove في 9 أسواق في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. وقد أكمل عملاؤها أكثر من 30 مليون رحلة في المركبات الممولة من Moove حتى الآن.
أبرز الحقائق
أحدثت Moove تأثيرًا إيجابيًا على حياة أكثر من 80,000 فرد على مستوى العالم قدمت شركة Moove خدمات لأكثر من 20,000 عميل لدى Moove منذ إنشائها أكثر من 30 مليون رحلة في السيارات الممولة من Moove تم جمع أكثر من 250 مليون دولار أمريكي من حقوق الملكية وأكثر من 210 ملايين دولار أمريكي من تمويل الديون منذ الإنشاء حققت إيرادات سنوية متكررة (ARR) قدرها 115 مليون دولار أمريكي في عام 2023
ملاحظات المحرر
من بين المستثمرين المشاركين في الجولة Uber فضلاً عن المستثمرين الحاليين وهم، Mubadala وThe Latest Ventures وAfricinvest وPalm Drive Capital وTriatlum Advisors AG وFuture Africa.
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