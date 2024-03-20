مع الأسف، لم تتغير الأمور كثيرًا بالنسبة إلى الفتيات التي تمارس كرة القدم.

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تحدث Arne Freundt، الرئيس التنفيذي لشركة PUMA، وAlexandra Popp، قائدة المنتخب الألماني لكرة القدم، عن القيادة والتحديات التي تواجهها المرأة في عالم كرة القدم. تُعدُّ مقابلة الفيديو جزءًا من التقرير السنوي الرقمي للشركة المتخصّصة في عالم الرياضة، الذي تم نشره في 18 مارس على موقع puma.
Alexandra التي تم اختيارها كأفضل لاعبة كرة قدم في ألمانيا ثلاث مرات هي واحدة من أبرز سفيرات كرة القدم النسائية وهي معروفة بمهارتها وقيادتها المؤثرة على أرضية الملعب. بدأت مسيرتها المهنية باللعب في فريق مختلط، وتذكَّرت بوضوح إلى أي مدى يتم الاستخفاف بالفتيات في كثير من الأحيان فضلاً على معاملتهن بشكل غير عادل على أرضية الملعب.
"لا تزال كرة القدم لعبة صعبة للغاية على الفتيات. كان الفتيان في فريقي رائعين. ولكن روح الفريق الخصم تجاهنا كانت عدوانية للغاية. كانوا يضحكون منّا. صرَّحت Alexandra قائلةً: "كانوا يقولون: انظروا، لديهم فتاة في فريقهم، وسوف نهزمهم بسهولة". "أو عندما تلعب وتراوغ اللاعب الأول، وربما تتمكَّن من مراوغة اللاعب الثاني ثم يأتي اللاعب الثالث ويرتكب معك مخالفة قوية ويسقطك. كانت طريقة الكلام سيئة للغاية. وهناك أولياء الأمور يقفون عند مقاعد البدلاء يهتفون به. إذا شاهدت المعاملة التي لا تزال تتلقَّاها الفتيات في بعض الأندية، فستكتشف أن الأمور لم تتغير كثيرًا".
قال Arne ردًّا على تصريحاتها: إن قصتها أظهرت حجم العمل الذي لا يزال يتعين القيام به لتوفير فرص متكافئة للنساء في عالم كرة القدم.
"قصتك ملهمة للغاية، وأحدثت تأثيرًا كبيرًا فيَّ. "لقد فكرت في الموضوع وآمل أن يكون مجتمعنا أكثر انفتاحًا ويحكم على اللاعبين بناءً على مهاراتهم وأدائهم وليس على جنسهم"، حسبما قال Arne عبر قناته على LinkedIn. "يتضح جليًّا أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه. باعتبارنا شركة متخصصة في عالم الرياضة، نحمل على عاتقنا التزامًا راسخًا لدعم الرواد مثلك الذين يثبتون خطأ الكارهين والمشككين".
بالرغم من الأوقات الصعبة التي واجهتها كلاعبة شابة، تعتقد Alexandra أن التحديات التي واجهتها في بداية مسيرتها المهنية منحتها القوة للمثابرة في مسيرتها الطويلة والناجحة.
قالت أيضًا: "أتفهم تمامًا الفتيات اللاتي يقلن: لا أريد ذلك". "ولأن هذا المسار الذي اخترت الخوض فيه، أستطيع الآن أن أقول: إن تلك السنوات ساعدتني على التحلي بقدر معيَّن من المرونة وبناء عقلية خاصة. ربما هذا ما ساهم في تشكيل أسلوبي وشخصيتي التي أظهر بها في أرضية الملعب."
قالت Alex إنه عندما يتعلق الأمر بالقيادة، فإنها تعتقد أن المهارات اللازمة كانت جزءًا من عقليتها في وقتٍ مبكر من حياتها المهنية، لكنها أشارت إلى أنه لا يزال أمامها الكثير لتتعلمه عندما طُلب منها حمل شارة قيادة الفريق.
"احتجت إلى عام حتى أستطيع حمل الشارة ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالتواصل". حسبما قالت Alexandra. "كلاعبة، استفدت من النصائح الصعبة والمباشرة. وقلت: حسنًا، سأتصرف بنفس الطريقة تمامًا. لكن أفضى ذلك إلى نتائج عكسية على بعض اللاعبات. كان علي أن أتعلم ذلك."
قال Arne، الذي تقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة PUMA في عام 2022، إنه اكتشف بسرعة مدى استمتاعه بقيادة فريق وتطوير الأشخاص للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة.
وواصل Arne حديثه قائلاً: "كان فريقي الأول صغيرًا جدًّا، وكان يضم موظفين اثنين فقط". "لكنني استمتعت حقًّا بالوقت الذي كنت أقضيه، لقيادتهم وتطويرهم ورؤية حجم التأثير. أنت تساعدهم على التطوُّر فيما يفعلونه."
وعندما طُلب منه تقديم النصائح للشباب الذين يريدون أن يصبحوا مديرين تنفيذيين في يوم من الأيام، قال Arne إنه يجب عليهم أولاً وقبل كل شيء أن يتبعوا شغفهم.
"ابحث عن شيء تستمتع بفعله حقًّا. هذا يثير تحفيزك حقًّا،" حسبما قال Arne. "هذا يمنحك الطاقة ويحثّك على المضي قدمًا. بعد أن تصل إلى هذه النقطة، لن تكون هناك عوائق أخرى تحول دون تحقيق النجاح."
ستحمل Alexandra شارة قيادة منتخب ألمانيا في بطولة كرة القدم في أولمبياد باريس هذا العام.
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تعتبر PUMA واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم في تصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطويرها وبيعها وتسويقها. وعلى مدار أكثر من 75 عامًا، تمكّن القائمون على تلك العلامة التجارية من دفع الرياضة والثقافة بلا توقف إلى الأمام عن طريق إنشاء منتجات سريعة لأسرع الرياضيين في العالم. وتقدم PUMA منتجات مستوحاة من الأداء ونمط الحياة الرياضية في فئات مثل كرة القدم، والجري، والتدريب، وكرة السلة، والغولف، ورياضة السيارات. وتتعاون مع المصممين والعلامات التجارية الشهيرة بغية إحضار التأثيرات التي تحدثها الرياضة إلى الثقافة السائدة في الشارع والأزياء. وتمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. توزّع الشركة منتجاتها في أكثر من 120 دولة، وتمتلك نحو 20 ألف موظف حول العالم، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة هرتسوغن آوراخ بألمانيا.
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