مع الأسف، لم تتغير الأمور كثيرًا بالنسبة إلى الفتيات التي تمارس كرة القدم.

Alexandra التي تم اختيارها كأفضل لاعبة كرة قدم في ألمانيا ثلاث مرات هي واحدة من أبرز سفيرات كرة القدم النسائية وهي معروفة بمهارتها وقيادتها المؤثرة على أرضية الملعب. بدأت مسيرتها المهنية باللعب في فريق مختلط، وتذكَّرت بوضوح إلى أي مدى يتم الاستخفاف بالفتيات في كثير من الأحيان فضلاً على معاملتهن بشكل غير عادل على أرضية الملعب.

"لا تزال كرة القدم لعبة صعبة للغاية على الفتيات. كان الفتيان في فريقي رائعين. ولكن روح الفريق الخصم تجاهنا كانت عدوانية للغاية. كانوا يضحكون منّا. صرَّحت Alexandra قائلةً: "كانوا يقولون: انظروا، لديهم فتاة في فريقهم، وسوف نهزمهم بسهولة". "أو عندما تلعب وتراوغ اللاعب الأول، وربما تتمكَّن من مراوغة اللاعب الثاني ثم يأتي اللاعب الثالث ويرتكب معك مخالفة قوية ويسقطك. كانت طريقة الكلام سيئة للغاية. وهناك أولياء الأمور يقفون عند مقاعد البدلاء يهتفون به. إذا شاهدت المعاملة التي لا تزال تتلقَّاها الفتيات في بعض الأندية، فستكتشف أن الأمور لم تتغير كثيرًا".

قال Arne ردًّا على تصريحاتها: إن قصتها أظهرت حجم العمل الذي لا يزال يتعين القيام به لتوفير فرص متكافئة للنساء في عالم كرة القدم.

"قصتك ملهمة للغاية، وأحدثت تأثيرًا كبيرًا فيَّ. "لقد فكرت في الموضوع وآمل أن يكون مجتمعنا أكثر انفتاحًا ويحكم على اللاعبين بناءً على مهاراتهم وأدائهم وليس على جنسهم"، حسبما قال Arne عبر قناته على LinkedIn. "يتضح جليًّا أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه. باعتبارنا شركة متخصصة في عالم الرياضة، نحمل على عاتقنا التزامًا راسخًا لدعم الرواد مثلك الذين يثبتون خطأ الكارهين والمشككين".

بالرغم من الأوقات الصعبة التي واجهتها كلاعبة شابة، تعتقد Alexandra أن التحديات التي واجهتها في بداية مسيرتها المهنية منحتها القوة للمثابرة في مسيرتها الطويلة والناجحة.

قالت أيضًا: "أتفهم تمامًا الفتيات اللاتي يقلن: لا أريد ذلك". "ولأن هذا المسار الذي اخترت الخوض فيه، أستطيع الآن أن أقول: إن تلك السنوات ساعدتني على التحلي بقدر معيَّن من المرونة وبناء عقلية خاصة. ربما هذا ما ساهم في تشكيل أسلوبي وشخصيتي التي أظهر بها في أرضية الملعب."

قالت Alex إنه عندما يتعلق الأمر بالقيادة، فإنها تعتقد أن المهارات اللازمة كانت جزءًا من عقليتها في وقتٍ مبكر من حياتها المهنية، لكنها أشارت إلى أنه لا يزال أمامها الكثير لتتعلمه عندما طُلب منها حمل شارة قيادة الفريق.

"احتجت إلى عام حتى أستطيع حمل الشارة ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالتواصل". حسبما قالت Alexandra. "كلاعبة، استفدت من النصائح الصعبة والمباشرة. وقلت: حسنًا، سأتصرف بنفس الطريقة تمامًا. لكن أفضى ذلك إلى نتائج عكسية على بعض اللاعبات. كان علي أن أتعلم ذلك."

قال Arne، الذي تقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة PUMA في عام 2022، إنه اكتشف بسرعة مدى استمتاعه بقيادة فريق وتطوير الأشخاص للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة.

وواصل Arne حديثه قائلاً: "كان فريقي الأول صغيرًا جدًّا، وكان يضم موظفين اثنين فقط". "لكنني استمتعت حقًّا بالوقت الذي كنت أقضيه، لقيادتهم وتطويرهم ورؤية حجم التأثير. أنت تساعدهم على التطوُّر فيما يفعلونه."

وعندما طُلب منه تقديم النصائح للشباب الذين يريدون أن يصبحوا مديرين تنفيذيين في يوم من الأيام، قال Arne إنه يجب عليهم أولاً وقبل كل شيء أن يتبعوا شغفهم.

"ابحث عن شيء تستمتع بفعله حقًّا. هذا يثير تحفيزك حقًّا،" حسبما قال Arne. "هذا يمنحك الطاقة ويحثّك على المضي قدمًا. بعد أن تصل إلى هذه النقطة، لن تكون هناك عوائق أخرى تحول دون تحقيق النجاح."

ستحمل Alexandra شارة قيادة منتخب ألمانيا في بطولة كرة القدم في أولمبياد باريس هذا العام.

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