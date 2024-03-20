تعرض ZAPI GROUP حلولاً جديدة في أتمتة المواد في Logimat 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم ZAPI GROUP ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الكهرباء، أنها تعرض حلولها الخاصة بصناعات مناولة المواد والكهرباء في معرض LogiMAT 2024. وفي هذا الحدث، تعلن مجموعة ZAPI عن توسعة شركة BlueBotics ، إحدى شركات ZAPI GROUP والرائدة في تكنولوجيا الملاحة المستقلة. أبرمت BlueBotics شراكة مع Pramac ، المورد العالمي الرائد لمعدات مناولة مواد المستودعات، وقامت بتوسيع مهمة خادم ANT وبرامج إدارة الأسطول. تعزز هذه المعالم مكانة ZAPI GROUP كمزود شامل للملاحة المستقلة وإدارة أسطول AGV للكهرباء.
أشار Lloyd Gomm، مدير التسويق العالمي في ZAPI GROUP، إلى أن "التوسع في BlueBotics هو علامة فارقة مثيرة حيث تواصل ZAPI GROUP تنمية قدراتها لخدمة قطاعي AGV ومناولة المواد العالميين". "يُمكّن ابتكار BlueBotics المستمر في برامج الملاحة الشركة من توسيع نطاق الحلول والأنظمة المتكاملة المتاحة لعملائنا من مصنعي المعدات الأصلية. يقدم LogiMAT فرصة لعرض هذه التطورات وابتكارات المنتجات الأخرى مع الصناعة".
تعرض ZAPI GROUP منتجاتها في LogiMAT 2024 في شتوتغارت في الفترة من 19 إلى 21 مارس في القاعة 6، كشك 6C61. وهي توفر مجموعة واسعة من القدرات لمصنعي المعدات الأصلية مع مجموعة من حلول الكهرباء والأتمتة لآلات مناولة المواد والروبوتات، بما في ذلك المحولات وأجهزة التحكم والمحركات الكهربائية وشواحن البطاريات عالية التردد والملحقات. وتشمل شركاتها الرائدة في الابتكار عبر قطاعات AGV ومناولة المواد BlueBotics، وZapi، وInmotion Technologies، وDelta-Q Technologies، وZivan، وSchabmüller، و4E Consulting، وBest Motor، وZTP.
في كشك ZAPI GROUP في LogiMAT، يعلن فريق BlueBotics عن مرونة برنامج إدارة أسطول خادم ANT الخاص به للتحكم ليس فقط في أكثر من 100 مركبة عملاء "تعتمد على تقنية الملاحة الذاتية" ولكن أيضًا الآن المركبات الموجهة الآلية والروبوتات المتنقلة المستقلة المتوافقة مع VDA 5050. ستقوم الشركة أيضًا بعرض روبوت X-ACT HYBRIX من شركة Pramac، وهو خط جديد من روبوتات الخدمات اللوجستية المتنقلة X-ACT المدعومة بأحدث إصدار من برنامج BlueBotics، كجزء من العرض التجريبي لأسطول المركبات الموجهة الآلية والروبوتات المتنقلة المستقلة متعدد العلامات التجارية.
قال الرئيس التنفيذي لشركة BlueBotics، الدكتور Nicola Tomatis: "يسعدنا توسيع مجموعتنا من حلول الملاحة المستقلة وإدارة أسطول المركبات ذاتية القيادة". "تتمتع BlueBotics بسجل حافل في تطوير حلول مستقلة لمجموعة متنوعة من المنصات الروبوتية المتنقلة. تستمر هذه الحلول في استكمال قدرات تكامل النظام الحالية لمجموعة ZAPI GROUP، وتعزيز مهمة الكهربة وتعزيز وصول مصنعي المعدات الأصلية إلى حلول قوية لأتمتة مناولة المواد".
استضافت ZAPI GROUP مؤخرًا قادة الصناعة في مؤتمرها الافتراضي السنوي، مستقبل الكهربة . كانت هذه هي السنة الثالثة التي تستضيف فيها الشركة الحدث الذي يهدف إلى تعزيز التعليم والابتكارات للكهرباء عبر صناعاتها الرئيسية.
لمعرفة المزيد عن ZAPI GROUP وشركاتها، قم بزيارتها في LogiMAT 2024 (القاعة 6، الكشك 6C61).
حول ZAPI GROUP
تعمل ZAPI GROUP على هندسة الانتقال إلى مستقبل كهربائي بالكامل من خلال مجموعة منتجات متكاملة للغاية، بما في ذلك وحدات التحكم في الحركة والمحركات الكهربائية وشواحن البطاريات عالية التردد وبرامج الملاحة المستقلة للتطبيق في المركبات الكهربائية والهجينة بالكامل. بصفتها شركة عالمية رائدة في مجال الكهرباء تتمتع بخبرة عميقة في الأنظمة وابتكارات رائدة وهوس بقيادة نجاح العملاء، تضم ZAPI GROUP الآن أكثر من 1700 موظف في جميع أنحاء العالم بإجمالي إيرادات سنوية تزيد عن 700 مليون دولار أمريكي.
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