تعرض ZAPI GROUP حلولاً جديدة في أتمتة المواد في Logimat 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم ZAPI GROUP ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الكهرباء، أنها تعرض حلولها الخاصة بصناعات مناولة المواد والكهرباء في معرض LogiMAT 2024. وفي هذا الحدث، تعلن مجموعة ZAPI عن توسعة شركة BlueBotics ، إحدى شركات ZAPI GROUP والرائدة في تكنولوجيا الملاحة المستقلة. أبرمت BlueBotics شراكة مع Pramac ، المورد العالمي الرائد لمعدات مناولة مواد المستودعات، وقامت بتوسيع مهمة خادم ANT وبرامج إدارة الأسطول. تعزز هذه المعالم مكانة ZAPI GROUP كمزود شامل للملاحة المستقلة وإدارة أسطول AGV للكهرباء.

أشار Lloyd Gomm، مدير التسويق العالمي في ZAPI GROUP، إلى أن "التوسع في BlueBotics هو علامة فارقة مثيرة حيث تواصل ZAPI GROUP تنمية قدراتها لخدمة قطاعي AGV ومناولة المواد العالميين". "يُمكّن ابتكار BlueBotics المستمر في برامج الملاحة الشركة من توسيع نطاق الحلول والأنظمة المتكاملة المتاحة لعملائنا من مصنعي المعدات الأصلية. يقدم LogiMAT فرصة لعرض هذه التطورات وابتكارات المنتجات الأخرى مع الصناعة".

تعرض ZAPI GROUP منتجاتها في LogiMAT 2024 في شتوتغارت في الفترة من 19 إلى 21 مارس في القاعة 6، كشك 6C61. وهي توفر مجموعة واسعة من القدرات لمصنعي المعدات الأصلية مع مجموعة من حلول الكهرباء والأتمتة لآلات مناولة المواد والروبوتات، بما في ذلك المحولات وأجهزة التحكم والمحركات الكهربائية وشواحن البطاريات عالية التردد والملحقات. وتشمل شركاتها الرائدة في الابتكار عبر قطاعات AGV ومناولة المواد BlueBotics، وZapi، وInmotion Technologies، وDelta-Q Technologies، وZivan، وSchabmüller، و4E Consulting، وBest Motor، وZTP.

في كشك ZAPI GROUP في LogiMAT، يعلن فريق BlueBotics عن مرونة برنامج إدارة أسطول خادم ANT الخاص به للتحكم ليس فقط في أكثر من 100 مركبة عملاء "تعتمد على تقنية الملاحة الذاتية" ولكن أيضًا الآن المركبات الموجهة الآلية والروبوتات المتنقلة المستقلة المتوافقة مع VDA 5050. ستقوم الشركة أيضًا بعرض روبوت X-ACT HYBRIX من شركة Pramac، وهو خط جديد من روبوتات الخدمات اللوجستية المتنقلة X-ACT المدعومة بأحدث إصدار من برنامج BlueBotics، كجزء من العرض التجريبي لأسطول المركبات الموجهة الآلية والروبوتات المتنقلة المستقلة متعدد العلامات التجارية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة BlueBotics، الدكتور Nicola Tomatis: "يسعدنا توسيع مجموعتنا من حلول الملاحة المستقلة وإدارة أسطول المركبات ذاتية القيادة". "تتمتع BlueBotics بسجل حافل في تطوير حلول مستقلة لمجموعة متنوعة من المنصات الروبوتية المتنقلة. تستمر هذه الحلول في استكمال قدرات تكامل النظام الحالية لمجموعة ZAPI GROUP، وتعزيز مهمة الكهربة وتعزيز وصول مصنعي المعدات الأصلية إلى حلول قوية لأتمتة مناولة المواد".

استضافت ZAPI GROUP مؤخرًا قادة الصناعة في مؤتمرها الافتراضي السنوي، مستقبل الكهربة . كانت هذه هي السنة الثالثة التي تستضيف فيها الشركة الحدث الذي يهدف إلى تعزيز التعليم والابتكارات للكهرباء عبر صناعاتها الرئيسية.

لمعرفة المزيد عن ZAPI GROUP وشركاتها، قم بزيارتها في LogiMAT 2024 (القاعة 6، الكشك 6C61).

حول ZAPI GROUP

تعمل ZAPI GROUP على هندسة الانتقال إلى مستقبل كهربائي بالكامل من خلال مجموعة منتجات متكاملة للغاية، بما في ذلك وحدات التحكم في الحركة والمحركات الكهربائية وشواحن البطاريات عالية التردد وبرامج الملاحة المستقلة للتطبيق في المركبات الكهربائية والهجينة بالكامل. بصفتها شركة عالمية رائدة في مجال الكهرباء تتمتع بخبرة عميقة في الأنظمة وابتكارات رائدة وهوس بقيادة نجاح العملاء، تضم ZAPI GROUP الآن أكثر من 1700 موظف في جميع أنحاء العالم بإجمالي إيرادات سنوية تزيد عن 700 مليون دولار أمريكي.

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