تعلن شركة Laserfiche عن الفائزين بجائزة Run Smarter® لعام 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIR )--أعلنت شركة Laserfich -المزود الرائد لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية- اليوم عن الفائزين بجوائز Laserfiche Run Smarter® لعام 2024.تم إطلاق جوائز Laserfiche Run Smarter لأول مرة في عام 2005 لتكريم الأشخاص والمؤسسات في جميع أنحاء العالم الذين يستخدمون Laserfiche لتحسين الإنتاجية وبناء عمليات مبتكرة وتحقيق نتائج أعمال استثنائية.
قال Karl Chan، الرئيس التنفيذي لشركة Laserfiche: "إن جوائز Run Smarter تكرم وتحتفي بالأفراد والفرق والمؤسسات التي تستخدم Laserfiche لإلهام التحول الرقمي، إما داخل المنظمات أو مجتمع Laserfiche الأوسع أو في جميع أنحاء العالم". "نحن متحمسون لتكريم الفائزين هذا العام، الذين ابتكروا وطوروا وحسنوا حلول Laserfiche التي تقود تجارب رقمية ذات مغزى عبر صناعات متعددة في وقت التغير التكنولوجي السريع".
تهانينا للفائزين بجائزة Run Smarter لعام 2024:
أفضل مناصر لـ Laserfiche لهذا العام: Blake Smith ، محلل أول، أنظمة الأعمال، Circle K Nien-Ling Wacker صاحب الرؤية: Joel Manfredo ، الرئيس التنفيذي للمعلومات والابتكار والمسؤول الرقمي، خطط التقاعد والصحة في صناعة الصور المتحركة ( MPI ) Tom Wayman قائد التحول الرقمي لهذا العام: Odhran O'Brien ، أمين أرشيف الأبرشية، مدير إدارة المحفوظات والمعلومات، أبرشية بيرث (صندوق التنمية الكاثوليكية) أفضل تقديم لسوق الحلول لهذا العام: نموذج الإبلاغ عن التمييز | مقدم من Rob Banks ، منسق نظم المعلومات الجغرافية ومحلل نظم الأعمال، مدينة سايلم، في ماساتشوستس أفضل برنامج من Laserfiche لهذا العام: فريق MilliporeSigma العالمي لمواد التعبئة والتغليف فريق Laserfiche لهذا العام: قسم تكنولوجيا المعلومات، كلية الطب بجامعة SIU أفضل عائد استثمار للبرنامج: MSIG هونج كونج صانع التغيير لهذا العام: DHL Aviation
تعرف على المزيد حول الفائزين بجائزة Laserfiche Run Smarter هنا .
سيتم الاحتفال بالفائزين بجوائز Laserfiche Run Smarter خلال مؤتمر Laserfiche Empower لعام 2024. انقر هنا للتسجيل في المؤتمر.
حول Laserfiche
Laserfiche هي المزود الرائد لخدمات البرمجيات كخدمة لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية.من خلال تدفقات العمل القوية والنماذج الإلكترونية وإدارة المستندات والتحليلات، تعمل منصة Laserfiche® على تسريع كيفية إنجاز الأعمال، ما يُمكّن القادة من التركيز على النمو في جميع أنحاء المؤسسة.
كانت Laserfiche رائدة في المكتب اللاورقي مع إدارة محتوى المؤسسة. اليوم، يدمج نهج التطوير السحابي الأول من Laserfiche الابتكارات في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات في أكثر من 80 دولة من التحول إلى أعمال رقمية. يستخدم العملاء في كل صناعة، بما في ذلك الحكومة والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والتصنيع خدمات Laserfiche لتعزيز الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالهم وتقديم تجارب العملاء التي تضع التحول الرقمي في المقام الأول.
يلتزم موظفو Laserfiche في المكاتب في جميع أنحاء العالم برؤية الشركة المتمثلة في تمكين العملاء وإلهام الناس لإعادة تصور كيف يمكن للتكنولوجيا أن تغير حياة الناس.
تواصل مع Laserfiche:
مدونة Laserfiche | Twitter | LinkedIn | Facebook
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN20032024004146001356ID1107999278
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.