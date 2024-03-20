تعلن شركة Laserfiche عن الفائزين بجائزة Run Smarter® لعام 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIR )--أعلنت شركة Laserfich -المزود الرائد لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية- اليوم عن الفائزين بجوائز Laserfiche Run Smarter® لعام 2024.تم إطلاق جوائز Laserfiche Run Smarter لأول مرة في عام 2005 لتكريم الأشخاص والمؤسسات في جميع أنحاء العالم الذين يستخدمون Laserfiche لتحسين الإنتاجية وبناء عمليات مبتكرة وتحقيق نتائج أعمال استثنائية.

قال Karl Chan، الرئيس التنفيذي لشركة Laserfiche: "إن جوائز Run Smarter تكرم وتحتفي بالأفراد والفرق والمؤسسات التي تستخدم Laserfiche لإلهام التحول الرقمي، إما داخل المنظمات أو مجتمع Laserfiche الأوسع أو في جميع أنحاء العالم". "نحن متحمسون لتكريم الفائزين هذا العام، الذين ابتكروا وطوروا وحسنوا حلول Laserfiche التي تقود تجارب رقمية ذات مغزى عبر صناعات متعددة في وقت التغير التكنولوجي السريع".

تهانينا للفائزين بجائزة Run Smarter لعام 2024:



أفضل مناصر لـ Laserfiche لهذا العام: Blake Smith ، محلل أول، أنظمة الأعمال، Circle K

Nien-Ling Wacker صاحب الرؤية: Joel Manfredo ، الرئيس التنفيذي للمعلومات والابتكار والمسؤول الرقمي، خطط التقاعد والصحة في صناعة الصور المتحركة ( MPI )

Tom Wayman قائد التحول الرقمي لهذا العام: Odhran O'Brien ، أمين أرشيف الأبرشية، مدير إدارة المحفوظات والمعلومات، أبرشية بيرث (صندوق التنمية الكاثوليكية)

أفضل تقديم لسوق الحلول لهذا العام: نموذج الإبلاغ عن التمييز | مقدم من Rob Banks ، منسق نظم المعلومات الجغرافية ومحلل نظم الأعمال، مدينة سايلم، في ماساتشوستس

أفضل برنامج من Laserfiche لهذا العام: فريق MilliporeSigma العالمي لمواد التعبئة والتغليف

فريق Laserfiche لهذا العام: قسم تكنولوجيا المعلومات، كلية الطب بجامعة SIU

أفضل عائد استثمار للبرنامج: MSIG هونج كونج صانع التغيير لهذا العام: DHL Aviation

تعرف على المزيد حول الفائزين بجائزة Laserfiche Run Smarter هنا .

سيتم الاحتفال بالفائزين بجوائز Laserfiche Run Smarter خلال مؤتمر Laserfiche Empower لعام 2024. انقر هنا للتسجيل في المؤتمر.

حول Laserfiche

Laserfiche هي المزود الرائد لخدمات البرمجيات كخدمة لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية.من خلال تدفقات العمل القوية والنماذج الإلكترونية وإدارة المستندات والتحليلات، تعمل منصة Laserfiche® على تسريع كيفية إنجاز الأعمال، ما يُمكّن القادة من التركيز على النمو في جميع أنحاء المؤسسة.

كانت Laserfiche رائدة في المكتب اللاورقي مع إدارة محتوى المؤسسة. اليوم، يدمج نهج التطوير السحابي الأول من Laserfiche الابتكارات في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات في أكثر من 80 دولة من التحول إلى أعمال رقمية. يستخدم العملاء في كل صناعة، بما في ذلك الحكومة والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والتصنيع خدمات Laserfiche لتعزيز الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالهم وتقديم تجارب العملاء التي تضع التحول الرقمي في المقام الأول.

يلتزم موظفو Laserfiche في المكاتب في جميع أنحاء العالم برؤية الشركة المتمثلة في تمكين العملاء وإلهام الناس لإعادة تصور كيف يمكن للتكنولوجيا أن تغير حياة الناس.

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