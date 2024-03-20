Lambdatest وinflectra يتعاونان لتقديم إمكانات محسنة لإدارة دورة حياة التطبيقات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )- أعلنت LambdaTest ، وهي منصة اختبار موحدة رائدة قائمة على السحابة، وشركة Inflectra، الشركة الرائدة عالميًا في حلول إدارة دورة حياة برامج تكنولوجيا المعلومات، عن شراكتهما الإستراتيجية لإحداث ثورة في الطريقة التي تدير بها فرق التطوير مشاريع البرمجيات وتقدمها.
يشكّل التكامل بين LambdaTest وSpiraTeam من Inflectra حلاً فريدًا يغطي الجوانب الأساسية لتطوير البرمجيات، مثل إدارة البرامج والمحافظ، وجمع المتطلبات، وتخطيط الإصدارات، وإدارة حالات الاختبار والمشكلات، ووضع خطوط الأساس، والتعامل مع سير عمل المهام، وكل ذلك ضمن إطار موحد.
أعرب Adam Sandman، الرئيس التنفيذي لشركة Inflectra ، عن حماسه للتعاون: "نحن متحمسون للإعلان عن شراكتنا التقنية الإستراتيجية مع LambdaTest، الشركة الرائدة عالميًا في الاختبار الآلي. من خلال الجمع بين منصة الاختبار القوية عبر المتصفحات من LambdaTest وبرنامج إدارة المشاريع البديهي من SpiraTeam، نهدف إلى تزويد المطورين والفرق بسير عمل سلس، مما يضمن كفاءة الاختبار وتسليم المشروع. معًا، سنساعد الشركات على توسيع نطاق تسليم برامجها المهمة بسرعة وجودة ومخاطر منخفضة".
واستجابة لهذا التعاون، شارك Mayank Bhola، رئيس قسم المنتجات والمؤسس المشارك في LambdaTest، رؤيته حول تأثير هذا التكامل: "تعد هذه الشراكة مع Inflectra علامة بارزة بالنسبة لنا في LambdaTest. من خلال التكامل مع SpiraTeam، فإننا نخلق تآزرًا من شأنه إعادة تعريف الكفاءة في تطوير البرمجيات وعمليات الاختبار. يعد هذا الحل القوي بتبسيط سير العمل وتحسين جودة المخرجات، مما يؤدي في النهاية إلى تسليم المشاريع بنجاح".
ستفيد هذه الشراكة الإستراتيجية مجموعة متنوعة من المستخدمين، بدءًا من المطورين إلى مديري المشاريع، من خلال تزويدهم بأدوات قوية بحد ذاتها وأكثر فاعلية عند دمجها. يعمل التعاون على تسهيل الانتقال من إدارة المشروع إلى مراحل الاختبار، مما يضمن تقديم منتجات برمجية عالية الجودة في أطر زمنية مختصرة.
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حول LambdaTest
LambdaTest هي بيئة تنفيذ مؤسسة ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات على تقليل الوقت اللازم للتسويق بشكل كبير من خلال اختبار التزامن في الوقت المناسب (JITTO)، مما يضمن إصدارات عالية الجودة وتسريع التحول الرقمي. يعتمد أكثر من 10,000 عميل من المؤسسات وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.
تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبيق للمستخدمين إجراء الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر مجموعة واسعة من المتصفحات المختلفة والأجهزة الحقيقية وبيئات أنظمة التشغيل. HyperExecute يساعد العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء البرامج بشكل أسرع.
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حول Inflectra
تقدم Inflectra مجموعة من الحلول البديهية الجاهزة للمؤسسات لإدارة دورة حياة البرنامج بالكامل. تساعد منتجاتها الرائدة في الصناعة لإدارة اختبار التطبيقات وأتمتة الاختبار وإدارة دورة الحياة العملاء على تبسيط عملياتهم، مما يسمح للمطورين والمختبرين والمديرين بتخصيص وقتهم ومواردهم للمهام المهمة للأعمال. من بين منتجاتنا الأكثر شعبية SpiraPlan ، مما يتيح لك القدرة على مزامنة ما يهم مع تطوير برنامج رشيق.تأسست Inflectra في عام 2006 ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، ولديها الآن مكاتب في أكثر من 10 دول، إلى جانب شبكة شركاء عالمية تغطي أكثر من 5000 عميل حول العالم.
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