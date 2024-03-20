Lambdatest وinflectra يتعاونان لتقديم إمكانات محسنة لإدارة دورة حياة التطبيقات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )- أعلنت LambdaTest ، وهي منصة اختبار موحدة رائدة قائمة على السحابة، وشركة Inflectra، الشركة الرائدة عالميًا في حلول إدارة دورة حياة برامج تكنولوجيا المعلومات، عن شراكتهما الإستراتيجية لإحداث ثورة في الطريقة التي تدير بها فرق التطوير مشاريع البرمجيات وتقدمها.

يشكّل التكامل بين LambdaTest وSpiraTeam من Inflectra حلاً فريدًا يغطي الجوانب الأساسية لتطوير البرمجيات، مثل إدارة البرامج والمحافظ، وجمع المتطلبات، وتخطيط الإصدارات، وإدارة حالات الاختبار والمشكلات، ووضع خطوط الأساس، والتعامل مع سير عمل المهام، وكل ذلك ضمن إطار موحد.

أعرب Adam Sandman، الرئيس التنفيذي لشركة Inflectra ، عن حماسه للتعاون: "نحن متحمسون للإعلان عن شراكتنا التقنية الإستراتيجية مع LambdaTest، الشركة الرائدة عالميًا في الاختبار الآلي. من خلال الجمع بين منصة الاختبار القوية عبر المتصفحات من LambdaTest وبرنامج إدارة المشاريع البديهي من SpiraTeam، نهدف إلى تزويد المطورين والفرق بسير عمل سلس، مما يضمن كفاءة الاختبار وتسليم المشروع. معًا، سنساعد الشركات على توسيع نطاق تسليم برامجها المهمة بسرعة وجودة ومخاطر منخفضة".

واستجابة لهذا التعاون، شارك Mayank Bhola، رئيس قسم المنتجات والمؤسس المشارك في LambdaTest، رؤيته حول تأثير هذا التكامل: "تعد هذه الشراكة مع Inflectra علامة بارزة بالنسبة لنا في LambdaTest. من خلال التكامل مع SpiraTeam، فإننا نخلق تآزرًا من شأنه إعادة تعريف الكفاءة في تطوير البرمجيات وعمليات الاختبار. يعد هذا الحل القوي بتبسيط سير العمل وتحسين جودة المخرجات، مما يؤدي في النهاية إلى تسليم المشاريع بنجاح".

ستفيد هذه الشراكة الإستراتيجية مجموعة متنوعة من المستخدمين، بدءًا من المطورين إلى مديري المشاريع، من خلال تزويدهم بأدوات قوية بحد ذاتها وأكثر فاعلية عند دمجها. يعمل التعاون على تسهيل الانتقال من إدارة المشروع إلى مراحل الاختبار، مما يضمن تقديم منتجات برمجية عالية الجودة في أطر زمنية مختصرة.

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حول LambdaTest

LambdaTest هي بيئة تنفيذ مؤسسة ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات على تقليل الوقت اللازم للتسويق بشكل كبير من خلال اختبار التزامن في الوقت المناسب (JITTO)، مما يضمن إصدارات عالية الجودة وتسريع التحول الرقمي. يعتمد أكثر من 10,000 عميل من المؤسسات وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.



تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبيق للمستخدمين إجراء الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر مجموعة واسعة من المتصفحات المختلفة والأجهزة الحقيقية وبيئات أنظمة التشغيل. HyperExecute يساعد العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء البرامج بشكل أسرع.

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حول Inflectra

تقدم Inflectra مجموعة من الحلول البديهية الجاهزة للمؤسسات لإدارة دورة حياة البرنامج بالكامل. تساعد منتجاتها الرائدة في الصناعة لإدارة اختبار التطبيقات وأتمتة الاختبار وإدارة دورة الحياة العملاء على تبسيط عملياتهم، مما يسمح للمطورين والمختبرين والمديرين بتخصيص وقتهم ومواردهم للمهام المهمة للأعمال. من بين منتجاتنا الأكثر شعبية SpiraPlan ، مما يتيح لك القدرة على مزامنة ما يهم مع تطوير برنامج رشيق.تأسست Inflectra في عام 2006 ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، ولديها الآن مكاتب في أكثر من 10 دول، إلى جانب شبكة شركاء عالمية تغطي أكثر من 5000 عميل حول العالم.

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