كندا تعلن وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن بلادها ستعلّق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
حيث صرّحت جولي لصحيفة ستار الكندية: "إنه أمر حقيقي"، في تعليقها على القرار، بعدما صوت أغلبية النواب الليبراليين ومن الحكومة، لصالح قرار معدل للحزب الوطني الديمقراطي.
وأضافت أن هذا القرار "مهم، وليس تغييرا رمزيا"، مؤكدة أنه يعني أن كندا لن تصدر بعد الآن "أسلحة إلى إسرائيل".
وبحسب موقع RT Arabia فقد أفاد مصدر حكومي كندي لوكالات الأنباء العالمية أن كندا أوقفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي لم ترسل فيه أوتاوا إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة سوى شحنات "غير فتاكة" مثل معدات الاتصالات.
وأضاف المصدر أنه لم تُسجل أي صادرات عسكرية لإسرائيل منذ يناير.
وخلال الشهر الجاري قدّمت مجموعة من المحامين، والكنديين من أصل فلسطيني شكوى ضد الحكومة الكندية تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن أوتاوا تنتهك بذلك القانون المحلي والدولي.
كما أصدر البرلمان الكندي الأسبوع الماضي قرارا غير ملزم يدعو فيه المجتمع الدولي إلى العمل على حل الدولتين.
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