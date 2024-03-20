كندا تعلن وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

MENAFN - Al Watan) أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن بلادها ستعلّق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

حيث صرّحت جولي لصحيفة ستار الكندية: "إنه أمر حقيقي"، في تعليقها على القرار، بعدما صوت أغلبية النواب الليبراليين ومن الحكومة، لصالح قرار معدل للحزب الوطني الديمقراطي.

وأضافت أن هذا القرار "مهم، وليس تغييرا رمزيا"، مؤكدة أنه يعني أن كندا لن تصدر بعد الآن "أسلحة إلى إسرائيل".

وبحسب موقع RT Arabia فقد أفاد مصدر حكومي كندي لوكالات الأنباء العالمية أن كندا أوقفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي لم ترسل فيه أوتاوا إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة سوى شحنات "غير فتاكة" مثل معدات الاتصالات.

وأضاف المصدر أنه لم تُسجل أي صادرات عسكرية لإسرائيل منذ يناير.

وخلال الشهر الجاري قدّمت مجموعة من المحامين، والكنديين من أصل فلسطيني شكوى ضد الحكومة الكندية تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن أوتاوا تنتهك بذلك القانون المحلي والدولي.

كما أصدر البرلمان الكندي الأسبوع الماضي قرارا غير ملزم يدعو فيه المجتمع الدولي إلى العمل على حل الدولتين.