إيرادات شاومي تقفز 11% إلى 10.17 مليار دولار في الربع الأخير من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة شاومي الصينية المصنعة للهواتف المحمولة ارتفاع إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنحو 11 في المئة ليصل إجمالي الإيرادات إلى 10.17 مليار دولار (73 مليار يوان) مقابل 9.17 مليار دولار نحو (66.04 مليار يوان) في الفترة نفسها من عام 2022.

وذكرت وكالة رويترز أن الإيرادات تجاوزت تقديرات المحللين بدعم من مبيعات الهواتف الذكية القوية حيث يظهر القطاع علامات الانتعاش.

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ووفقا لسي إن إن، أوضح رئيس الشركة لو ويبينغ أن إجمالي شحنات هواتف شاومي عالمياً قد ارتفعت خلال النصف الثاني من عام 2023.

ارتفاع صافي إيرادات شاومي

ووفقاً لبيانات شاومي ارتفع صافي إيرادات الشركة بنحو 37.2% لتصل إلى 2.1 مليار دولار (نحو 15.6 مليار يوان) خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل 1.5 مليار دولار (نحو 11.3 مليار يوان) في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت البيان إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية بنحو 50.7% لتصل إلى 701.4 مليون دولار (نحو 5.05 مليار يوان) بحلول نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، مقابل 465.3 مليون دولار (نحو 3.35 مليار يوان) خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأظهرت صناعة الهواتف الذكية علامات الانتعاش بعد فترة كبيرة من التباطؤ، إذ ارتفعت شحنات الهواتف الذكية العالمية من شاومي في الربع الرابع بنحو 23% عن العام السابق لتصل إلى 40.7 مليون هاتف، ولتصل حصتها السوقية إلى 13%.

وارتفعت شحنات شاومي في الصين والتي تعد أكبر أسواق الشركة بنسبة 9.12% إلى 9.5 مليون هاتف كما تلقت شاومي دفعة من إصدار سلسلة (إم اي 14) المتميزة، والتي شهدت مبيعات تجاوزت مليون هاتف خلال الأسبوع الأول من إطلاقها في أكتوبر الماضي.

وكانت شاومي قد أعلنت لأول مرة عن اقتحامها سوق السيارات الكهربائية خلال شهر أكتوبر تشرين الأول من عام 2021 بهدف تنويع مصادر دخلها لتبدأ تسليم سياراتها داخل السوق الصينية خلال الشهر الجاري 59 من متاجرها في 29 مدينة، كما يتوقع مراقبو السوق معرفة السعر في حدث الإطلاق في 28 مارس.





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