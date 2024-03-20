إيرادات شاومي تقفز 11% إلى 10.17 مليار دولار في الربع الأخير من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة شاومي الصينية المصنعة للهواتف المحمولة ارتفاع إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنحو 11 في المئة ليصل إجمالي الإيرادات إلى 10.17 مليار دولار (73 مليار يوان) مقابل 9.17 مليار دولار نحو (66.04 مليار يوان) في الفترة نفسها من عام 2022.
وذكرت وكالة رويترز أن الإيرادات تجاوزت تقديرات المحللين بدعم من مبيعات الهواتف الذكية القوية حيث يظهر القطاع علامات الانتعاش.
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ووفقا لسي إن إن، أوضح رئيس الشركة لو ويبينغ أن إجمالي شحنات هواتف شاومي عالمياً قد ارتفعت خلال النصف الثاني من عام 2023.
ارتفاع صافي إيرادات شاومي
ووفقاً لبيانات شاومي ارتفع صافي إيرادات الشركة بنحو 37.2% لتصل إلى 2.1 مليار دولار (نحو 15.6 مليار يوان) خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل 1.5 مليار دولار (نحو 11.3 مليار يوان) في الفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت البيان إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية بنحو 50.7% لتصل إلى 701.4 مليون دولار (نحو 5.05 مليار يوان) بحلول نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، مقابل 465.3 مليون دولار (نحو 3.35 مليار يوان) خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأظهرت صناعة الهواتف الذكية علامات الانتعاش بعد فترة كبيرة من التباطؤ، إذ ارتفعت شحنات الهواتف الذكية العالمية من شاومي في الربع الرابع بنحو 23% عن العام السابق لتصل إلى 40.7 مليون هاتف، ولتصل حصتها السوقية إلى 13%.
وارتفعت شحنات شاومي في الصين والتي تعد أكبر أسواق الشركة بنسبة 9.12% إلى 9.5 مليون هاتف كما تلقت شاومي دفعة من إصدار سلسلة (إم اي 14) المتميزة، والتي شهدت مبيعات تجاوزت مليون هاتف خلال الأسبوع الأول من إطلاقها في أكتوبر الماضي.
وكانت شاومي قد أعلنت لأول مرة عن اقتحامها سوق السيارات الكهربائية خلال شهر أكتوبر تشرين الأول من عام 2021 بهدف تنويع مصادر دخلها لتبدأ تسليم سياراتها داخل السوق الصينية خلال الشهر الجاري 59 من متاجرها في 29 مدينة، كما يتوقع مراقبو السوق معرفة السعر في حدث الإطلاق في 28 مارس.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1107999265
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