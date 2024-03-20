بورصة دبي تعتزم بيع 27 مليون سهم من حصتها في ناسداك

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت بورصة دبي الشركة القابضة لسوق دبي المالي وناسداك دبي، أكبر مساهم منفرد في البورصة الأمريكية عزمها بيع حوالي 26.96 مليون سهم من حصتها في ناسداك عن طريق طرح ثانوي.

وحددت ناسداك سعر الطرح المقدم من بورصة دبي عند 59 دولارا للسهم، وستحصل هذه الأخيرة على نحو 1.6 مليار دولار من بيع حصتها.

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ووفقاً لبيان نشر أمس في موقع ناسداك، تخطط بورصة دبي للموافقة على حظر بيع الأسهم لمدة 18 شهراً، كما منحت المكتتبين خيارا مدته 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 4 ملايين سهم إضافي.

وباستكمال الطرح، ستنخفض حصة بورصة دبي في ناسداك من 15.5 % إلى 10.8 %، لتصبح ثاني أكبر مساهم في البورصة الأمريكية، في حين ستصبح شركة الأسهم الخاصة الأمريكية توما برافو أكبر مساهم بحصة نسبتها 12.5 % .

ومن المتوقع إغلاق فترة الاكتتاب في الأسهم في 22 مارس 2024.

وتعليقا على ذلك، قال عيسى كاظم، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي، إن هذا الطرح يهدف إلى تعزيز هيكل رأس المال والسيولة داخل مجموعة بورصة دبي، مؤكدا أن البوصة لا تزال مساهماً على المدى الطويل في ناسداك.

يشار إلى أن بورصة دبي حصلت على حصة في ناسداك كجزء من صفقة في 2008 استحوذت بموجبها ناسداك على شركة أو إم إكس السويدية.





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