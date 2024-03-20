بورصة دبي تعتزم بيع 27 مليون سهم من حصتها في ناسداك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت بورصة دبي الشركة القابضة لسوق دبي المالي وناسداك دبي، أكبر مساهم منفرد في البورصة الأمريكية عزمها بيع حوالي 26.96 مليون سهم من حصتها في ناسداك عن طريق طرح ثانوي.
وحددت ناسداك سعر الطرح المقدم من بورصة دبي عند 59 دولارا للسهم، وستحصل هذه الأخيرة على نحو 1.6 مليار دولار من بيع حصتها.
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ووفقاً لبيان نشر أمس في موقع ناسداك، تخطط بورصة دبي للموافقة على حظر بيع الأسهم لمدة 18 شهراً، كما منحت المكتتبين خيارا مدته 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 4 ملايين سهم إضافي.
وباستكمال الطرح، ستنخفض حصة بورصة دبي في ناسداك من 15.5 % إلى 10.8 %، لتصبح ثاني أكبر مساهم في البورصة الأمريكية، في حين ستصبح شركة الأسهم الخاصة الأمريكية توما برافو أكبر مساهم بحصة نسبتها 12.5 % .
ومن المتوقع إغلاق فترة الاكتتاب في الأسهم في 22 مارس 2024.
وتعليقا على ذلك، قال عيسى كاظم، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي، إن هذا الطرح يهدف إلى تعزيز هيكل رأس المال والسيولة داخل مجموعة بورصة دبي، مؤكدا أن البوصة لا تزال مساهماً على المدى الطويل في ناسداك.
يشار إلى أن بورصة دبي حصلت على حصة في ناسداك كجزء من صفقة في 2008 استحوذت بموجبها ناسداك على شركة أو إم إكس السويدية.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1107999264
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