الأهلى ومصر للصرافة تجذبان نقدًا أجنبيًا بما يعادل 4.4 مليار جنيه منذ التعويم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نجحت شركتا الأهلى للصرافة، ومصر للصرافة، في جذب حصيلة من التنازلات عن العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه المصرى منذ تحرير سعر الصرف فى 6 مارس، تتخطى قيمته 4.46 مليار جنيه.
من جانبه، قال عبد المجيد محيى الدين رئيس الأهلى للصرافة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصرى بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 2 مليار و346 مليون جنيه.
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وأوضح أن 65% من إجمالى المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتى عملات أخرى فى المرتبة الثانية مثل عملات الريال السعودى، والدرهم الإماراتى واليورو، والباقى من عملات أقل تداولا.
فى السياق ذاته، كشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة، عن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصرى، تجاوزت ما قيمته مليار و700 مليون جنيه بنهاية عمل أمس.
وأوضح أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 65%، يليه اليورو بنسبة 18%، ثم الريال السعودى بنسبة 14%، ثم الجنيه الاسترلينى بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتى بنسبة 1%، ثم باقى العملات الأخرى بنسبة 1.5%.
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