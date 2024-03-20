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الأهلى ومصر للصرافة تجذبان نقدًا أجنبيًا بما يعادل 4.4 مليار جنيه منذ التعويم

3/20/2024 4:21:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) نجحت شركتا الأهلى للصرافة، ومصر للصرافة، في جذب حصيلة من التنازلات عن العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه المصرى منذ تحرير سعر الصرف فى 6 مارس، تتخطى قيمته 4.46 مليار جنيه.

من جانبه، قال عبد المجيد محيى الدين رئيس الأهلى للصرافة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصرى بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 2 مليار و346 مليون جنيه.

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وأوضح أن 65% من إجمالى المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتى عملات أخرى فى المرتبة الثانية مثل عملات الريال السعودى، والدرهم الإماراتى واليورو، والباقى من عملات أقل تداولا.

فى السياق ذاته، كشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة، عن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصرى، تجاوزت ما قيمته مليار و700 مليون جنيه بنهاية عمل أمس.

وأوضح أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 65%، يليه اليورو بنسبة 18%، ثم الريال السعودى بنسبة 14%، ثم الجنيه الاسترلينى بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتى بنسبة 1%، ثم باقى العملات الأخرى بنسبة 1.5%.

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