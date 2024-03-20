تسعير أسهم أستيرا في الطرح العام فوق النطاق المستهدف

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستعد“أستيرا لابس” ومستثمروها لجمع حوالي 713 مليون دولار عن طريق طرح عام أولي لشركة تصنيع أشباه الموصلات بما يفوق النطاق السعري المستهدف.
واستفادت الشركة ومساهميها الحاليين من اهتمام المستثمرين بالذكاء الاصطناعي، حيث قاموا ببيع 19.8 مليون سهم بسعر 36 دولار للسهم الواحد. وكانت“أستيرا” قد حددت سابقاً سعر السهم بين 32 و34 دولار بعد رفع كل من حجم وشروط سعر طرح الأسهم.
موضوعات متعلقة
سهم سامسونج يقفز بأكثر من 5.5% بعد إعلان إنفيديا اختبار رقائق الشركة للاستخدام المستقبلي تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في فبراير دبي لصناعات الطيران تحصل على تمويل بقيمة 420 مليون دولار من بنك التعمير الصيني
ووفقا للسعر النهائي للطرح، ستبلغ القيمة السوقية لـ”أستيرا” حوالي 5.5 مليار دولار بناءً على الأسهم القائمة المدرجة في إيداعاتها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وعند إضافة خيارات الأسهم والأسهم المقيدة (التي تخصص للموظفين)، تقترب قيمة الشركة من 6 مليارات دولار.
يعد هذا الإدراج واحداً من أكبر عمليات الطرح خلال العام حتى الآن، حيث يسبق بيوم واحد عملية بيع الأسهم رفيعة المستوى من قبل شركة التواصل الاجتماعي“ريديت” (Reddit Inc)، التي تسعى للحصول على ما يصل إلى 748 مليون دولار لها ولموظفيها ومساهميها.
يتفوق طرح أسهم شركة“أستيرا” على الاكتتابات العامة الأولية الكبيرة الأخيرة لشركات التكنولوجيا الأمريكية، حيث جمعت شركة“إنستاكارت” 660 مليون دولار وشركة“كلافيو” 659 مليون دولار في سبتمبر الماضي.
وبينما فشلت تلك الاكتتابات، إلى جانب طرح شركة تصميم الرقائق البريطانية“أرم” (Arm Holdings Plc) البالغ 5.23 مليار دولار – وهو الأكبر في عام 2023 – في إطلاق موجة من الطروحات العامة الأولية، إلا أن السوق قد شهدت تحسناً منذ ذلك الحين.
وتم جمع أكثر من 7.2 مليار دولار من خلال الاكتتابات العامة الأولية في البورصات الأمريكية هذا العام قبل طرح أسهم شركة“أستيرا”، وفقاً للبيانات التي جمعتها“بلومبرغ”.
تاريخ أستيرا
يقود الطرح العام الأولي للشركة كل من“مورجان ستانلي”، و”جيه بي مورجان”، بمشاركة بنك“باركليز”، و”دويتشه بنك”، و”إيفركور”، ومجموعة“جيفريز” المالية وستة بنوك أخرى. من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم“أستيرا” اليوم الأربعاء في بورصة“ناسداك” تحت الرمز“ALAB”.
تأسست“أستيرا” في عام 2017، وتقوم بتطوير حلول الاتصال القائمة على أشباه الموصلات بهدف تمكين“تعميم” الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الخدمات السحابية، وفقاً لموقعها على الإنترنت. استفادت الشركة من تفاؤل المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي كجزء من جولة تمويل لعام 2022 بقيادة“فيديلتي مانجمنت آند ريسيرش” (Fidelity Management & Research)، والتي جمعت 150 مليون دولار صعد بتقييمها إلى 3.15 مليار دولار.
ارتفعت أسهم شركة“إنفيديا” وغيرها من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، مما ساعد على رفع مؤشرات الأسهم إلى مستويات قياسية.
في عام 2023، خفضت“أستيرا” خسائرها الصافية إلى 26 مليون دولار من إيرادات قدرها 116 مليون دولار، مقارنة بخسارة 58 مليون دولار من إيرادات قدرها 80 مليون دولار في العام السابق، وفقاً لأوراق الإيداع.
يشمل مستثمرو الشركة الذراع الاستثمارية لشركة“إنتل”. ويعد أكبر مساهم فيها هو شركة“سوتر هيل فينتشرز” (Sutter Hill Ventures)، التي ستسيطر على 12.6% من أسهم الشركة بعد الإدراج. وتظهر الإيداعات أن الصناديق التابعة لشركة“فيديليتي” ستحصل على حصة تبلغ 6.4%.
سيمتلك جيتندرا موهان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة 6.1% من أسهم الشركة، في حين سيمتلك سانجاي جاجندرا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات، حصة 5%.
سيتم بيع حوالي 3.1 مليون سهم من أسهم الاكتتاب العام من قبل المساهمين الحاليين. وستبيع مجموعة“أبوورد باوند يوث” (Upward Bound Youth) مليوني سهم من تلك الأسهم، بينما سيتم بيع الباقي بواسطة“سي آند إف إنفستمنتس” (C&F Investments) ومستثمرين بحصص تقل عن 1% لكل منهم.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1107999262