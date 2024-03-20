تسعير أسهم أستيرا في الطرح العام فوق النطاق المستهدف

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد“أستيرا لابس” ومستثمروها لجمع حوالي 713 مليون دولار عن طريق طرح عام أولي لشركة تصنيع أشباه الموصلات بما يفوق النطاق السعري المستهدف.

واستفادت الشركة ومساهميها الحاليين من اهتمام المستثمرين بالذكاء الاصطناعي، حيث قاموا ببيع 19.8 مليون سهم بسعر 36 دولار للسهم الواحد. وكانت“أستيرا” قد حددت سابقاً سعر السهم بين 32 و34 دولار بعد رفع كل من حجم وشروط سعر طرح الأسهم.

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ووفقا للسعر النهائي للطرح، ستبلغ القيمة السوقية لـ”أستيرا” حوالي 5.5 مليار دولار بناءً على الأسهم القائمة المدرجة في إيداعاتها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وعند إضافة خيارات الأسهم والأسهم المقيدة (التي تخصص للموظفين)، تقترب قيمة الشركة من 6 مليارات دولار.

يعد هذا الإدراج واحداً من أكبر عمليات الطرح خلال العام حتى الآن، حيث يسبق بيوم واحد عملية بيع الأسهم رفيعة المستوى من قبل شركة التواصل الاجتماعي“ريديت” (Reddit Inc)، التي تسعى للحصول على ما يصل إلى 748 مليون دولار لها ولموظفيها ومساهميها.

يتفوق طرح أسهم شركة“أستيرا” على الاكتتابات العامة الأولية الكبيرة الأخيرة لشركات التكنولوجيا الأمريكية، حيث جمعت شركة“إنستاكارت” 660 مليون دولار وشركة“كلافيو” 659 مليون دولار في سبتمبر الماضي.

وبينما فشلت تلك الاكتتابات، إلى جانب طرح شركة تصميم الرقائق البريطانية“أرم” (Arm Holdings Plc) البالغ 5.23 مليار دولار – وهو الأكبر في عام 2023 – في إطلاق موجة من الطروحات العامة الأولية، إلا أن السوق قد شهدت تحسناً منذ ذلك الحين.

وتم جمع أكثر من 7.2 مليار دولار من خلال الاكتتابات العامة الأولية في البورصات الأمريكية هذا العام قبل طرح أسهم شركة“أستيرا”، وفقاً للبيانات التي جمعتها“بلومبرغ”.

تاريخ أستيرا

يقود الطرح العام الأولي للشركة كل من“مورجان ستانلي”، و”جيه بي مورجان”، بمشاركة بنك“باركليز”، و”دويتشه بنك”، و”إيفركور”، ومجموعة“جيفريز” المالية وستة بنوك أخرى. من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم“أستيرا” اليوم الأربعاء في بورصة“ناسداك” تحت الرمز“ALAB”.

تأسست“أستيرا” في عام 2017، وتقوم بتطوير حلول الاتصال القائمة على أشباه الموصلات بهدف تمكين“تعميم” الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الخدمات السحابية، وفقاً لموقعها على الإنترنت. استفادت الشركة من تفاؤل المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي كجزء من جولة تمويل لعام 2022 بقيادة“فيديلتي مانجمنت آند ريسيرش” (Fidelity Management & Research)، والتي جمعت 150 مليون دولار صعد بتقييمها إلى 3.15 مليار دولار.

ارتفعت أسهم شركة“إنفيديا” وغيرها من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، مما ساعد على رفع مؤشرات الأسهم إلى مستويات قياسية.

في عام 2023، خفضت“أستيرا” خسائرها الصافية إلى 26 مليون دولار من إيرادات قدرها 116 مليون دولار، مقارنة بخسارة 58 مليون دولار من إيرادات قدرها 80 مليون دولار في العام السابق، وفقاً لأوراق الإيداع.

يشمل مستثمرو الشركة الذراع الاستثمارية لشركة“إنتل”. ويعد أكبر مساهم فيها هو شركة“سوتر هيل فينتشرز” (Sutter Hill Ventures)، التي ستسيطر على 12.6% من أسهم الشركة بعد الإدراج. وتظهر الإيداعات أن الصناديق التابعة لشركة“فيديليتي” ستحصل على حصة تبلغ 6.4%.

سيمتلك جيتندرا موهان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة 6.1% من أسهم الشركة، في حين سيمتلك سانجاي جاجندرا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات، حصة 5%.

سيتم بيع حوالي 3.1 مليون سهم من أسهم الاكتتاب العام من قبل المساهمين الحاليين. وستبيع مجموعة“أبوورد باوند يوث” (Upward Bound Youth) مليوني سهم من تلك الأسهم، بينما سيتم بيع الباقي بواسطة“سي آند إف إنفستمنتس” (C&F Investments) ومستثمرين بحصص تقل عن 1% لكل منهم.





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