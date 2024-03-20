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البنوك الصينية تُبقي على أسعار فائدة الإقراض دون تغيير

3/20/2024 4:21:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أبقت البنوك الصينية على أسعار الفائدة الأساسية للإقراض اليوم الأربعاء، بعد قرار البنك المركزي الأخير بالإبقاء على السياسة النقدية.

أبقت المصارف سعر الفائدة الأساسي للقروض أجل سنة واحدة عند 3.45%، بما يتماشى مع جميع التوقعات تقريباً في استطلاع“بلومبرج” وشمل 22 اقتصادياً. تم الإبقاء على السعر لمدة خمس سنوات، وهو سعر مرجعي للرهن العقاري، عند 3.95%، وفقاً لبيانات من بنك الشعب الصيني، وهو ما كان مطابقاً للتوقعات أيضاً.

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تكافح الصين من أجل إنعاش الطلب على الاقتراض مع استمرار تراجع سوق العقارات وبقاء ثقة المستهلك بالقرب من مستوى قياسي منخفض. نمت القروض بأبطأ وتيرة على الإطلاق في فبراير، مما يؤكد التأثير المحدود للتيسير النقدي والمالي حتى الآن.

وتعتمد أسعار القروض على الفائدة التي يقدمها 20 بنكاً لأفضل عملائهم، وينشرها بنك الشعب الصيني شهرياً. ويتم تسعيرها على أنها فرق بين سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي لمدة عام واحد، أو تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل.

أبقى بنك الشعب الصيني هذا المعدل دون تغيير مرة أخرى الأسبوع الماضي، وامتص الأموال النقدية من النظام المصرفي لأول مرة منذ نوفمبر 2022 عبر الصندوق متعدد الأطراف. وقال محللون إن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب تداول الكثير من الأموال النقدية داخل النظام المالي دون تدفقها إلى الاقتصاد الحقيقي.

بينما من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، ويخفض الاحتياطيات النقدية المطلوبة للبنوك في وقت لاحق من هذا العام، أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية المنشورة هذا الأسبوع أن القطاع الصناعي والاستثمار في البلاد سجلا بداية قوية لهذا العام. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف حاجة صناع السياسات لزيادة التحفيز.


المصدر:

MENAFN20032024000202011048ID1107999261

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