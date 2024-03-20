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إمدادات النفط الروسي إلى الصين ترتفع 13% خلال شهرين

3/20/2024 4:21:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت إمدادات النفط الروسي إلى الصين في الفترة من يناير إلى فبراير الماضيين، 17.72 مليون طن، بزيادة 13% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، مع بقاء روسيا أكبر مورد للصين.

وذكرت وكالة تاس الروسية، نقلا عن الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، أنه من حيث القيمة، بلغت واردات النفط من روسيا إلى الصين 9.9 مليار دولار في الفترة المشمولة بالتقرير، بزيادة قدرها 13.87% على أساس سنوي.

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وتلت روسيا السعودية بـ13.49 مليون طن، بقيمة 8.2 مليار دولار، والعراق بـ10.14 مليون طن، بقيمة 5.8 مليار دولار، من حيث إمدادات النفط إلى الصين.

وفي عام 2023، نمت صادرات النفط الروسية إلى الصين بنسبة 24% مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 107 ملايين طن.

المصدر:

MENAFN20032024000202011048ID1107999260

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