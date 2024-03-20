إمدادات النفط الروسي إلى الصين ترتفع 13% خلال شهرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت إمدادات النفط الروسي إلى الصين في الفترة من يناير إلى فبراير الماضيين، 17.72 مليون طن، بزيادة 13% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، مع بقاء روسيا أكبر مورد للصين.
وذكرت وكالة تاس الروسية، نقلا عن الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، أنه من حيث القيمة، بلغت واردات النفط من روسيا إلى الصين 9.9 مليار دولار في الفترة المشمولة بالتقرير، بزيادة قدرها 13.87% على أساس سنوي.
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وتلت روسيا السعودية بـ13.49 مليون طن، بقيمة 8.2 مليار دولار، والعراق بـ10.14 مليون طن، بقيمة 5.8 مليار دولار، من حيث إمدادات النفط إلى الصين.
وفي عام 2023، نمت صادرات النفط الروسية إلى الصين بنسبة 24% مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 107 ملايين طن.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1107999260
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