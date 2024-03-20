أوكرانيا: المحاصيل الشتوية في حالة جيدة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزارة الزراعة الأوكرانية أمس الثلاثاء إن محاصيل الحبوب الشتوية استفادت من ظروف مواتية بين ديسمبر العام الماضي وفبراير هذا العام، وتبدو غالبية المحاصيل في حالة جيدة أو مُرضية حتى 15 مارس .

وقالت الوزارة في بيان لها“وفقا للعلماء، مع بداية الربيع، فإن ستة إلى عشرة بالمئة من إجمالي المحاصيل ستكون في حالة ضعف وهشاشة، وذلك ضمن الحدود الطبيعية”.

موضوعاتسهم سامسونج يقفز بأكثر من 5.5% بعد إعلان إنفيديا اختبار رقائق الشركة للاستخدام المستقبلي تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في فبراير دبي لصناعات الطيران تحصل على تمويل بقيمة 420 مليون دولار من بنك التعمير الصيني

وزرع المزارعون الأوكرانيون 4.4 مليون هكتار من القمح الشتوي، و468 ألف هكتار من الشعير الشتوي، و1.44 مليون هكتار من بذور اللفت الشتوي لموسم 2024.

ويمثل القمح الشتوي نحو 95% من إجمالي إنتاج القمح في أوكرانيا.





المصدر: