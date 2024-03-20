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أوكرانيا: المحاصيل الشتوية في حالة جيدة

3/20/2024 4:21:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وزارة الزراعة الأوكرانية أمس الثلاثاء إن محاصيل الحبوب الشتوية استفادت من ظروف مواتية بين ديسمبر العام الماضي وفبراير هذا العام، وتبدو غالبية المحاصيل في حالة جيدة أو مُرضية حتى 15 مارس .

وقالت الوزارة في بيان لها“وفقا للعلماء، مع بداية الربيع، فإن ستة إلى عشرة بالمئة من إجمالي المحاصيل ستكون في حالة ضعف وهشاشة، وذلك ضمن الحدود الطبيعية”.

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وزرع المزارعون الأوكرانيون 4.4 مليون هكتار من القمح الشتوي، و468 ألف هكتار من الشعير الشتوي، و1.44 مليون هكتار من بذور اللفت الشتوي لموسم 2024.

ويمثل القمح الشتوي نحو 95% من إجمالي إنتاج القمح في أوكرانيا.


المصدر:

MENAFN20032024000202011048ID1107999259

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