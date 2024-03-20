بورصة لندن للمعادن تعتزم إدراج جدة كمركز جديد للنحاس والزنك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت بورصة لندن للمعادن إنها تعتزم إدراج مدينة جدة السعودية على ساحل البحر الأحمر، كمركز تسليم جديد للنحاس والزنك بشرط التشاور على إجراء تغيير فني في إطار موقع المستودعات لدى البورصة، وفق بيان.
قال ماثيو تشامبرلين الرئيس التنفيذي للبورصة في البيان:“السعودية مركز عالمي تتزايد أهميته فيما يتعلق بالمعادن، وتلبي جدة تماماً المعايير التشغيلية واللوجيستية لمواقع المستودعات الجديدة، مثل كونها منطقة مهمة يرتفع فيها استهلاك المعادن ولديها شبكة نقل فعالة”.
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وسوف يخضع هذا المقترح للتشاور بين أعضاء بورصة لندن للمعادن وشركات المستودعات ووكلائها في لندن حتى 30 أبريل من أجل إجراء تعديل على بند في سياسة البورصة ينص على الموافقة على تحويل بعض المواقع إلى مراكز تسليم في حالة إعسار المستودعات.
وإذا أفضى التشاور إلى الموافقة على المقترح، ستصبح جدة مركز تسليم بعد ثلاثة أشهر من موافقة أول شركة للمستودعات في هذا الموقع، بحسب البيان.
رفعت المملكة تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد هذا العام بنحو الضعف عمّا رصدته العام الفائت، ما يعزز فرصها في هذا القطاع. ورفعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تقديراتها للإمكانات المعدنية غير المستغلة في المملكة بـ 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار (9.4 تريليون ريال)، بزيادة قدرها 90%.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1107999258
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