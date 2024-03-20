بورصة لندن للمعادن تعتزم إدراج جدة كمركز جديد للنحاس والزنك

MENAFN - Al-Borsa News) قالت بورصة لندن للمعادن إنها تعتزم إدراج مدينة جدة السعودية على ساحل البحر الأحمر، كمركز تسليم جديد للنحاس والزنك بشرط التشاور على إجراء تغيير فني في إطار موقع المستودعات لدى البورصة، وفق بيان.

قال ماثيو تشامبرلين الرئيس التنفيذي للبورصة في البيان:“السعودية مركز عالمي تتزايد أهميته فيما يتعلق بالمعادن، وتلبي جدة تماماً المعايير التشغيلية واللوجيستية لمواقع المستودعات الجديدة، مثل كونها منطقة مهمة يرتفع فيها استهلاك المعادن ولديها شبكة نقل فعالة”.

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وسوف يخضع هذا المقترح للتشاور بين أعضاء بورصة لندن للمعادن وشركات المستودعات ووكلائها في لندن حتى 30 أبريل من أجل إجراء تعديل على بند في سياسة البورصة ينص على الموافقة على تحويل بعض المواقع إلى مراكز تسليم في حالة إعسار المستودعات.

وإذا أفضى التشاور إلى الموافقة على المقترح، ستصبح جدة مركز تسليم بعد ثلاثة أشهر من موافقة أول شركة للمستودعات في هذا الموقع، بحسب البيان.

رفعت المملكة تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد هذا العام بنحو الضعف عمّا رصدته العام الفائت، ما يعزز فرصها في هذا القطاع. ورفعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تقديراتها للإمكانات المعدنية غير المستغلة في المملكة بـ 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار (9.4 تريليون ريال)، بزيادة قدرها 90%.





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