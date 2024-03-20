روسيا تسلم زيمبابوي 25 ألف طن من القمح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال سفير روسيا لدى زيمبابوي، نيكولاي كراسيلنيكوف، إن بلاده ستنقل 25 ألف طن من القمح و23 ألف طن من الأسمدة إلى زيمبابوي.
وأوضح – وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية – أن ذلك تماشيا مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقديم المساعدات للدول الإفريقية.
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وأضاف أن الشحنة تتكون من 25 ألف طن من القمح تم توفيرها عبر وزارة الزراعة الروسية والشركة المتحدة للحبوب، و23 ألف طن من الأسمدة تبرعت بها شركة أورالكيم-أورالكالي.
وبحسب السفير، تم نقل القمح والأسمدة بحرا إلى ميناء بيرا الموزمبيقي، تمهيدا لإرسالها إلى زيمبابوي.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1107999257
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