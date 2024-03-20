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روسيا تسلم زيمبابوي 25 ألف طن من القمح

3/20/2024 4:21:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال سفير روسيا لدى زيمبابوي، نيكولاي كراسيلنيكوف، إن بلاده ستنقل 25 ألف طن من القمح و23 ألف طن من الأسمدة إلى زيمبابوي.

وأوضح – وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية – أن ذلك تماشيا مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقديم المساعدات للدول الإفريقية.

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وأضاف أن الشحنة تتكون من 25 ألف طن من القمح تم توفيرها عبر وزارة الزراعة الروسية والشركة المتحدة للحبوب، و23 ألف طن من الأسمدة تبرعت بها شركة أورالكيم-أورالكالي.

وبحسب السفير، تم نقل القمح والأسمدة بحرا إلى ميناء بيرا الموزمبيقي، تمهيدا لإرسالها إلى زيمبابوي.

المصدر:

MENAFN20032024000202011048ID1107999257

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