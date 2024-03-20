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سينوكيم الصينية تشتري أول شحنة نفط عبر خط أنابيب كندي

3/20/2024 4:21:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اشترت“سينوكيم جروب” (Sinochem Group) الصينية واحدة من أولى شحنات النفط الخام التي يتم شحنها عبر خط أنابيب جديد في كندا، والمصمم لنقل النفط من ألبرتا غير الساحلية إلى ساحل المحيط الهادئ بهدف التصدير.

اشترت“سينوكيم” شحنة قدرها 550 ألف برميل من شركة“سنكور انرجي” والتي سيتم تحميلها من خط أنابيب“ترانس ماونتن إكسبنشن” (Trans Mountain Expansion) في مايو ويونيو، حسبما قال التجار الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. وأضافوا أن النفط من نوعية الخام الثقيل.

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يعتبر“ترانس ماونتن إكسبنشن” أكبر خط أنابيب جديد في كندا منذ أكثر من عقد وسيضاعف القدرة على التصدير ثلاث مرات تقريباً، مما يسمح للشركات الكندية ببيع المزيد من النفط الخام إلى آسيا والساحل الغربي للولايات المتحدة. وقال تجار إن النفط الذي اشترته“سينوكيم” مماثل لنوعية خام البصرة العراقي ومن المرجح أن يتم تكريره في وحدات من نوعية كوكر.

لم ترد شركتا“سينوكيم” و”سنكور” فوراً للتعليق.

طفرة النفط الكندي تهدد بعودة أزمة نقص خطوط الأنابيب

كان من المقرر أن يبدأ خط الأنابيب عمله أساساً في عام 2017، لكنه واجه تأخيرات متكررة وزيادة في التكاليف وحوادث البناء وبعض العقبات التنظيمية. واشترت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خطوط أنابيب“ترانس ماونتن” في عام 2018 من شركة“كيندر مورجان” (Kinder Morgan) لإنقاذ المشروع من الإلغاء.


المصدر:

MENAFN20032024000202011048ID1107999256

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