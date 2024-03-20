سينوكيم الصينية تشتري أول شحنة نفط عبر خط أنابيب كندي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اشترت“سينوكيم جروب” (Sinochem Group) الصينية واحدة من أولى شحنات النفط الخام التي يتم شحنها عبر خط أنابيب جديد في كندا، والمصمم لنقل النفط من ألبرتا غير الساحلية إلى ساحل المحيط الهادئ بهدف التصدير.
اشترت“سينوكيم” شحنة قدرها 550 ألف برميل من شركة“سنكور انرجي” والتي سيتم تحميلها من خط أنابيب“ترانس ماونتن إكسبنشن” (Trans Mountain Expansion) في مايو ويونيو، حسبما قال التجار الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. وأضافوا أن النفط من نوعية الخام الثقيل.
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يعتبر“ترانس ماونتن إكسبنشن” أكبر خط أنابيب جديد في كندا منذ أكثر من عقد وسيضاعف القدرة على التصدير ثلاث مرات تقريباً، مما يسمح للشركات الكندية ببيع المزيد من النفط الخام إلى آسيا والساحل الغربي للولايات المتحدة. وقال تجار إن النفط الذي اشترته“سينوكيم” مماثل لنوعية خام البصرة العراقي ومن المرجح أن يتم تكريره في وحدات من نوعية كوكر.
لم ترد شركتا“سينوكيم” و”سنكور” فوراً للتعليق.
طفرة النفط الكندي تهدد بعودة أزمة نقص خطوط الأنابيب
كان من المقرر أن يبدأ خط الأنابيب عمله أساساً في عام 2017، لكنه واجه تأخيرات متكررة وزيادة في التكاليف وحوادث البناء وبعض العقبات التنظيمية. واشترت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خطوط أنابيب“ترانس ماونتن” في عام 2018 من شركة“كيندر مورجان” (Kinder Morgan) لإنقاذ المشروع من الإلغاء.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1107999256
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