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اتفاق مبدئي للإفراج عن أخر دفعة من خطة إنقاذ النقد الدولي لباكستان

3/20/2024 4:21:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع باكستان؛ للإفراج عن 1.1 مليار دولار من خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

وأفاد بيان للصندوق – نقلته شبكة“إيه بي سي نيوز” الأمريكية – بأنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الباكستانية، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق تعتبر“إجراء شكليا”.

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وبموجب الاتفاق، ستحصل باكستان على الدفعة الأخيرة من خطة الإنقاذ التي وافق عليها صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي لإنقاذ البلاد من التخلف عن سداد ديونها.

وجاء هذا الإعلان بعد اختتام المحادثات بين الصندوق والحكومة الجديدة لرئيس الوزراء شهباز شريف في إسلام آباد، وقاد وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان ناثان بورتر فريقيهما خلال المحادثات التي بدأت يوم الخميس الماضي.

المصدر:

MENAFN20032024000202011048ID1107999255

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