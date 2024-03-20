اتفاق مبدئي للإفراج عن أخر دفعة من خطة إنقاذ النقد الدولي لباكستان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع باكستان؛ للإفراج عن 1.1 مليار دولار من خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
وأفاد بيان للصندوق – نقلته شبكة“إيه بي سي نيوز” الأمريكية – بأنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الباكستانية، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق تعتبر“إجراء شكليا”.
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وبموجب الاتفاق، ستحصل باكستان على الدفعة الأخيرة من خطة الإنقاذ التي وافق عليها صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي لإنقاذ البلاد من التخلف عن سداد ديونها.
وجاء هذا الإعلان بعد اختتام المحادثات بين الصندوق والحكومة الجديدة لرئيس الوزراء شهباز شريف في إسلام آباد، وقاد وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان ناثان بورتر فريقيهما خلال المحادثات التي بدأت يوم الخميس الماضي.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1107999255
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