مكانة الدولار تهددها اضطرابات في الولايات المتحدة وخارجها

MENAFN - Al-Borsa News) تحت غمام أمسية خريفية في واشنطن، توقفت سيارة“شيفروليه سوبربان” سوداء أمام قصر قديم مبني من الحجر في الشارع السادس عشر. كانت أعمدة البيت الأبيض تبدو في الأفق على بعد مربع سكني واحد فقط إلى الجنوب. خرج من السيارة رجل يرتدي بزة داكنة وسماعة أذن كان جالساً في المقعد الأمامي ثم فتح باب الراكب بعد أن وضع تحته درجة صغيرة ليسهل الترجل من المركبة.

ترجلت من السيارة رباعية الدفع امرأة بشعر أبيض طولها 160 سنتيمتراً وكان لون ياقة سترتها الأرجواني ملفتاً. ثم دخلت مسرعة إلى فندق“هاي-أدامز” (Hay-Adams) ولحق بها ضابط الخدمة السرية.

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كان المبنى، الذي صُمم على طراز عمارة الفنون الجميلة ما يزال قائماً منذ 136 عاماً وسبق أن سكنه سليل أحد آباء البلاد المؤسسين، قد استقبل عدداً من الأدباء مثل مارك توين وعمالقة سياسيين مثل هنري كيسنجر. في ليلة 20 أكتوبر 2021، شهد الفندق تجمعاً خاصاً للترحيب بوزيرة الخزانة الأميركية الجديدة التي كانت جانيت يلين.

كان بين الضيوف وزراء الخزانة السابقين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي ورؤسائه السابقين. يُفترض أن يكون حفل العشاء، وهو تقليد بدأ في الخمسينيات، احتفاليةً بمكانة وزارة الخزانة غير الحزبية. لكن مع تغلغل الانقسام السياسي والفكري في كل مؤسسات واشنطن، لا يوجد ما يضمن أن تلك القاعدة لن تتغير في حفل العشاء التالي.

سياسات مشحونة

أضحت السياسات التي تؤثر على وزارة الخزانة مشحونة بالسياسة، من العقوبات الأميركية على روسيا إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية وحتى أعباء الديون الأمريكية المتضخمة. تمثل كل هذه السياسات مخاطر على الدولار الأمريكي، المناط بوزارة الخزانة أن تحميه بأي ثمن لكونه من الأصول الوطنية.

قال إسوار براساد، الأستاذ بجامعة كورنيل والزميل الأول في مؤسسة“بروكينغز” (Brookings Institution):“ساهم كل من الارتفاع غير الخاضع لضوابط في الدين الحكومي وخلل صنع السياسات في واشنطن، واستعمال الدولار كسلاح من خلال التوسع في استخدام العقوبات المالية، في بناء تصور بأن هيمنة الدولار الأميركي ينبغي أن تكون مهددة.”

من السابق لأوانه أن نحدد ما إذا كانت مكانة الدولار باعتباره العملة المهيمنة في العالم، مهددة بخطر وشيك، لكن ليس هناك شك أن وضع أميركا المتميز في مركز النظام المالي العالمي يواجه تحديات متزايدة من جانب الحلفاء والأعداء على حد سواء.

لم يُخف منافسون استراتيجيون مثل الصين وروسيا رغبتهم بأن يروا عملاتهم تزيح الدولار في بعض المعاملات الدولية. إن الاتجاه لعكس مسار الدولرة يحظى بدعم أيضاً من بضعة دول تعتبرها واشنطن حليفة، وهي دول تريد تأمين نفسها من احتمال أن تجد نفسها في مرمى عقوبات أميركية يوماً ما.

جنود من ورق

منذ عام 2001، الذي مثّل بداية عهد شهد توسيع الحكومات الأمريكية لنطاق استخدام العقوبات الاقتصادية بشكل كبير، تراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية لدى البنوك المركزية من 73% إلى 59%، وفقاً لصندوق النقد الدولي. وقد بدأت دول خليجية بتسوية صفقات نفط باليوان الصيني، كما يدرس منتجو سلع أساسية آخرون اتخاذ خطوات مماثلة.

قال تيموثي غايتنر، الذي كان وزيراً للخزانة في عهد أوباما، في مقابلة أجريتها معه لكتابي الجديد“جنود من ورق: كيف غيّر استخدام الدولار كسلاح نظام العالم” (Paper Soldiers: How the Weaponization of the Dollar Changed the World Order):“ما يهم الولايات المتحدة على مدى العقد المقبل أو ما شابه هو مدى مهارتنا في التعامل مع هذا التغير الكبير في القوة النسبية.”

أضاف غايتنر أن“نفوذ (وزارة الخزانة) يأتي من كفاءة الأشخاص والقرارات التي يتخذونها وسمعتها في النزاهة وفكرة أنها تأخذ في اعتبارها المصالح الأميركية على المدى الأطول، بما يتخطى السياسة إلى حد ما.”

لكن مارك سوبيل، المسؤول المخضرم لدى وزارة الخزانة الذي تقاعد بعد أربعة عقود من الخدمة، كان أكثر تشاؤماً، فقد قال إن“الاحتمالات ليست في صالح ممارسة الولايات المتحدة لريادة اقتصادية دولية قوية” على الإطلاق، بسبب السياسات التي توغل في الشعبوية وينتهجها كل من الجمهوريين والديمقراطيين وقد قلصت مكانة أميركا كدولة قائدة في القضايا الاقتصادية الدولية.

عملة تليق بقوة عظمى

تبدأ الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسياسة اقتصادية منفصلة عن افتراضات الجيل الماضي. لعقود، فضّلت الولايات المتحدة أن تكون عملتها قوية بما يليق بقوة عظمى. سعى وزير الخزانة الأسبق روبرت روبين، الذي ترأس الخزانة في إدارة الرئيس بيل كلينتون، إلى تهدئة أسواق العملات، التي كانت شهدت تقلبات نتيجة تدخلات حكومية على مدى أكثر من عقد، من خلال الإعلان أن الدولار القوي أمر جيد للولايات المتحدة.

كانت حجته باختصار هي أن المنافع التي شملت تدفق الاستثمارات الأجنبية، التي خفضت تكاليف الاقتراض المحلي وأعطت دفعة للقوة الشرائية للأسر وأنشطة الأعمال، كانت تفوق الأثر السلبي على الصادرات. بدأ روبين أيضاً يحد من تدخلات وزارة الخزانة في أسواق العملات. على مدى العقود التالية، التزم وزراء الخزانة من الإدارات الجمهورية والديمقراطية بالشعار الذي أطلقه روبين.

ساعد الدولار القوي على ازدهار الاقتصاد الأمريكي في التسعينيات. بلغ متوسط النمو 3.8% بعد احتساب أثر التضخم خلال عهد كلينتون، مقارنة بـ2.8% خلال عهد سلفيه رونالد ريغان وجورج بوش.

لكن كانت هنالك أيضاً آثار جانبية خبيثة للدولار القوي، إذ ساهم في تجريد قطاع التصنيع الأميركي من قوته، وتزامن ذلك مع صعود الصين. شهدت الولايات الواقعة في منطقة حزام الصدأ إغلاقات مصانع وانهيار بلدات قائمة على عمل الشركات فيما اتجه أصحاب الأعمال إلى مناطق أقل تكلفة.

تحويل مسار السياسات

استغل الرئيس السابق دونالد ترمب المتاعب الاقتصادية في هذا الجانب المهمل من البلاد. تحت شعار حملته“اجعلوا أمريكا عظيمة من جديد”، فحوّل مسار السياسات الاقتصادية إلى الداخل، وأطلق موجة تلو أخرى من الرسوم الجمركية، وأعاد التفاوض على اتفاقيات تجارية، وهاجم على“تويتر” أنشطة الأعمال الأمريكية التي تحدت دعوته لإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة.

بات لدى البلاد فجأة رئيس ووزير خزانة، كان حينها ستيفن منوشين، مستعدان لدفع الدولار نحو الانخفاض من خلال تصريحاتهما. ألحّ ترمب مراراً على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو ولكن هدفه يشمل إضعاف الدولار أيضاً. في مرحلة ما، طرح ترمب فكرة تدخُّل وزارة الخزانة في أسواق العملات لدفع قيمته للانخفاض.

أبقى الرئيس جو بايدن على الرسوم الجمركية، فيما استبدل عبارات مثل“أمريكا أولاً” بكلمات تدعم تحويل سلاسل الإمداد إلى دول حليفة، ومقولة“اشتروا المنتجات الأمريكية”. رغم ذلك، لم يتدخل بايدن في عمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي حين رفع أسعار الفائدة نحو 12 مرة تقريباً لكبح التضخم، فساهم ذلك بارتفاع الدولار نحو 15% مقابل عملات رئيسية أخرى خلال رئاسة بايدن حتى الآن.

بغض النظر عما إذا كان ترمب أو بايدن سيفوز بولاية ثانية، فإن المجموعة التالية من مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية ستكون من دعاة حماية الدولار في وقت تتنامى فيه الضغوط من بكين وحتى برازيليا للابتعاد عن الدولار.

نتيجة واحدة

قال براساد إن ترمب“سيسّرع وتيرة تآكل الإطار المؤسسي الذي ترتكز عليه ثقة المستثمرين الأجانب في الأسواق المالية الأميركية التي تعزز هيمنة الدولار”، وذلك عبر العودة إلى زعزعة عملية صنع السياسات الاقتصادية، فيما يدفع لجوء بايدن“المفرط لاستخدام الأسلحة”، وتحديداً فرض عقوبات على روسيا، حتى الحلفاء بعيداً عن الدولار.

لكن نبوءات انهيار الدولار موجودة منذ عقود. في التسعينيات، كان الين الياباني هو العملة التي تمثل تهديداً، ثم برزت عملة جديدة: اليورو. تساءل المستثمرون والحلفاء في 2008 عما إذا كان الاعتماد على الدولار يستحق العناء بعدما هزت أزمة إسكان أميركية أسواق العالم، كما طرحوا ذات التساؤل مجدداً حين شنّ ترمب حرباً تجارية على الصين في 2018.

وقعت إحدى أكثر الحلقات الصادمة في صيف 2019 حين بدأ ترمب، وكان حينها رئيساً، يتحدث عن إضعاف الدولار مدفوعاً بإحباط من قوة سعر صرف الدولار وتلاعب الصين بعملتها، وهما أمران اعتبرهما مؤذيان للمصنّعين الأميركيين المتضررين. لتحقيق ذلك كان ترمب بحاجة لمسعى مشترك من وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي في بيع الدولار في الأسواق المفتوحة.

إن القول بأن خطوة كهذه مدمرة لمكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى على مستوى العالم لا يفي الحال حقه، إذ أن الدولار طرف في 90% من معاملات العملات على مستوى العالم، كما أن نحو ثلثي الدَّين الدولي مقوَّم بالدولار. وهو يهيمن على أسواق السلع العالمية، مثل سوق النفط. كل ذلك جعل العالم بأسره تحت رحمة تقلبات سعر هذه العملة وإدارتها، وهنا أراد ترمب التدخل.

تساؤلات حول هيمنة الدولار

أقنع منوشين ترمب بهدوء بألّا يتدخل بالدولار، ولم يغادر الحديث عن التدخُّل جدران المكتب البيضاوي ذلك الصيف. رغم ذلك، فقد كانت هذه الحلقة شرخاً آخر في درع بدأ يبدو أكثر هشاشة.

ظهرت تساؤلات حول استمرار هيمنة الدولار مجدداً في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022. كعقاب لروسيا، أشعلت يلين فتيل ما اعتُبر“الخيار النووي” من خلال العمل معاً مع نظراء أوروبيين لتجميد أصول للبنك المركزي الروسي خارج البلاد قدرها نحو 640 مليار دولار.

مثّلت الخطوة نقطة تاريخية في استخدام الولايات المتحدة للدولار كسلاح. وبدأ مسؤولون حكوميون حول العالم يضعون الخطط علناً للحد من اعتماد بلدانهم على الدولار.

بغض النظر عمن سيكون وزير الخزانة المقبل الذي سيحمل الدولار القوي توقيعه، فإن دور الولايات المتحدة والدولار الأمريكي معها يتغير. كانت هذه إحدى النقاط التي أكد عليها كريستوفر والر، أحد محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب ألقاه في فبراير وركز فيه على“سيادة الدولار”.

رغم أنه يندر حديث مسؤول رفيع المستوى في الاحتياطي الفيدرالي عن الدولار، قال والر:“إن دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي يتغير، وعالم المال يتغير دوماً، وأعتقد أنه مهم لصناع السياسات أن يفكروا على الدوام في ما إذا كان دور الدولار سيتغير أيضاً وفي أسباب ذلك.”

ربما ستأتي الإجابة حول كيفية التعامل في عهد جديد يعيد فيه الحلفاء والأعداء النظر بالاعتماد على الدولار، وموقف الولايات المتحدة المالي الذي يتطلب مركزاً للدولار أقوى من أي وقت مضى، من ضيف شرف حفل العشاء الترحيبي بوزير الخزانة العتيد.





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