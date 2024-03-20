بولندا تدعو الناتو لزيادة الإنفاق العسكري إلى 3% من الناتج المحلي

MENAFN - Al-Borsa News) دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، مجددا أعضاء حلف شمال الأطلسي“الناتو” إلى رفع الإنفاق العسكري إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونقل راديو بولندا، اليوم الأربعاء، عن دودا قوله“على حلف شمال الأطلسي أن يزيد بشكل عاجل إنفاقه الدفاعي لاسيما أن الأدلة الجديدة تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضاعف تحوله نحو اقتصاد الحرب بهدف مهاجمة الناتو في عام 2026 أو 2027”.

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وأضاف“أمامنا عامين أو ثلاثة أعوام يمكننا خلالها زيادة جهودنا، وتخزين الذخيرة وإنتاج الأسلحة لتحقيق أقصى قدر من الأمن الأوروبي”.

وتنفق بولندا في الوقت الحالي 4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع؛ مما يجعلها العضو الأكثر إنفاقا في الناتو من حيث النسبة المئوية على تحديث جيشها، في حين تنفق الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

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