Wednesday, 20 March 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بولندا تدعو الناتو لزيادة الإنفاق العسكري إلى 3% من الناتج المحلي

3/20/2024 4:21:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، مجددا أعضاء حلف شمال الأطلسي“الناتو” إلى رفع الإنفاق العسكري إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونقل راديو بولندا، اليوم الأربعاء، عن دودا قوله“على حلف شمال الأطلسي أن يزيد بشكل عاجل إنفاقه الدفاعي لاسيما أن الأدلة الجديدة تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضاعف تحوله نحو اقتصاد الحرب بهدف مهاجمة الناتو في عام 2026 أو 2027”.

موضوعات متعلقة ميناء تيانجين الصيني يصدر سيارات بـ791 مليون دولار في شهرين المنتدى الإنساني الأوروبي يخصص أكثر من 7.7 مليار يورو للأزمات العالمية الكونجرس الأمريكي يحظر تمويل“الأونروا” حتى مارس 2025

وأضاف“أمامنا عامين أو ثلاثة أعوام يمكننا خلالها زيادة جهودنا، وتخزين الذخيرة وإنتاج الأسلحة لتحقيق أقصى قدر من الأمن الأوروبي”.

وتنفق بولندا في الوقت الحالي 4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع؛ مما يجعلها العضو الأكثر إنفاقا في الناتو من حيث النسبة المئوية على تحديث جيشها، في حين تنفق الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر:

MENAFN20032024000202011048ID1107999253

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث