Wednesday, 20 March 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنتدى الإنساني الأوروبي يخصص أكثر من 7.7 مليار يورو للأزمات العالمية

3/20/2024 4:21:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعهد المنتدى الإنساني الأوروبي بتخصيص أكثر من 7.7 مليار يورو للأزمات العالمية.

وذكرت المفوضية الأوروبية – في بيان، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعلنت خلال المنتدى، الذي اختتم فعاليات النسخة الثالثة منه أمس ببروكسل بمشاركة المفوضية الأوروبية والرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي، عن التمويل الإنساني المخطط له بأكثر من 7.7 مليار يورو لعام 2024، كتعبير ملموس عن التضامن العالمي والدور الرائد للاتحاد الأوروبي في العمل الإنساني.

موضوعات متعلقة ميناء تيانجين الصيني يصدر سيارات بـ791 مليون دولار في شهرين بولندا تدعو“الناتو” لزيادة الإنفاق العسكري إلى 3% من الناتج المحلي الكونجرس الأمريكي يحظر تمويل“الأونروا” حتى مارس 2025

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي التزم، على وجه الخصوص، باتخاذ إجراءات لمعالجة النزاع والحفاظ على المجال الإنساني، لاسيما في ظل الوضع المتدهور للغاية في قطاع غزة؛ حيث أعرب وزراء الاتحاد الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني الحالي في القطاع، ودعوا إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق وآمن ومستمر إلى الأشخاص المحتاجين.

وأضافت أن المشاركين ركزوا أيضا على تعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي على مستوى العالم في النزاعات المسلحة الحالية ورحبوا بالإعلان عن مبادرة مستقلة غير حكومية تسمى“القانون الدولي الإنساني تحت المجهر”؛ حيث ستجري هذه المبادرة تحليلا سنويا للنزاعات المسلحة الحالية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة للمساهمة في تحديد حالة الامتثال للقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء العالم.

ضم المنتدى الإنساني الأوروبي أكثر من 1400 ممثل من مختلف أنحاء المجتمع الإنساني والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخارجه، وشاركوا في مناقشات استراتيجية لاقتراح حلول مستدامة بشكل مشترك للتحديات الإنسانية الراهنة.. حسب البيان.

المصدر:

MENAFN20032024000202011048ID1107999252

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث