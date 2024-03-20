المنتدى الإنساني الأوروبي يخصص أكثر من 7.7 مليار يورو للأزمات العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) تعهد المنتدى الإنساني الأوروبي بتخصيص أكثر من 7.7 مليار يورو للأزمات العالمية.

وذكرت المفوضية الأوروبية – في بيان، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعلنت خلال المنتدى، الذي اختتم فعاليات النسخة الثالثة منه أمس ببروكسل بمشاركة المفوضية الأوروبية والرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي، عن التمويل الإنساني المخطط له بأكثر من 7.7 مليار يورو لعام 2024، كتعبير ملموس عن التضامن العالمي والدور الرائد للاتحاد الأوروبي في العمل الإنساني.

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وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي التزم، على وجه الخصوص، باتخاذ إجراءات لمعالجة النزاع والحفاظ على المجال الإنساني، لاسيما في ظل الوضع المتدهور للغاية في قطاع غزة؛ حيث أعرب وزراء الاتحاد الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني الحالي في القطاع، ودعوا إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق وآمن ومستمر إلى الأشخاص المحتاجين.

وأضافت أن المشاركين ركزوا أيضا على تعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي على مستوى العالم في النزاعات المسلحة الحالية ورحبوا بالإعلان عن مبادرة مستقلة غير حكومية تسمى“القانون الدولي الإنساني تحت المجهر”؛ حيث ستجري هذه المبادرة تحليلا سنويا للنزاعات المسلحة الحالية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة للمساهمة في تحديد حالة الامتثال للقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء العالم.

ضم المنتدى الإنساني الأوروبي أكثر من 1400 ممثل من مختلف أنحاء المجتمع الإنساني والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخارجه، وشاركوا في مناقشات استراتيجية لاقتراح حلول مستدامة بشكل مشترك للتحديات الإنسانية الراهنة.. حسب البيان.

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