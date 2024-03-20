الفيدرالي بصدد تقديم مؤشرات جديدة حول مسار خفض الفائدة الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) من المستبعد تقديم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإشارات على اقتراب خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المزمع عقده هذا الأسبوع، حيث يواصل المركزي التركيز على التضخم المستمر، مع مراقبة تسارع معدل البطالة رويداً رويداً.

يُتوقع إبقاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25% إلى 5.5% خلال اجتماعها الذي يستمر على مدى يومين، ما يعد أعلى مستوى خلال عقدين، وتم تطبيق هذا المعدل للمرة الأولى في يوليو الماضي.

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سيصدر قرار سعر الفائدة وتوقعات الاقتصاد عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن. ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول مؤتمراً صحفياً بعد ذلك بـ30 دقيقة.

يتردد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض تكاليف الاقتراض حتى يتأكدوا من أن التضخم يقترب من 2%، وهو المعدل المستهدف الذي يرون أنه يشير إلى قوة الاقتصاد. لكن صعود معدل البطالة في الولايات المتحدة مؤخراً لأعلى مستوى خلال سنتين يعني أنهم سيكونو بحاجة للموازنة بين اهتمامهم بكل من الأسعار وسوق العمل.

توقعات الفائدة الأمريكية

تركز“وول ستريت” على توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة -ما يسمى بالمخطط النقطي

+ للتوقعات- والتي ستظهر إلى أي مدى من المنتظر أن تخفض اللجنة أسعار الفائدة خلال 2024 و2025.

يتوقع غالبية خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع رأي لـ”بلومبرج نيوز” أن يرتب صناع السياسة النقدية لثلاثة تخفيضات خلال 2024 أولها يونيو المقبل، بما يواكب التقديرات الحالية للأسواق، رغم أن أكثر من الثلث يتوقعون تطبيق تخفيضين على الأكثر. على سبيل المثال، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إلى انه يدرس تقليص توقعاته لـ2024 من تخفيضين إلى واحد فقط على سعر الفائدة.

ذكرت فيرونيكا كلارك، خبيرة الاقتصاد في“سيتي جروب”:“سيحتاج الأمر لاثنين فقط من أعضاء اللجنة لتحريك أوسط تقديرات تخفيضات أسعار الفائدة في المخطط النقطي إلى 50 نقاط أساس خلال العام الحالي. ونعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالرضا إزاء الوضع الحالي. لكن بالتأكيد يكمن الخطر في ذلك الشعور”.

يتوقع بعض خبراء الاقتصاد، ومن بينهم خبراء في“بلومبرج إيكونوميكس” وبنك“جيه بي مورجان تشيس أند كو”، أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد تعزز توقعاتها لأسعار الفائدة على المدى الطويل، ما يعكس ضغوط التضخم المستمرة أو تصاعد الإنتاجية. وقدرت اللجنة أن سعر الفائدة قد يصل إلى 2.5% على المدى الطويل، وأي زيادة في التضخم تعني أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لمدة أطول مستقبلاً.

بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

من شبه المؤكد أن اللجنة ستحتفظ بتوجيهاتها الإرشادية حول أسعار الفائدة، والتي تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة لن يتم حتى تصبح اللجنة واثقة أكثر في أن التضخم في الولايات المتحدة يتراجع بطريقة مستدامة صوب مستهدفه البالغ 2%.

ستكون حالة سوق العمل مؤشراً مهماً أيضاً لتقييم اللجنة لاتجاهات الوظائف. وفي يناير الماضي، قالت اللجنة إن البطالة“منخفضة”. لكن مع بلومغ معدل البطالة لشهر فبراير 3.9%، سيكون أحد الخيارات هو إعادة صياغة ذلك الوصف إلى” معدل البطالة يرتفع، لكنه ما يزال منخفضاً”، بحسب خبراء اقتصاد في“بنك أوف أمريكا”. ومن غير المتوقع إبداء أي اعتراضات على ذلك.

الميزانية العمومية

من المقرر أن تجري اللجنة مناقشة حول ميزانيتها العمومية البالغة 7.5 تريليون دولار، والتي تقلصت من خلال السماح بانتهاء صلاحية بعض الأوراق المالية مع حلول موعد استحقاقها دون تعويضها بأخري، في عملية تُعرف باسم التشديد الكمي. ومن غير المتوقع اتخاذ قرار حيال تقليص وتيرة تشديد السياسة النقدية خلال هذا الاجتماع، لكن باول ربما يقدم تحديثاً حول ما توصلت إليه المحادثات في المؤتمر الصحفي.

يتوقع عدد كبير من خبراء الاقتصاد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن وتيرة تشديد أبطأ خلال يونيو المقبل، مع بدء التخفيض الفعلي لأسعار الفائدة في يونيو أو يوليو المقبلين. كما يتوقعون أن تتقلص محفظة أصول المركزي إلى 6.7 تريليون دولار خلال ديسمبر 2025.

المؤتمر الصحفي للفيدرالي

أوضح باول، في إفادته أمام الكونغرس الأمريكي خلال الشهر الحالي، أن البنك المركزي“ليس بعيداً” عن مستوى الثقة الذي يحتاجه إزاء التضخم لبدء تخفيض أسعار الفائدة. وكان هذا الرأي أكثر تفاؤلاً من أغلب زملائه، الذين أكدوا أنهم سيكونون صبورين في دراسة إجراء أي تخفيضات لأسعار الفائدة.

وعززت التقارير الأخيرة حول مقياس رئيسي للتضخم الأساسي -مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي- سيناريو توخي الحذر.

قال ستيفن ستانلي، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في شركة“سانتاندر يو إس كابيتال ماركتس” (Santander US Capital Markets):“لا أعرف يقيناً ما إذا كان باول يميل إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً أو لا. فلقد وجدت تعليقه بجملة (ليس بعيداً) مفاجئاً ويخالف غالبية مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الآخرين. لكن في ظل استمرار القراءات السلبية في مؤشر التضخم، ربما سيتفق أكثر مع رأي الأعضاء الآخرين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة”.





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