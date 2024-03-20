دبي لصناعات الطيران تحصل على تمويل بقيمة 420 مليون دولار من بنك التعمير الصيني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، توقيع صفقة جديدة للحصول على قرض غير مضمون بقيمة 420 مليون دولار لمدة 5 سنوات مع بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) وبنك التعمير الصيني – آسيا.
وأوضحت الشركة حسبما أوردت صحيفة البيان الاقتصادي، أن القرض سيدعم الاحتياجات التمويلية المستقبلية للشركة.
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وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: إن القرض سيهم في تعزيز سيولة الشركة التي وصلت إلى 4.1 مليار دولار بنهاية 2023.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1107999250
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