دبي لصناعات الطيران تحصل على تمويل بقيمة 420 مليون دولار من بنك التعمير الصيني

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، توقيع صفقة جديدة للحصول على قرض غير مضمون بقيمة 420 مليون دولار لمدة 5 سنوات مع بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) وبنك التعمير الصيني – آسيا.

وأوضحت الشركة حسبما أوردت صحيفة البيان الاقتصادي، أن القرض سيدعم الاحتياجات التمويلية المستقبلية للشركة.

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وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: إن القرض سيهم في تعزيز سيولة الشركة التي وصلت إلى 4.1 مليار دولار بنهاية 2023.





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