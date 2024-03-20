ميناء تيانجين الصيني يصدر سيارات بـ791 مليون دولار في شهرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد ميناء تيانجين الصيني، ارتفاعا قويا في صادرات السيارات خلال الشهرين الأولين من عام 2024، مما يؤكد مواصلة ازدهار صادرات شركات صناعة السيارات الصينية التي تحظى باعتراف عالمي متزايد.
وذكرت جمارك تيانجين، في تقرير، اليوم الأربعاء، أن الميناء صدر 88 ألف مركبة بلغت قيمتها 5.7 مليار يوان (791 مليون دولار) خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الجاري، بزيادة 73.2%، و91.8% على التوالي على أساس سنوي.
موضوعات متعلقة
“أدمايوس كابيتال” تستثمر فى شركة“باركفيل” للرعاية الصحية مركز صناعة التكنولوجيا في الهند يواجه نقصاً حاداً في المياه فيتش تُعدّل توقعاتها لأسعار المعادن عالميًا
والجدير بالذكر أنه تم تصدير 61 ألف مركبة كهربائية، بزيادة 74.9% على أساس سنوي.
وأضافت أن جمارك تيانجين قامت بتحسين كفاءة التخليص الجمركي وبدأت في تقديم خدمات مثل مواعيد التخليص على مدار 24 ساعة لتوفير دعم لوجستي عالي الجودة لصادرات المركبات المنتجة محليا.
كما ارتفعت صادرات الصين من المركبات بنسبة 57.9% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 4.91 مليون مركبة في عام 2023 حيث وسعت شركات صناعة المركبات الصينية وجودها في الخارج، وفقا لبيانات من الجمعية الصينية لمصنعي المركبات.
والجدير بالذكر أن النمو الهائل كان مدفوعا بزيادة صادرات مركبات الطاقة الجديدة، التي ارتفعت بنسبة 77.6% إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة في العام الماضي.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1107999249
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.