ميناء تيانجين الصيني يصدر سيارات بـ791 مليون دولار في شهرين

MENAFN - Al-Borsa News) شهد ميناء تيانجين الصيني، ارتفاعا قويا في صادرات السيارات خلال الشهرين الأولين من عام 2024، مما يؤكد مواصلة ازدهار صادرات شركات صناعة السيارات الصينية التي تحظى باعتراف عالمي متزايد.

وذكرت جمارك تيانجين، في تقرير، اليوم الأربعاء، أن الميناء صدر 88 ألف مركبة بلغت قيمتها 5.7 مليار يوان (791 مليون دولار) خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الجاري، بزيادة 73.2%، و91.8% على التوالي على أساس سنوي.

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والجدير بالذكر أنه تم تصدير 61 ألف مركبة كهربائية، بزيادة 74.9% على أساس سنوي.

وأضافت أن جمارك تيانجين قامت بتحسين كفاءة التخليص الجمركي وبدأت في تقديم خدمات مثل مواعيد التخليص على مدار 24 ساعة لتوفير دعم لوجستي عالي الجودة لصادرات المركبات المنتجة محليا.

كما ارتفعت صادرات الصين من المركبات بنسبة 57.9% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 4.91 مليون مركبة في عام 2023 حيث وسعت شركات صناعة المركبات الصينية وجودها في الخارج، وفقا لبيانات من الجمعية الصينية لمصنعي المركبات.

والجدير بالذكر أن النمو الهائل كان مدفوعا بزيادة صادرات مركبات الطاقة الجديدة، التي ارتفعت بنسبة 77.6% إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة في العام الماضي.

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