تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين بالمملكة المتحدة بأكثر من المتوقع خلال فبراير، مما يفسح المجال أمام بنك إنجلترا لخفض الفائدة هذا العام.
وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.4% في فبراير على أساس سنوي، بعد ارتفاعه 4% في يناير، وأقل من الوتيرة المتوقعة البالغة 3.5%.
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كما تباطأ التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – إلى 4.5% في فبراير من 5.1%، في حين كان متوقعًا وصوله إلى 4.6%.
وذكر المكتب أن الأغذية والمطاعم والمقاهي كانت أكبر المساهمين في تباطؤ التضخم، بينما جاءت الضغوط الصعودية من الإسكان والوقود.
وقد صرح“أندرو بيلي” محافظ بنك إنجلترا في السابق بأنه بحاجة للمزيد من الدلائل على أن ضغوط الأسعار تتراجع بشكل مستدام نحو المستهدف البالغ 2% قبل خفض الفائدة.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1107999248
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