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تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في فبراير

3/20/2024 4:21:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين بالمملكة المتحدة بأكثر من المتوقع خلال فبراير، مما يفسح المجال أمام بنك إنجلترا لخفض الفائدة هذا العام.

وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.4% في فبراير على أساس سنوي، بعد ارتفاعه 4% في يناير، وأقل من الوتيرة المتوقعة البالغة 3.5%.

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كما تباطأ التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – إلى 4.5% في فبراير من 5.1%، في حين كان متوقعًا وصوله إلى 4.6%.

وذكر المكتب أن الأغذية والمطاعم والمقاهي كانت أكبر المساهمين في تباطؤ التضخم، بينما جاءت الضغوط الصعودية من الإسكان والوقود.

وقد صرح“أندرو بيلي” محافظ بنك إنجلترا في السابق بأنه بحاجة للمزيد من الدلائل على أن ضغوط الأسعار تتراجع بشكل مستدام نحو المستهدف البالغ 2% قبل خفض الفائدة.


المصدر:

MENAFN20032024000202011048ID1107999248

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