سهم سامسونج يقفز بأكثر من 5.5% بعد إعلان إنفيديا اختبار رقائق الشركة للاستخدام المستقبلي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قفز سهم“سامسونج إلكترونكس” خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 5.5% بعدما قالت صانعة أشباه الموصلات“إنفيديا” أنها تختبر رقائق الشركة الكورية ذات النطاق الترددي العالي (إتش بي إم) للاستخدام المستقبلي في وحدة معالجة الرسومات“جي بي يو”.
وقال“جنسن هوانج” المدير التنفيذي للشركة الأمريكية في مؤتمر صحفي خلال حدث في كاليفورنيا أمس أن رقائق (إتش بي إم) من“سامسونج” تعد حاليًا في مرحلة“التأهيل” معربًا عن توقعاته العالية لها، وعن مساهمتها في تحسين كفاءة الطاقة.
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ويأتي ذلك بعدما أعلنت الشركة المنافسة“إس كيه هاينكس” أنها تستعد لتسليم رقائقها ذا التردد العالي للعملاء، وأشارت“رويترز” أن“إنفيديا” ستكون أول عملائها.
وأغلق سهم الشركة التكنولوجية تعاملات البورصة الكورية مرتفعًا 5.63% عند 76.9 ألف وون، مسجلاً أكبر وتيرة ارتفاع يومية منذ سبتمبر.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1107999247
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