سهم سامسونج يقفز بأكثر من 5.5% بعد إعلان إنفيديا اختبار رقائق الشركة للاستخدام المستقبلي

MENAFN - Al-Borsa News) قفز سهم“سامسونج إلكترونكس” خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 5.5% بعدما قالت صانعة أشباه الموصلات“إنفيديا” أنها تختبر رقائق الشركة الكورية ذات النطاق الترددي العالي (إتش بي إم) للاستخدام المستقبلي في وحدة معالجة الرسومات“جي بي يو”.

وقال“جنسن هوانج” المدير التنفيذي للشركة الأمريكية في مؤتمر صحفي خلال حدث في كاليفورنيا أمس أن رقائق (إتش بي إم) من“سامسونج” تعد حاليًا في مرحلة“التأهيل” معربًا عن توقعاته العالية لها، وعن مساهمتها في تحسين كفاءة الطاقة.

موضوعاتتباطؤ التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في فبراير دبي لصناعات الطيران تحصل على تمويل بقيمة 420 مليون دولار من بنك التعمير الصيني الفيدرالي بصدد تقديم مؤشرات جديدة حول مسار خفض الفائدة الأمريكية

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الشركة المنافسة“إس كيه هاينكس” أنها تستعد لتسليم رقائقها ذا التردد العالي للعملاء، وأشارت“رويترز” أن“إنفيديا” ستكون أول عملائها.

وأغلق سهم الشركة التكنولوجية تعاملات البورصة الكورية مرتفعًا 5.63% عند 76.9 ألف وون، مسجلاً أكبر وتيرة ارتفاع يومية منذ سبتمبر.





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