الغارديان: انتهاكات إسرائيل ضد الموظفين الأمميين شملت الضرب

MENAFN - Palestine News Network ) بريطانيا/PNN-قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إنها اطلعت على وثائق أممية داخلية تؤكد انتهاكات القوات الإسرائيلية ضد الموظفين الأمميين بالضفة الغربية منذ بداية الصراع بغزة (في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي) شملت تعصيب الأعين والضرب.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن هناك وثائق تكشف وقوع "انتهاكات إسرائيلية فاضحة" لحصانة الأمم المتحدة وامتيازاتها، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بمنشآت أونروا.

ونقلت "الغارديان" عن وثائق أممية قولها إن "إسرائيل استخدمت منشآت أونروا خلال العمليات العسكرية في الضفة، بما في ذلك عملية واحدة على الأقل أسفرت عن مقتل عدة فلسطينيين".

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توترا ملحوظا، جراء تصعيد إسرائيل عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات للبلدات والقرى الفلسطينية، إلى جانب قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الجاري.