الغارديان: انتهاكات إسرائيل ضد الموظفين الأمميين شملت الضرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
بريطانيا/PNN-قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إنها اطلعت على وثائق أممية داخلية تؤكد انتهاكات القوات الإسرائيلية ضد الموظفين الأمميين بالضفة الغربية منذ بداية الصراع بغزة (في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي) شملت تعصيب الأعين والضرب.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن هناك وثائق تكشف وقوع "انتهاكات إسرائيلية فاضحة" لحصانة الأمم المتحدة وامتيازاتها، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بمنشآت أونروا.
ونقلت "الغارديان" عن وثائق أممية قولها إن "إسرائيل استخدمت منشآت أونروا خلال العمليات العسكرية في الضفة، بما في ذلك عملية واحدة على الأقل أسفرت عن مقتل عدة فلسطينيين".
وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توترا ملحوظا، جراء تصعيد إسرائيل عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات للبلدات والقرى الفلسطينية، إلى جانب قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الجاري.
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