حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، اندلعت على إثرها مواجهات في عدة مناطق.
ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة محاور، وانتشرت في أكثر من موقع داخلها وسط اندلاع مواجهات واشتباكات.
وحاصرت قوات الاحتلال منزلاً في منطقة التعاون وطلبت المواطنين الموجودين داخله تسليم أنفسهم، واعتقلت ثلاثة شبان قبل انسحابها من المدينة.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبادة عقروق من منزله في شارع فطاير بمدينة نابلس وحطمت محتويات منزله ومركبته الخاصة، كما اعتقلت الشقيقين أيمن وإسلام سلامة بعد اقتحام المدينة.
وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم، وتمركزت في الحي الغربي، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وحققت مع سكانها ميدانيا.
وشرعت جرافات الاحتلال بحفر وتخريب الشارع المؤدي إلى بوابة 104 تنساني عوز بالقرب من جامع المرابطين شرقا بمدينة طولكرم.
واعتقلت قوات الاحتلال تعتقل الشاب ضياء حارون بعد اقتحام منزله في الحارة الغربية بطولكرم، كما اعتقلت المواطن إبراهيم أبو خرمة ونجله من شرق ضاحية ذنابة في طولكرم، فيما تمركزت قرب مسجد زين العابدين.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب همام اسكندر عبده بعد اقتحام منزله في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد دبور بعد دهم وتفتيش منزله في مخيم الجلزون شمال غرب رام الله.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم مصطفى حميدة بعد اقتحام منزله في بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.
وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عين السلطان شمالي مدينة أريحا، وعقبة جبر جنوبي غرب المدينة، شرقي الضفة.
واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ خالد جهالين والشقيقين محمد ومحمود بهجت القطراوي والشاب عدي نظير رسلان بعد اقتحام منازلهم في مخيم عقبة جبر.
وفي الخليل، دهمت عدة آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال أحياء في مدينة الخليل، وسيّرت دوريات راجلة في مناطق الاقتحام.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، شمالي مدينة الخليل، واعتدت على الشاب محمد هيثم عادي بالضرب المبرح أثناء اعتقاله وعاثت خرابا بمحتويات منزله، واعتقلت تلك القوات الشاب باسل جمال ابراغيث عقب دهم وتفتيش منزله.
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