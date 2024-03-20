حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، اندلعت على إثرها مواجهات في عدة مناطق.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة محاور، وانتشرت في أكثر من موقع داخلها وسط اندلاع مواجهات واشتباكات.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلاً في منطقة التعاون وطلبت المواطنين الموجودين داخله تسليم أنفسهم، واعتقلت ثلاثة شبان قبل انسحابها من المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبادة عقروق من منزله في شارع فطاير بمدينة نابلس وحطمت محتويات منزله ومركبته الخاصة، كما اعتقلت الشقيقين أيمن وإسلام سلامة بعد اقتحام المدينة.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم، وتمركزت في الحي الغربي، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وحققت مع سكانها ميدانيا.







وشرعت جرافات الاحتلال بحفر وتخريب الشارع المؤدي إلى بوابة 104 تنساني عوز بالقرب من جامع المرابطين شرقا بمدينة طولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال تعتقل الشاب ضياء حارون بعد اقتحام منزله في الحارة الغربية بطولكرم، كما اعتقلت المواطن إبراهيم أبو خرمة ونجله من شرق ضاحية ذنابة في طولكرم، فيما تمركزت قرب مسجد زين العابدين.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب همام اسكندر عبده بعد اقتحام منزله في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد دبور بعد دهم وتفتيش منزله في مخيم الجلزون شمال غرب رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم مصطفى حميدة بعد اقتحام منزله في بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عين السلطان شمالي مدينة أريحا، وعقبة جبر جنوبي غرب المدينة، شرقي الضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ خالد جهالين والشقيقين محمد ومحمود بهجت القطراوي والشاب عدي نظير رسلان بعد اقتحام منازلهم في مخيم عقبة جبر.

وفي الخليل، دهمت عدة آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال أحياء في مدينة الخليل، وسيّرت دوريات راجلة في مناطق الاقتحام.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، شمالي مدينة الخليل، واعتدت على الشاب محمد هيثم عادي بالضرب المبرح أثناء اعتقاله وعاثت خرابا بمحتويات منزله، واعتقلت تلك القوات الشاب باسل جمال ابراغيث عقب دهم وتفتيش منزله.