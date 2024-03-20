لابيد: إسرائيل تشهد انهيارا بعلاقاتها الخارجية بسبب حكومة مهملة

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن تل أبيب تشهد انهيارا في علاقاتها الخارجية بسبب وجود حكومة "مهملة" على حد قوله.

جاء ذلك في منشور لزعيم المعارضة عبر منصة "إكس"، تعقيبا على قرار كندا حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.

وأضاف لابيد أن قرار كندا بتعليق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل "هو قرار خاطئ وضار وخطير".

وأضاف: "تشن إسرائيل حربا ضد منظمة إرهابية متطرفة وقاسية، والكنديون ببساطة لا يفهمون ما يحدث هنا حقا"، على حد زعمه.

وأشار إلى أن "هذا لا يغير من حقيقة أننا نشهد انهيار علاقات إسرائيل الخارجية بسبب حكومة شريرة ومهملة تديرها بشكل رهيب".

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور عبر منصة "إكس": "من المؤسف أن تتخذ الحكومة الكندية خطوة تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد إرهابيي حماس"، على حد قوله.

وأضاف: "سوف يحكم التاريخ على تصرفات كندا الحالية بقسوة".

وتابع: "ستواصل إسرائيل القتال حتى يتم تدمير حماس وإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن بلادها ستتوقف عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وجاءت تصريحات جولي لموقع "ذا ستار" الكندي بعد يوم من دعوة مجلس النواب في كندا إلى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

ومؤخرا، أخرت كندا شحنة مكونة 11 مركبة مدرعة للشرطة الإسرائيلية وشحنة أخرى من أجهزة الرؤية الليلية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضافت الصحيفة: "حسب التقديرات، فإن إعلان الوزيرة يأتي على خلفية قرار الحزب الحاكم في كندا تعديل مقترح كان من المفترض إقراره في مجلس النواب، من خلال إبدال "الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين" بالدعوة إلى "العمل مع المجتمع الدولي على تحقيق هدف السلام الشامل والعادل والدائم، بما في ذلك الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين عن طريق التفاوض".

وجاء تخفيف القرار بعد محادثة أجراها الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وفق ذات المصدر.



