رويترز: اتفاق بالكونغرس يمنع تمويل وكالة الأونروا حتى مارس 2025

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أفاد مصدران استندت إليهما وكالة“رويترز”، أمس الثلاثاء، أن اتفاقا تم في الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض على مشروع قانون بحزمة تمويل ضخمة للجيش ووزارة الخارجية ومجموعة أخرى من البرامج الحكومية سيستمر في حظر التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى مارس/آذار 2025.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت في يناير/كانون الثاني وقف تمويل الوكالة، وذلك بعد اتهام إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في قطاع غزة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى).
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا الشهر الماضي بوقف تمويل الأونروا الذي كان ضمن حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ولا يزال التشريع ينتظر موافقة مجلس النواب.
ويحاول المؤيدون للمساعدات استعادة التمويل، ويطالبون واشنطن بدعم الأونروا في وقت تعمل فيه جماعات الإغاثة على درء مجاعة تلوح في الأفق في غزة.
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