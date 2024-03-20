رويترز: اتفاق بالكونغرس يمنع تمويل وكالة الأونروا حتى مارس 2025

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أفاد مصدران استندت إليهما وكالة“رويترز”، أمس الثلاثاء، أن اتفاقا تم في الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض على مشروع قانون بحزمة تمويل ضخمة للجيش ووزارة الخارجية ومجموعة أخرى من البرامج الحكومية سيستمر في حظر التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى مارس/آذار 2025.





وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت في يناير/كانون الثاني وقف تمويل الوكالة، وذلك بعد اتهام إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في قطاع غزة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى).





وأقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا الشهر الماضي بوقف تمويل الأونروا الذي كان ضمن حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ولا يزال التشريع ينتظر موافقة مجلس النواب.





ويحاول المؤيدون للمساعدات استعادة التمويل، ويطالبون واشنطن بدعم الأونروا في وقت تعمل فيه جماعات الإغاثة على درء مجاعة تلوح في الأفق في غزة.